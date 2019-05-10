Общество

Скончался самый пожилой мужчина РоссииИзвестия вчера в 17:07

Самый пожилой мужчина России — 123-летний житель Ингушетии Аппаз Илиев, скончался в пятницу, 10 мая, в Ингушской республиканской клинической больнице (ИРКБ). Как сообщила ТАСС заместитель главного врача больницы Тамара Касиева, он скончался в реанимации. Тело мужчины уже передали родственникам.
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Старейший долгожитель России умер в Ингушетии

Московский Комсомолец03:12

Умер самый пожилой житель России

Газета.Ruвчера в 16:17

В Ингушетии умер самый пожилой мужчина России

ТАССвчера в 15:40

В Ингушетии умер старейший житель РФ. Znak.com вспомнил советы и высказывания долгожителя

Znak.comвчера в 16:48

В Ингушетии умер самый пожилой мужчина России

RT на русскомвчера в 15:43

Умер самый пожилой житель России

РИА Новостивчера в 15:54

Самый пожилой житель России попал в больницу в критическом состоянии

Эхо Москвывчера в 13:32
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Медведь ограбил охотников на Камчатке

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Ольга Серябкина, выступающая под псевдонимом MOLLY, получила травму во время съемок нового клипа. Сейчас здоровью певицы ничего не угрожает.
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Пострадавшим от пожаров в Забайкалье выделили 450 миллионов рублей

Правительство России выделило из резервного фонда 450 миллионов рублей для пострадавших от природных пожаров жителей Забайкальского края.
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В Москве прощаются с Евгением Крылатовым

Друзья, коллеги и поклонники пришли в Московсковский дом композиторов, где в субботу проходит прощание с Евгением Крылатовым.
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Авто

Названы автомобили юмориста Евгения Петросяна

Обновлено вчера в 16:17
Происшествия

В Оренбурге совершил жесткую посадку самолет Nordwind

"После аварии в Шереметьево все перестраховываются", - отметил он. Почти все пассажиры в аэропорту Оренбурга спокойны.
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В Крыму приостановили подъем судна с полотнами Айвазовского

Подъем артефактов с затонувшего свыше 100 лет назад у Крымского полуострова парохода "Генерал Коцебу" приостановлен из-за риска уничтожения картин, принадлежащих с большой долей вероятности кисты известного крымского мариниста Ивана Айвазовского.
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Беременная звезда «Дома-2» Катя Колисниченко вышла замуж

Беременная звезда "Дома-2" Катя Колисниченко вышла замуж Через час после появления публикации в микроблоге Юлии, снимком с торжества поделилась и сама невеста.
Обновлено в 03:53
Происшествия

В ДТП с маршруткой в Сочи пострадали 11 человек

Обновлено в 02:25
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Виктор Шендерович: Доренко был негодяем и настаивал на этом

Шендерович подчеркнул, что Доренко «был негодяем и настаивал на этом».
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Пилот 40 минут летел без сознания над Австралией

Австралийский пилот летел в одиночку без сознания в течение 40 минут.
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В Японии на подъёмнике на горнолыжном курорте застряли 160 человек

В Японии 160 человек застряли на подъёмнике на горнолыжном курорте в префектуре Ямагата.
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Американский военный корабль зашел в территориальные воды Венесуэлы

Обновлено в 00:31
Политика

Россию заподозрили в получении контроля над украинской экономикой

Россия получила контроль над экономикой Украины.
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Политика

Минск после ревизии назовет сумму ущерба от грязной нефти в «Дружбе»

Республика Беларусь назовет сумму ущерба от подачи загрязненной нефти в трубопровод «Дружба» после ревизии нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
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Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку в Киев. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
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Политика

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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
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В Госдепе раскрыли темы предстоящей встречи Помпео и Путина

В Госдепе рассказали о деталях встречи госсекретаря Майка Помпео с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 12:56
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В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов

Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.
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Глава правой партии "Национальное объединение" Франции Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Эммануэлю Макрону, сообщает РИА "Новости".
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Венедиктов подтвердил смерть Доренко

Ведущий радиостанции Алексей Венедиктов подтвердил смерть главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко.
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Москвичи увидят первое космическое селфи на ВДНХ

Москвичи увидят космическое селфи на ВДНХ в рамках Дня астрономии 11 мая.
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Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко.
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Экономика

Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн

Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
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Адвокат: «Краснодар» не может уволить Мамаева

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Эррера покидает «Манчестер Юнайтед»

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера попрощался с болельщиками и клубом. Сообщение этом было опубликовано в официальном твиттере команды.
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Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса

Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.
Обновлено вчера в 21:36
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