Общество
Скончался самый пожилой мужчина РоссииИзвестия вчера в 17:07
Самый пожилой мужчина России — 123-летний житель Ингушетии Аппаз Илиев, скончался в пятницу, 10 мая, в Ингушской республиканской клинической больнице (ИРКБ). Как сообщила ТАСС заместитель главного врача больницы Тамара Касиева, он скончался в реанимации. Тело мужчины уже передали родственникам.
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