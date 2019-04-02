Кино
Скончался российский актер Александр ВасильевВести.Ru 21:14
В Санкт-Петербурге в возрасте 60 лет скончался российский актер Александр Васильев. Он долгое время страдал от тяжелой болезни, сообщает газета "Известия".
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В Петербурге после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 60 лет скончался актер Александр Васильев.Национальная служба новостей18:49
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Скончался актёр из «Улиц разбитых фонарей» и «Особенностей национальной охоты»
Петербургский дневник20:41
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Общество
Путину предложили объявить 2020-й Годом региональной гастрономии
Ассоциация культурно-гастрономического туризма РФ предлагает 2020 год объявить Годом российской региональной гастрономии и подготовила соответствующее обращение к президенту России Владимиру Путину, сообщила РИА Новости председатель правления ассоциации Ирина Климкина.
Обновлено в 20:35
Религия
Окончательное решение по Исаакиевскому собору не принято
Окончательное решение по вопросу возможной передачи Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви (РПЦ) не принято.
Обновлено в 19:44
Наука
Обнаружено захоронение жертв убившего динозавров астероида
Как полагают палеонтологи, это первое известное нам захоронение организмов, погибших в результате падения астероида, образовавшего кратер Чиксулуб на полуострове Юкатан.
Обновлено в 03:04
Политика
В Раде оценили последствия победы Зеленского на выборах
Обновлено в 21:01
Авто
Кроссовер Volvo XC40 станет электрокаром
Компактный кроссовер Volvo XC40 получит полностью электрическую версию в течение этого года, а в будущем году электрокар поступит в дилерские центры по всему миру.
Обновлено в 06:50
Политика
Министр внутренних дел России Колокольцев прибыл в КНДР
Владимир Колокольцев прибыл в столицу Северной Кореи на фоне сообщений о возможном скором визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Российскую Федерацию, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:16
Общество
Лос-Анджелес и Сан-Франциско могут ввести плату за въезд в центр
Лос-Анджелес и Сан-Франциско уже проводят исследования на тему взимания платы за въезд в центр.
Обновлено в 20:59
Происшествия
На племянницу Сергея Скрипаля напали в Ярославле
Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что на нее и ее супруга в Ярославле совершено нападение.
Обновлено в 16:58
Политика
Байдена вновь обвинили в неподобающем поведении
Бывшего вице-президента США Джо Байдена в очередной раз обвинили в неподобающем поведении, пишет газета Hartford Courant.
Обновлено в 20:40
Экономика
Путин подписал закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума
Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий, начисленных с 1 января 2019 года, сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 06:52
Кино
Фестиваль короткометражек «Короче» начал приём заявок
Оргкомитет смотра объявил о начале приема работ для участия в основном конкурсе. Заявки будут принимать до 1 июля.
Обновлено в 07:55
Политика
Разрыв между Порошенко и Тимошенко на выборах сократился
Обновлено в 12:40
Экономика
ОАО РЖД стало генподрядчиком строительства линии Кызыл—Курагино
Глава ОАО РЖД Олег Белозеров и основной акционер Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК, ведет разработку Элегестского угольного месторождения) Руслан Байсаров 1 апреля подписали соглашение о том, что ОАО РЖД станет генеральным подрядчиком строительства железнодорожной линии Элегест—Кызыл—Курагино.
Обновлено в 14:38
Политика
Премьер Норвегии заявила о желании продолжить диалог с Россией
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг надеется, что встреча с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге позволит продолжить диалог с российской стороной.
Обновлено в 13:58
Шоу-бизнес
Экс-супруг Марии Порошиной оспаривает отцовство
Мужчина не указал, о котором ребенке идет речь Минувшим летом на третьем месяце беременности звезда российского театра и кино Мария Порошина развелась с актером Ильей Древновым, в браке с которым прожила 17 лет.
Обновлено в 05:00
Футбол
«Арсенал» победил «Ньюкасл» и поднялся на третье место в таблице АПЛ
«Арсенал» набрал 63 очка и поднялся с пятого места в турнирной таблице Премьер-лиги на третье, опередив «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», у которых по 61 очку.
Обновлено в 16:50
Происшествия
В Уфе задержали бывшего вице-премьера правительства
Следствие полагает, что в 2015 году министр и по совместительству вице-премьер регионального правительства организовал продажу двух земельных участков в Уфе.
Обновлено в 12:46
Политика
МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине
В министерстве иностранных дел РФ шутливо прокомментировали ситуацию на Украине после первого тура президентских выборов, прошедших 31 марта.
Обновлено в 12:40
Армия и оружие
В России стартовал весенний призыв на военную службу
По сравнению с весной 2018 года количество граждан, уклонившихся от призыва на военную службу, сократилось более чем в 3 раза.
Обновлено в 02:33
Здоровье
Врачи сообщили о проблемах из-за смены диагноза у пациентов с аутизмом
В благотворительные организации и родительские сообщества пациентов продолжают поступать сообщения о фактах смены диагноза детям с аутизмом по достижении ими подросткового возраста на умственную отсталость или шизофрению.
Обновлено в 09:22
Армия и оружие
Глава NASA заявил об угрозе МКС из-за ракетных испытаний Индии
Глава американского космического агентства NASA Джеймс Брайденстайн заявил, что прошедшие недавно испытания индийской противоспутниковой ракеты привели к появлению потенциально опасного космического мусора.
Обновлено в 17:56
Общество
Новый циклон накроет Приморье в конце недели
Очередной циклон подойдет в конце недели к Приморью со стороны Китая, Он вызовет осадки различной интенсивности, температурный фон также понизится, сообщает "Примпогода".
Обновлено в 20:30
Футбол
Ещенко: «Спартак» будет чемпионом, как только выздоровею
Обновлено в 14:41
Армия и оружие
Обвинение запросило 18 лет колонии для Хисамова
"В ходе прений обвинение запросило для Хисамова Д.Ф. 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сообщил он.
Обновлено в 15:07
Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено вчера в 16:47
Политика
В Европарламенте назвали почти неизбежным Brexit без сделки
По мнению Верхофстадта, Великобритания имеет последний шанс для того, чтобы преодолеть сложившуюся ситуацию "или же ее ждет падение в пропасть".
Обновлено в 20:48
Происшествия
Боец MMA умер после поражения нокаутом
Обновлено в 16:31
Здоровье
Названы 5 сигналов организма о злоупотреблении солью
Один из четких сигналов об излишках соли в организме – в конце дня появляется сильно выраженная отечность конечностей.
Обновлено в 09:42