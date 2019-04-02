Скончался российский актер Александр ВасильевВести.Ru 21:14

В Петербурге после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 60 лет скончался актер Александр Васильев.

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