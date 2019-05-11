Кино
Скончался режиссер Николай ТархановСвободная Пресса 02:15
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Не использовать свои таланты - гневить Господа: памяти Николая Тарханова
Глагол. Иркутское обозрениевчера в 21:09
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Хоккей
Путин забил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги
В 2019 году президент в аналогичном гала-матче забросил пять шайб, принеся команде победу со счетом 12:7.
Обновлено вчера в 12:54
Политика
Лукашенко рассказал об ущербе от загрязненной российской нефти
Минск назовет сумму ущерба от поступления загрязненной нефти по нефтепроводу "Дружба" после ревизии своих нефтеперерабатывающих заводов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Обновлено в 06:26
Политика
Порошенко подписал протокол допроса по делу о Майдане
Президент Украины Петр Порошенко подписал протокол допроса по уголовному делу о событиях во время Майдана в Киеве, который он отказывался подписать с ноября 2016 года.
Обновлено в 08:46
Футбол
Зидан: «Вылет „Барселоны“ из ЛЧ не делает сезон „Реала“ лучше»
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал вылет "Барселоны" из Лиги чемпионов.
Обновлено в 07:08
Здоровье
Главный диетолог Минздрава дал рекомендации по приему витаминов
Тутельян опроверг мнение о том, что действие витаминов не доказано и что они могут не полностью усваиваться организмом человека.
Обновлено в 06:26
Хоккей
Сборная России по хоккею победила Норвегию в первом матче на ЧМ
Обновлено вчера в 12:29
Политика
Марию Бутину перевели в тюрьму в штате Виргиния
Осужденная в США россиянка Мария Бутина переведена из тюрьмы в Александрии в тюрьму Northern Neck в городе Ворсоу в штате Виргиния, сообщил РИА Новости адвокат Бутиной Роберт Дрисколл.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода
Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".
Обновлено в 08:00
Происшествия
Дочери Доренко просят МВД выяснить причину его смерти
Обновлено вчера в 16:14
Футбол
Волгоградский «Ротор» одержал волевую победу в матче с «Тюменью»
Под бурные овации болельщиков сегодняшний матч 36-го тура Футбольной национальной лиги завершился волевой победой сине-голубых.
Обновлено в 08:52
Общество
В лесу возле 3-го кладбища Тулы нашли пустые гробы
Пустые гробы в лесу недалеко от 3-го кладбища были обнаружены в Туле.
Обновлено в 03:18
Политика
В команде Зеленского предложили Порошенко «убрать за собой»
В интервью изданию Лiга.net Данилюк рассказал, что одним из первых шагов Зеленского на посту президента станет пересмотр «одиозных кадровых решений», принятых Петром Порошенко в последние недели работы.
Обновлено в 08:10
Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737
Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind совершил жесткую посадку в аэропорту Оренбурга, сообщил представитель компании Игорь Александров.
Обновлено в 05:04
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Народная артистка России Нелли Корниенко умерла в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте Малого театра.
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия
В Дагестане сель повредил более ста домов
Более 100 домов получили повреждения в результате дождя с градом и схода селя в четырех селах Гумбетовского района Дагестана, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Обновлено в 08:40
Экономика
Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн
Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено вчера в 12:47
Здоровье
7 правил, чтобы дожить до 100 лет
Больше двигаемся – меньше подвергаемся сердечно-сосудистым заболеваниям, а малоподвижный образ жизни отнимает до четырех лет жизни.
Обновлено вчера в 11:22
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов впервые вышли в свет как пара
Совсем недавно скандально известная телеведущая Ксения Собчак в очередной раз удивила своих поклонников официальным выходом в свет вместе со своим новым возлюбленным Константином Богомоловым.
Обновлено вчера в 13:21
Футбол
«Ювентус» хочет пригласить Почеттино на пост главного тренера
"Ювентус" готов пригласить на пост главного тренера Маурисио Почеттино, сообщает Corriere dello Sport.
Обновлено в 03:11
Шоу-бизнес
Бритни Спирс ушла из суда босиком
Поп-звезда Бритни Спирс покинула здание суда в Лос-Анджелесе босиком.
Обновлено вчера в 20:31
Футбол
Гвардиола: «Одна ошибка судьи может решить судьбу титула чемпиона АПЛ»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что любая мелочь может лишить его клуб чемпионского титула АПЛ.
Обновлено в 02:27
Происшествия
В Екатеринбурге возбудили дело после нападения собаки на ребенка
Следствие в Екатеринбурге возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 07:35
Политика
Бывший министр Венесуэлы арестован в Испании по запросу США
Испанская полиция арестовала бывшего министра развития электроэнергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо Очоа по ордеру США.
Обновлено в 03:00
Политика
Советник Зеленского рассказал о первых 100 днях президента
Новому президенту предстоит собрать специальную комиссию, которая займется кадрами — Номинационный комитет, в который войдут максимум четыре-пять доверенных лиц из команды Зеленского.
Обновлено в 08:39
Политика
Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400
Обновлено вчера в 15:19
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже
Певец Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие
США разработали ракету, убивающую лезвиями
Высокоточную ракету R9X, поражающую цель лезвиями, разработали в США, 9 мая сообщает The Wall Street Journal.
Обновлено 09 мая в 18:58