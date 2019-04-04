Кино

Скончался режиссер Георгий ДанелияИзвестия 07:53

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью. Он известен зрителям по фильмам «Джентльмены удачи» (автор сценария), «Мимино», «Кин-дза-дза!» и многим другим.
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Умер Георгий Данелия

РБК08:03

Он ушел, улыбка осталась: не стало Георгия Данелии

Известия12:10

В Москве скончался режиссёр Георгий Данелия

RT на русском11:33

Умер Георгий Данелия

Коммерсантъ14:15

Умер кинорежиссер Георгий Данелия

Новая газета07:48

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ТАСС09:19

«В старости все видится как в бинокль». Правила жизни Георгия Данелии

РИА Новости08:48
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Георгий Данелия
Кинорежиссёр
Советский и российский кинорежиссёр, актёр, сценарист, публицист. Народный артист СССР.
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