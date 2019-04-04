Кино
Скончался режиссер Георгий ДанелияИзвестия 07:53
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью. Он известен зрителям по фильмам «Джентльмены удачи» (автор сценария), «Мимино», «Кин-дза-дза!» и многим другим.
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Политика
Прилепин: Зеленский не завоюет, а отпустит Донбасс
Писатель Захар Прилепин высказал мнение, что Владимир Зеленский, в случае победы на выборах президента Украины, не сможет с выгодой для Киева разрешить ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 09:26
Армия и оружие
Порошенко рассказал, кем Украина является для НАТО
Президент Украины считает, что этот щит поможет его стране получить членство в НАТО.
Обновлено в 12:28
Авто
Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилей
Госдума приняла закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога вплоть до момента их возврата.
Обновлено в 04:36
Футбол
Сборная России улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА
Сборная России поднялась на четыре строчки в рейтинге Международной федерации футбола. Передает корреспондент УтроNеws.
Обновлено в 04:55
Общество
Глава Amazon развелся с женой и сохранил 75% акций компании
Обновлено в 13:50
Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила 70 долларов за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне текущего года на бирже ICE в Лондоне увеличилась до 70,03 доллара за баррель, передает ТАСС.
Обновлено в 14:20
Политика
Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году военного
Россия передала Израилю останки военнослужащего танкового батальона Закарии Баумеля, пропавшего без вести в 1982 году в бою у населённого пункта Султан-Якуб в Ливане.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие
В НАТО решили поддержать Украину в Черном море
Страны НАТО согласовали меры для дополнительной поддержки Украины и Грузии.
Обновлено в 11:46
Политика
Улицу в центре Киева назвали в честь американского сенатора Маккейна
Одну из центральных улиц Киева назвали в честь американского сенатора-республиканца Джона Маккейна.
Обновлено в 07:56
Политика
Официальным представителем Госдепа назначили бывшего эксперта Fox News
Бывший эксперт телеканала Fox News Морган Ортагус была назначена официальным представителем Госдепартамента США.
Обновлено вчера в 20:05
Футбол
Роналду проиграл суд обвинившему его в налоговых махинациях журналу
Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду проиграл суд немецкому журналу Der Spiegel.
Обновлено в 14:53
Политика
Путин поручил принять закон по защите капиталовложений
Российский президент Владимир Путин потребовал принять закон, направленный на защиту и поощрение капиталовложений, до конца весенней сессии парламента.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Суд отказался отпустить на волю Мамаева и Кокорина
Пресненский суд Москвы отказался освободить из-под стражи футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также еще двух фигурантов громкого дела о драках в центре столицы.
Обновлено вчера в 12:12
Шоу-бизнес
Любовница Ромы Жукова обвинила его жену в нападении
Ольга Илларионова, к которой певец Рома Жуков ушел от жены Елены и шестерых детей, обвинила пока еще законную супругу возлюбленного в нападении.
Обновлено в 13:01
Политика
Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС
Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».
Обновлено в 06:35
Футбол
Зинченко рассказал о своей травме
Обновлено в 12:47
Хоккей
Вайсфельд отстранён от комментирования матчей с участием «Авангарда»
«Авангард» добился отстранения комментатора «Матч ТВ», известного функционера Леонида Вайсфельда от работы на играх с участием команды.
Обновлено в 09:44
Транспорт
В Шереметьево начали обслуживать электронные посадочные талоны
Шереметьево начал обслуживать пассажиров с электронными посадочными талонами на внутренних авиарейсах.
Обновлено в 09:55
Политика
В российских школах изменят меры безопасности
Заместитель секретаря Совбеза России Александр Гребенкин сообщил, что в ведомстве разработали новую систему мер по обеспечению безопасности в школах.
Обновлено в 11:31
Общество
Московская школа отсудила у поставщика еды 1,5 млн рублей
Школа номер 760 выиграла иск к компании «Московский школьник» на 1,5 млн рублей за поставки некачественного питания.
Обновлено в 14:07
Общество
Ученые посчитали стоимость выпуска косаток из «китовой тюрьмы»
Стоимость выпуска на волю каждой косатки из "китовой тюрьмы" в Приморье составит до 3 миллионов рублей, так как для каждого животного нужна индивидуальная транспотировочная ванна, сообщает пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
Сын Сергея Зверева заявил о тяжелой болезни и денежной нужде
Несколько месяцев назад Зверев-младший заявлял, что у него все хорошо с его женой.
Обновлено в 09:46
Политика
МИД отказался принимать «телефонные протесты» японских дипломатов
Москва требует от Японии признать итоги Второй мировой войны и суверенитет РФ над южными Курилами, однако официальный Токио пока демонстрирует неготовность к такому шагу.
Обновлено в 11:04
Наука
Регулярная чашка кофе повышает риск развития рака легких
Обновлено вчера в 15:12
Политика
Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения
Россия показывает, что готова на самые крайние шаги, — в расчете на то, что Запад, испугавшись, пойдет на уступки, на российские условия мира.
Обновлено в 06:57
Происшествия
В Подмосковье произошло ДТП с пятью автомобилями
Обновлено в 13:17
Шоу-бизнес
Мэрайя Кэри снова испытывает проблемы с лишним весом
Судя по фотографии, которую сделали журналисты, Мэрайя снова испытывает серьезные проблемы с лишним весом.
Обновлено в 14:38