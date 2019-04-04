Кино

Скончался режиссер Георгий ДанелияИзвестия 07:53

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью. Он известен зрителям по фильмам «Джентльмены удачи» (автор сценария), «Мимино», «Кин-дза-дза!» и многим другим.
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Умер Георгий Данелия

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Георгий Данелия
Кинорежиссёр
Советский и российский кинорежиссёр, актёр, сценарист, публицист. Народный артист СССР.
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