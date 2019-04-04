Скончался режиссер Георгий ДанелияИзвестия 07:53

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью. Он известен зрителям по фильмам «Джентльмены удачи» (автор сценария), «Мимино», «Кин-дза-дза!» и многим другим.

Театры Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».

Финансы Почему резко упала средняя максимальная ставка вкладов в банках За третью декаду марта средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках по размеру привлеченных депозитов физлиц резко снизилась до 7,53% годовых.

Хоккей Гретцки: «Если Овечкин побьет мой рекорд, я первым пожму ему руку» Легендарный нападающий Уэйн Гретцки оценил шансы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить его рекорд по количеству голов в НХЛ.

Шоу-бизнес Названы причины смерти Георгия Данелии Стали известны причины смерти 88-летнего режиссера Георгия Данелии.

Политика Какую церковь поддержит Зеленский, рассказала его советник Ранее сообщалось, что Порошенко согласился на стадионные дебаты с Зеленским. Выборы президента прошли на Украине 31 марта.

Политика Конституционный суд признал законным повышение пенсионного возраста Повышение пенсионного возраста не нарушает российскую Конституцию, так как его определение является прерогативой законодателя.

Наука Несбалансированное питание обвинили в 22 процентах смертей в 2017 году Почти 11 миллионов смертей в 2017 году (22 процента смертей в этом году вообще) были связаны с несбалансированным питанием, заявили ученые в статье, опубликованной в The Lancet.

Политика Украинский министр пообещал въехать в Москву на танке Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал въехать в Москву на танке, так он прокомментировал предложение Союза транспортников России прислать представителя для обсуждения единого транспортного пространства.

Футбол AS: Рабьо договорился о переходе в «Реал» Рабьо провел переговоры с представителями мадридского «Реала», на которых достиг устной договоренности о трансфере, пишет .

Интернет Яндекс запустил сервис для бизнес-аналитики Яндекс запустил сервис для бизнес-аналитики Yandex DataLens, сообщила пресс-служба компании.

Происшествия В Чувашии двое детей погибли при пожаре, пока мать была в сауне Жительница Новочебоксарска подозревается в причинении смерти по неосторожности двум своим детям, которые погибли при пожаре, пока она была в сауне, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашской Республике.

Общество В ПФР назвали сроки перевода бумажных СНИЛС в электронный формат Перевод номеров свидетельств обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) в электронный формат займёт около трёх месяцев.

Происшествия Мэру Евпатории нашли второе дело Мэр курортного города арестован до 31 мая. Также в суде стало известно, что в отношении господина Филонова возбуждено второе уголовное дело.

Наука Ежедневные 20 минут на природе снижают уровень кортизола и стресса Исследователи периодически замеряли у испытуемых уровень гормона стресса кортизола в крови.

Происшествия В Барселоне задержаны 66 граждан Грузии Испанские и грузинские сотрудники силовых ведомств задержали в Барселоне 66 граждан Грузии.

Армия и оружие Слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ вызвали реакцию в МИД РФ В российском МИДе прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Хоккей «Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче серии Омский "Авангард" на выезде нанес поражение уфимскому "Салавату Юлаеву" в четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Авто Госдума отменила транспортный налог на некоторые машины В третьем, окончательном чтении Госдумой приняты поправки в Налоговый кодекс (НК), позволяющие владельцам угнанных машин не платить транспортный налог.

Шоу-бизнес Юлия Высоцкая показала новый образ Актриса Юлия Высоцкая поделилась с подписчиками Instagram новой фотографией.

Культура Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи» Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.