Кино
Скончался режиссер Франко ДзеффиреллиBFM.ru 07:36
Великий итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 16:16, Вашингтон
Армия и оружие
Корабли Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО
Обновлено в 09:45
Происшествия
Момент фатального крушения Як-52 на авиашоу попал на видео
Как сообщают местные СМИ, пилот из Германии выполнял акробатические фигуры на самолете Як-52.
Обновлено в 08:14
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира
В Польше завершился чемпионат мира по футболу до 20 лет. Победителем турнира впервые в своей истории стала национальная сборная Украины.
Обновлено в 16:09
Хоккей
Чемпионский парад посетило 500 тысяч человек
Чемпионский парад клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис Блюз" посетило более 500 тыс. человек, что превышает население города, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:40
Политика
Путин и Эрдоган коротко пообщались в Душанбе перед саммитом
Обновлено в 03:49
Футбол
Булыкин стал кандидатом в депутаты Мосгордумы
Бывший футболист сборной России, московских "Динамо" и "Локомотива" Дмитрий Булыкин сообщил, что зарегистрировался кандидатом в депутаты Московской городской думы.
Обновлено в 13:47
Авто
Стали известны лучшие внедорожные минивэны в России
Специалисты портала «Автоновости дня» поделилась с пользователями сети списком лучших полноприводных минивэнов повышенной проходимости в России.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем
Уточняется, что авария произошло возле села Оськино в Острогожском районе. В результате ДТП погибли восемь человек, уточнил источник.
Обновлено в 14:57
Политика
Водная блокада Крыма ударила по Украине
Водная блокада Крыма грозит Украине катастрофой, заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия
Суд продлил срок задержания младшего сына экс-хоккеиста Соколова
Всеволожский городской суд Ленинградской области отложил вопрос о мере пресечения сыну экс-хоккеиста сборной России Максима Соколова.
Обновлено в 12:41
Происшествия
Ребенок попал в реанимацию после картинга в Подмосковье
Обновлено в 14:06
Политика
Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17
Объединенная следственная группа была сформирована в 2014 году Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной для совместного проведения расследования.
Обновлено вчера в 08:24
Футбол
«Спартак» заключил контракт с нападающим «Ромы»
Центральный форвард римского футбольного клуба «Рома» Эсекьель Понсе заключил соглашение с московским «Спартаком».
Обновлено в 13:15
Футбол
Состоялась жеребьевка первого раунда Кубка Германии
15 июня состоялась жеребьевка первого раунда розыгрыша Кубка Германии в сезоне-2019/20.
Обновлено в 13:18
Футбол
Тренер «Атлетико» Симеоне женился
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне связал себя узами брака со своей возлюбленной Карлой Перейрой.
Обновлено в 15:32
Происшествия
На Ставрополье пять человек пострадали в ДТП с «Камазом» и минивэном
Пять человек пострадали в результате столкновения "Камаза" с минивэном на Ставрополье, сообщает управление ГИБДД по региону.
Обновлено в 14:00
Энергетика
Власти Сирии объявили о повышении цен на бензин
Власти Сирии объявили об увеличении цен на бензин с наиболее популярным октановым числом 90 при превышении субсидируемой нормы в 100 литров в месяц, передает гостелевидение САР.
Обновлено в 14:58
Общество
Урин выразил соболезнования в связи с кончиной Дзеффирелли
Генеральный директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин от имени ГАБТ выразил искренние соболезнования в связи с кончиной итальянского оперного и кинорежиссера Франко Дзеффирелли.
Обновлено в 14:01
Политика
Гонконг приостановит рассмотрение поправок к закону об экстрадиции
Правительство Гонконга в субботу в полдень объявит о приостановке рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые вызвали массовые акции протеста, сообщает газета South China Morning Post.
Обновлено вчера в 23:54
Общество
Сын Бари Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:46
Происшествия
Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна
В ходе заседания защита Худояна просила суд отклонить ходатайство следственных органов МВД о заключении его под стражу и избрать ему более мягкую меру пресечения, например домашний арест или залог в размере 1 млрд рублей.
Обновлено в 12:34
Религия
В воскресенье православные отметят День Святой Троицы
В воскресенье, 16 июня, православные отметят один из главных христианских праздников - День Святой Троицы.
Обновлено в 14:05
Авто
Гибридный Jeep Renegade PHEV скоро представят в Италии
Первый небольшой электрифицированный внедорожник Jeep будет показан в Parco del Valentino в период с 19 по 23 июня.
Обновлено в 04:35
Политика
Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о развитии Донбасса.
Обновлено в 11:29
Экономика
Доля нацвалют в торговле России с ЕС будет расти, считает Набиуллина
Торговля России и Евросоюза проходит в долларах из-за того, что значительную часть российского экспорта составляют сырьевые товары, административным путем перевести торговлю на иные валюты невозможно, однако постепенно будет происходить переход на другие валюты, в том числе национальные, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 05:27
Авто
Chery приступила к сборке кроссовера Jetour X95
В третьем квартале текущего года компания Chery начнет продажи нового роскошного кроссовера Jetour X95.
Обновлено вчера в 23:10
Авто
В Томске прошла юбилейная выставка тюнингованных автомобилей
В Томске накануне прошла юбилейная в текущем году 15-я выставка тюнингованных машин и другого транспорта под названием Tuning party.
Обновлено в 14:29