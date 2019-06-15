Кино

Скончался режиссер Франко ДзеффиреллиBFM.ru 07:36

Великий итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.
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Дзеффирелли навсегда. Лучшие работы великого режиссера

РИА Новости13:28

От «Ромео и Джульетты» до «Чая с Муссолини». Биография Франко Дзеффирелли

ТАСС07:37

В возрасте 96 лет умер знаменитый итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

Эхо Москвы15:05

Умер режиссер Франко Дзеффирелли

Интерфакс08:03

На 97-м году жизни скончался режиссёр Франко Дзеффирелли

RT на русском08:43

Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

РБК07:33

Дзеффирелли навсегда

Коммерсантъ12:27
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Корабли Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО

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Глава автономии цыган назвала свою версию драки в Чемодановке

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Момент фатального крушения Як-52 на авиашоу попал на видео

Как сообщают местные СМИ, пилот из Германии выполнял акробатические фигуры на самолете Як-52.
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Футбол

Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира

В Польше завершился чемпионат мира по футболу до 20 лет. Победителем турнира впервые в своей истории стала национальная сборная Украины.
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Хоккей

Чемпионский парад посетило 500 тысяч человек

Чемпионский парад клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис Блюз" посетило более 500 тыс. человек, что превышает население города, сообщает "Советский спорт".
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Путин и Эрдоган коротко пообщались в Душанбе перед саммитом

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Бывший футболист сборной России, московских "Динамо" и "Локомотива" Дмитрий Булыкин сообщил, что зарегистрировался кандидатом в депутаты Московской городской думы.
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Авто

Стали известны лучшие внедорожные минивэны в России

Специалисты портала «Автоновости дня» поделилась с пользователями сети списком лучших полноприводных минивэнов повышенной проходимости в России.
Обновлено в 01:40
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем

Уточняется, что авария произошло возле села Оськино в Острогожском районе. В результате ДТП погибли восемь человек, уточнил источник.
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Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

Обновлено в 14:06
Политика

Водная блокада Крыма ударила по Украине

Водная блокада Крыма грозит Украине катастрофой, заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия

Суд продлил срок задержания младшего сына экс-хоккеиста Соколова

Всеволожский городской суд Ленинградской области отложил вопрос о мере пресечения сыну экс-хоккеиста сборной России Максима Соколова.
Обновлено в 12:41
Происшествия

Ребенок попал в реанимацию после картинга в Подмосковье

Обновлено в 14:06
Политика

Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17

Объединенная следственная группа была сформирована в 2014 году Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной для совместного проведения расследования.
Обновлено вчера в 08:24
Футбол

«Спартак» заключил контракт с нападающим «Ромы»

Центральный форвард римского футбольного клуба «Рома» Эсекьель Понсе заключил соглашение с московским «Спартаком».
Обновлено в 13:15
Футбол

Состоялась жеребьевка первого раунда Кубка Германии

15 июня состоялась жеребьевка первого раунда розыгрыша Кубка Германии в сезоне-2019/20.
Обновлено в 13:18
Футбол

Тренер «Атлетико» Симеоне женился

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне связал себя узами брака со своей возлюбленной Карлой Перейрой.
Обновлено в 15:32
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На Ставрополье пять человек пострадали в ДТП с «Камазом» и минивэном

Пять человек пострадали в результате столкновения "Камаза" с минивэном на Ставрополье, сообщает управление ГИБДД по региону.
Обновлено в 14:00
Энергетика

Власти Сирии объявили о повышении цен на бензин

Власти Сирии объявили об увеличении цен на бензин с наиболее популярным октановым числом 90 при превышении субсидируемой нормы в 100 литров в месяц, передает гостелевидение САР.
Обновлено в 14:58
Общество

Урин выразил соболезнования в связи с кончиной Дзеффирелли

Генеральный директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин от имени ГАБТ выразил искренние соболезнования в связи с кончиной итальянского оперного и кинорежиссера Франко Дзеффирелли.
Обновлено в 14:01
Политика

Гонконг приостановит рассмотрение поправок к закону об экстрадиции

Правительство Гонконга в субботу в полдень объявит о приостановке рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые вызвали массовые акции протеста, сообщает газета South China Morning Post.
Обновлено вчера в 23:54
Общество

Сын Бари Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Обновлено в 04:46
Происшествия

Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна

В ходе заседания защита Худояна просила суд отклонить ходатайство следственных органов МВД о заключении его под стражу и избрать ему более мягкую меру пресечения, например домашний арест или залог в размере 1 млрд рублей.
Обновлено в 12:34
Общество

Снесенному забору в сквере у Драмтеатра назвали реальную цену ущерба

Обновлено в 04:00
Религия

В воскресенье православные отметят День Святой Троицы

В воскресенье, 16 июня, православные отметят один из главных христианских праздников - День Святой Троицы.
Обновлено в 14:05
Авто

Гибридный Jeep Renegade PHEV скоро представят в Италии

Первый небольшой электрифицированный внедорожник Jeep будет показан в Parco del Valentino в период с 19 по 23 июня.
Обновлено в 04:35
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Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о развитии Донбасса.
Обновлено в 11:29
Экономика

Доля нацвалют в торговле России с ЕС будет расти, считает Набиуллина

Торговля России и Евросоюза проходит в долларах из-за того, что значительную часть российского экспорта составляют сырьевые товары, административным путем перевести торговлю на иные валюты невозможно, однако постепенно будет происходить переход на другие валюты, в том числе национальные, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
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Chery приступила к сборке кроссовера Jetour X95

В третьем квартале текущего года компания Chery начнет продажи нового роскошного кроссовера Jetour X95.
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Авто

В Томске прошла юбилейная выставка тюнингованных автомобилей

В Томске накануне прошла юбилейная в текущем году 15-я выставка тюнингованных машин и другого транспорта под названием Tuning party.
Обновлено в 14:29
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Франко Дзеффирелли
Итальянский художник
Итальянский художник, режиссёр театра, оперы и кино, продюсер, сценарист, дважды номинировавшийся на премию «Оскар», получивший премию BAFTA, пять раз завоевавший премию Давида ди Донателло, дважды - премию «Эмми». Депутат Сената Италии в 1994-2001 годах.
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