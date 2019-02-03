Театры

Скончался петербургский актер Анатолий АртемовGazeta.SPb 13:38

На 77-м году ушел из жизни актер Молодежного театра на Фонтанке Анатолий Артемов. Скончался актер после непродолжительной болезни, сообщили GazetaSPb в пресс-службе театра, где работал актер.
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«Третьего февраля на 77-м году после непродолжительной болезни ушел из жизни Анатолий Артемов — артист, чья судьба на протяжении 30 лет была связана с Молодежным театром на Фонтанке», — говорится
 в сообщении театра.
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