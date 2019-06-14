Происшествия

Скончался один из пострадавших в массовой драке под ПензойРоссийская газета 14:21

В Пензе скончался один из пострадавших в массовой драке, которая произошла в селе Чемодановка Бессоновского района. Об этом сообщает пресс-служба областного СК РФ. Напомним, конфликт на бытовой почве вспыхнул между местными жителями 13 июня.
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Иван Белозерцев
Уважаемые подписчики, дорогие земляки. По ситуации в Чемодановке. Я лично переговорил с Врио начальника УВД по Пензенской области и главой района, ситуация на общем жестком контроле, специалисты выясняют причины конфликта и все обстоятельства. Прошу воздержаться от преждевременных выводов.
— Иван Белозерцев, российский политикStolica58.ru 14:08
с чего всё началось
«Уголовное дело передано прокурором Бессоновского района из органов полиции в подразделение регионального следственного управления для дальнейшего расследования», — говорится в сообщении
 ведомства.
Телеканал 360°15:29

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