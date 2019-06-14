Происшествия
Скончался один из пострадавших в массовой драке под ПензойРоссийская газета 14:21
В Пензе скончался один из пострадавших в массовой драке, которая произошла в селе Чемодановка Бессоновского района. Об этом сообщает пресс-служба областного СК РФ. Напомним, конфликт на бытовой почве вспыхнул между местными жителями 13 июня.
Читать в источнике
Оценить
Уважаемые подписчики, дорогие земляки. По ситуации в Чемодановке. Я лично переговорил с Врио начальника УВД по Пензенской области и главой района, ситуация на общем жестком контроле, специалисты выясняют причины конфликта и все обстоятельства. Прошу воздержаться от преждевременных выводов.
— Иван Белозерцев, российский политикStolica58.ru 14:08
с чего всё началось
«Уголовное дело передано прокурором Бессоновского района из органов полиции в подразделение регионального следственного управления для дальнейшего расследования», — говорится в сообщении ведомства.Телеканал 360°15:29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 17:18, Вашингтон
Происшествия
Российского сноубордиста застрелили в США
В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Политика
Германия призвала не делать выводов из американского видео с танкером
Распространенная Соединенными Штатами видеозапись не позволяет сделать вывод о причастности Ирана к атаке на танкеры в Оманском заливе, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
Обновлено в 12:09
Общество
Сын Алибасова решил вывезти отца из России
Музыкального продюсера Бари Алибасова могут вывезти на реабилитацию в Европу. Об этом сообщил его сын Бари Алибасов-младший.
Обновлено вчера в 23:52
Баскетбол
Батлер намерен выйти на рынок свободных агентов
Атакующий защитник «Сиксерс» Джимми Батлер планирует не использовать опцию игрока на следующий сезон и выйти на рынок свободных агентов.
Обновлено в 15:56
Политика
Парламент Латвии поддержал снос памятника освободителям Риги
Обновлено в 13:10
Армия и оружие
В Донецкой области мужчина пострадал при обстреле со стороны силовиков
Украинские силовики обстреляли в пятницу вечером окраины Донецка, ранение получил мирный житель, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено в 16:31
Происшествия
В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади
Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Футбол
Молодежная сборная Италии уступила эквадорцам в матче за бронзу ЧМ
Футболисты молодежной сборной Италии уступили команде Эквадора в матче за третье место чемпионата мира для игроков не старше 20 лет.
Обновлено в 17:05
Армия и оружие
В Ленинградской области открыли новые корпуса военного института
Модернизированные корпуса, автодром и мастерские ждут учащихся Военного института (инженерно-технического) Военной академии материально-технического обеспечения им. А. В. Хрулева.
Обновлено в 15:05
Космос
Суперкомпьютер HPE Spaceborne проработал 615 дней на МКС
Обновлено в 14:12
Политика
Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа
Речь идет о материале телеканала Би-би-си, который со ссылкой на источники сообщил, что спецподразделения британской армии разработали план, который предусматривает переориентирование с борьбы с терроризмом на противодействие иностранным государствам, в частности России, которая якобы совершает некие тайные действия в Прибалтике и Африке.
Обновлено в 14:49
Происшествия
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, который был признан виновным в убийстве трех человек.
Обновлено вчера в 13:39
Общество
«Роснефть» обвинила Reuters в слежке за Сечиным
Публикация агентства Reuters о полетах главы "Роснефти" Игоря Сечина на самолетах компании свидетельствует о тотальной слежке "с использованием технологий специальных служб", взломом "закрытых аккаунтов в соцсетях" самого топ-менеджера, его родственников и даже их окружения.
Обновлено в 10:04
Общество
Растения и животные исчезнут? Что будет с Крымским природным заповедником?
О проекте, который направлен на разделение территории природного заповедника, узнавал «АиФ-Крым».
Обновлено в 06:28
Происшествия
Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами
Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено в 14:46
Экономика
Reuters сообщил о планах Индии повысить пошлины на товары из США
Индия готовится повысить пошлины на американские товары после решения США отменить торговые льготы, передает Reuters со ссылкой на два источника.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Иван Голунов назвал имя избившего его полицейского
Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес
Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ
Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено в 01:11
Гаджеты
Названы самые популярные смартфоны в России
Средняя стоимость одного смартфона в России в отчетный период выросла на 9% и составила 16 504 рубля.
Обновлено в 10:26
Политика
Имена ответственных за крушение МН17 раскроют в Нидерландах
Ранее сообщалось, что в Нидерландах будут судить виновных в крушении Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Футбол
«Айнтрахт» объявил о переходе форварда «Црвены Звезды» Йовелича
Франкфуртский «Айнтрахт» на официальном сайте объявил о переходе нападающего «Црвены Звезды» и молодёжной сборной Сербии Деяна Йовелича.
Обновлено в 16:21
Авто
Объявлены цены на Mazda 3 нового поколения для России
В машине появилась новая система управления G-Vectoring Control Plus и фирменный адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go – Mazda Radar Cruise Control (MRCC).
Обновлено в 13:12
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Спорт
Сборная России по волейболу обыграла Польшу в Лиге наций
Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Польши в матче предварительного этапа Лиги наций.
Обновлено в 09:28
Общество
Ивановский мэр отрецензировал сериал телеканала HBO «Чернобыль»
Сегодня, 14 июня, в международный день блогера, мэр города Иваново Владимир Шарыпов решил немного побыть киноблогером и отрецензировал популярный мини- сериал телеканала HBO «Чернобыль», посвященный аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
Обновлено в 11:02
Хоккей
Любушкин подписал однолетний контракт с «Аризоной»
«Аризона» официально объявила о подписании нового контракта с российским защитником Ильей Любушкиным.
Обновлено в 16:31