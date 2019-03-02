Скончался нобелевский лауреат Жорес АлферовИнтерфакс 02:36

Нобелевский лауреат академик Жорес Алферов скончался в Санкт-Петербурге, сообщила РИА Новости его супруга Тамара.

с чего всё началось

Я у него был в больнице, он долечивался. Должен сказать, мне казалось, всё обошлось, он чувствовал себя нормально, подготовил письмо на имя президента и премьера о развитии академической науки.

Нобелевский лауреат по физике Жорес Алферов скончался в ночь на субботу на 89-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он выразил соболезнования родным и близким академика, всем тем, кто хорошо его знал и гордился знакомством с этим человеком.

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