Общество

Скончался нобелевский лауреат Жорес АлферовИнтерфакс 02:36

Нобелевский лауреат по физике Жорес Алферов скончался в ночь на субботу на 89-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он выразил соболезнования родным и близким академика, всем тем, кто хорошо его знал и гордился знакомством с этим человеком.
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Геннадий Зюганов
Я у него был в больнице, он долечивался. Должен сказать, мне казалось, всё обошлось, он чувствовал себя нормально, подготовил письмо на имя президента и премьера о развитии академической науки.
— Геннадий Зюганов, политикRT на русском 06:43
с чего всё началось

Умер нобелевский лауреат Жорес Алферов

Нобелевский лауреат академик Жорес Алферов скончался в Санкт-Петербурге, сообщила РИА Новости его супруга Тамара.
РИА Новости02:50

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Жорес Алферов
Физик
Советский и российский физик, единственный из проживающих сейчас в России лауреатов Нобелевской премии по физике. Вице-президент РАН с 1991 до 2017 года. Председатель Президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН. Член КПСС с 1965 года.
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