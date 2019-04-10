Кино

Скончался народный артист России Геннадий ФроловМосковский Комсомолец вчера в 12:57

Заведующая литературной частью театра "Современник" Евгения Кузнецова сообщила о кончине на 82-м году жизни народного артиста России Геннадия Фролова. Пока никаких подробностей причин кончины актера не сообщается.
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На 82-м году жизни умерла легенда «Современника»

Газета.Ruвчера в 16:11

Скончался народный артист РФ Геннадий Фролов

РИАМОвчера в 13:56

Умер актёр Геннадий Фролов

RT на русскомвчера в 12:55

Скончался Народный артист России Геннадий Фролов

Национальная служба новостейвчера в 13:13

Умер Народный артист России Геннадий Фролов

РИА Новостивчера в 13:06

Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

РБКвчера в 13:30

Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

ТАССвчера в 12:46
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ЖКХ

«Теплосеть» запустила сервис со сроками отключения горячей воды

В четверг, 11 апреля, «Теплосеть» открыла информационный интернет-сервис, с помощью которого жители города могут узнать дату начала и продолжительность летних профилактических работ на сетях горячего водоснабжения.
Обновлено в 01:39
Политика

В Судане произошел военный переворот

Армия Судана совершила в стране переворот. Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Маядин».
Обновлено в 01:07
Спорт

Командный Кубок мира закроет сезон в фигурном катании

Кубок мира приобрел более высокий статус после включения командного турнира по фигурному катанию в олимпийскую программу.
Обновлено вчера в 17:18
Армия и оружие

Американский военный объяснил, зачем США «угроза России» в Европе

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News заявил, что размещение американских войск в Европе не оправдано, а Россия не собирается нападать на Европу.
Обновлено вчера в 20:12
Происшествия

Вступившегося за девушку уральца отправили в колонию

Обновлено в 02:09
Экономика

«Росатом» оценил стоимость атомного ледокола «Лидер» в 120 млрд рублей

Строительство первого атомного ледокола нового поколения «Лидер» обойдется в 120 млрд рублей в ценах текущего года.
Обновлено в 01:34
Происшествия

ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Крыму

В районе села Челядиново пассажирский автобус, направлявшийся из Керчи в Заветное, съехал в овраг.
Обновлено вчера в 19:36
Общество

Петербуржцы назвали достойной зарплатой доход от 91 тысячи рублей

Как стало известно в среду, 10 апреля, жители Петербурга сочли зарплату в 91 тысячу рублей достаточной, чтобы вести достойную жизнь.
Обновлено вчера в 03:56
Транспорт

«Аэрофлот» отменил 11 рейсов и изменил время вылета 17 рейсов

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в четверг отменила 11 рейсов из аэропорта "Шереметьево" в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, еще у 17 рейсов авиаперевозчика было изменено время вылета, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 01:46
Шоу-бизнес

Принц Уильям собирается судиться с обвинившим его в измене изданием

Принц Уильям планирует подать в суд на издание In Touch, которое первым написало о его якобы любовных отношениях с подругой супруги Роуз Ханбери.
Обновлено вчера в 23:53
Хоккей

«Коламбус» одержал волевую победу над «Тампой» на старте плей-офф НХЛ

Обновлено в 00:39
Происшествия

На территории Храма Христа Спасителя произошел пожар

Обновлено вчера в 23:46
Политика

Трамп рассказал о попытке госпереворота в США

Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году было попыткой государственного переворота, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 13:30
Армия и оружие

Обнаружены обломки пропавшего в Японии истребителя F-35A

Силы самообороны Японии обнаружили обломки истребителя F-35A, который пропал с экранов радаров во вторник.
Обновлено 09 апреля в 19:55
Политика

МИД России связал судьбу «нормандского формата» с исходом выборов на Украине

Дальнейшая судьба "нормандского формата" в рамках Минского процесса по урегулированию в Донбассе зависит от исхода президентских выборов на Украине.
Обновлено в 00:48
Наука

Останки людей ранее неизвестного вида найдены на Филиппинах

Археологи из Филиппинского университета обнаружили останки как минимум трёх вымерших людей ранее неизвестного вида, который сочетает в себе черты как более ранних (типичные для австралопитеков и парантропов), так и более поздних представителей рода Homo.
Обновлено в 02:55
Армия и оружие

СК возбудил три дела из-за обстрелов населения Донбасса со стороны ВСУ

Главным следственным управлением СК России возбуждено три уголовных дела по фактам обстрелов мирного населения Донбасса со стороны украинских военнослужащих.
Обновлено в 02:08
Транспорт

В Челябинске разработают комплексный план развития транспорта

Обновлено вчера в 23:56
Общество

В Японии открыли железнодорожную станцию без входов и выходов

На юге Японии открыли железнодорожную станцию, у которой отсутствуют входы и выходы, сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 19:53
Политика

ЕС и Великобритания договорились о продлении срока Brexit

Великобритания не планирует участвовать в выборах в Европарламент 23 мая и постарается выйти из ЕС до этой даты, утверждала Мэй.
Обновлено вчера в 20:12
Здоровье

Назван главный ночной симптом рака

Специалисты Cancer Research UK рассказали о распространенном симптоме онкологии, который чаще всего проявляется в темное время суток, передает Express.Сильное регулярное ночное потоотделение может быть симптомом рака, считают британские онкологи.
Обновлено вчера в 08:45
Авто

Названы кроссоверы и внедорожники с самым большим расходом топлива

Обновлено вчера в 09:05
Шоу-бизнес

"Скучали?" - Глюкоза напомнила о себе эротическим снимком

Стоит отметить, что самую пикантную деталь фото Ионова "замазала" звёздочкой.
Обновлено в 02:45
Здоровье

Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей

Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.
Обновлено в 02:02
Авто

Представлены дизельные версии Audi S6 и S7

Обновлённый дизельный седан Audi S6 набирает первую «сотню» за 5 секунд, при этом модели S6 Avant и лифтбек S7 Sportback по этому же параметру имеют результат 5,1 секунды.
Обновлено в 02:47
Путешествия

Федор Конюхов попал в новый шторм

Обновлено вчера в 22:13
Происшествия

Ростовская прокуратура через суд спасла умирающего младенца

Как сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве, полуторамесячному младенцу сделали переливание крови по решению суда.
Обновлено вчера в 15:51
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Экономика

Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее

Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено в 03:13
Армия и оружие

Гиперзвуковой беспилотный бомбардировщик создают в США

Гиперзвуковой бомбардировщик-дрон получил название SR-72, отсылающее к его предшественнику — скоростному пилотируемому истребителю SR-71 Blackbird.
Обновлено в 03:07
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Геннадий Алексеевич Фролов
Актёр
Советский, российский актёр театра и кино. Народный артист Российской Федерации.
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