Кино

Скончался народный артист России Анатолий ТороповГазета.Ru 13:17

Народный артист России Анатолий Торопов скончался 25 июля на 92-м году жизни. Трагическую новость сообщили его коллеги из Малого театра, подчеркнув, что о дате и месте прощания с актером расскажут позднее. Один из старейших работников Малого театра Анатолий Торопов умер 25 июля в возрасте 91 года.
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Скончался народный артист России Анатолий Торопов

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Анатолий Торопов
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Советский и российский актёр театра и кино. Народный артист Российской Федерации.
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