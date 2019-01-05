Кино
В Москве умер народный артист России Иван Бортник, ему было 79 лет. "Ребята, ушел мой друг Иван Бортник", — написал актер Владислав Маленко в Facebook. Позже информацию подтвердила супруга Татьяна Борзых.
РИА Новости03:55
Ребята, ушел мой друг Иван Бортник... К Володе Высоцкому ушел.
с чего всё началось
Народный артист России, актер Театра на Таганке Иван Бортник скончался в пятницу вечером на 80-м году. Об этом ТАСС сообщила супруга актера Татьяна Борзых.ТАССвчера в 19:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 06:45, Ашберн
Политика
Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины
Обновлено в 05:54
Политика
На острове в Тихом океане по запросу США задержали россиянина
По запросу ФБР на тихоокеанском острове Сайпан задержали 72-летнего россиянина Дмитрия Макаренко, обвиняемого в попытке незаконного экспорта военной техники в Россию и двух случаях отмывания денег, сообщает местное издание Saipan Tribune.
Обновлено в 05:28
Кино
Скончался народный артист Иван Бортник
Обновлено в 03:55
Происшествия
Пираты захватили моряков у берегов Бенина
В Гвинейском заливе около берегов государства Бенин пираты похитили шестерых членов экипажа контейнеровоза MSC Mandy, предположительно - россиян, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на спасательно-координационный центр Росморречфлота.
Обновлено в 02:38
Политика
«Роскосмос» отреагировал на решение NASA отложить визит Рогозина в США
От американского Нацуправления по аэронавтике и исследованию космического пространства компания ждет официальных разъяснений по поводу запланированного визита в США главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
Обновлено в 03:05
Хоккей
Хоккеисты сборной России расплакались после поражения в полуфинале МЧМ
Игроки сборной России расплакались после поражения в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею 2019 года.
Обновлено вчера в 18:55
Политика
Хакеры опубликовали доклады Integrity Initiative о работе Sputnik и RT
Новая партия документов Счета на общую сумму около тысячи фунтов выставлены на имя живущего в Иордании Джассара Джамаля аль-Тахата за "составление для Integrity Initiative докладов о медиакампаниях RT".
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия
В боулинг-клубе рядом с Лос-Анджелесом произошла стрельба
Неизвестные устроили стрельбу в боулинг-клубе города Торранс в 32 км от Лос-Анджелеса, сообщает в Twitter городская полиция.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
В России завершились испытания нового пистолета на замену ПМ
Завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ).
Обновлено в 01:07
Политика
В МИД считают преждевременным говорить об обмене Уилана
Ситуация вокруг арестованного в России американца Пола Уилана очень серьезная, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Спасенный в Магнитогорске ребенок стал дышать самостоятельно
«За прошедшие сутки ребенку успешно произведена экстубация, он перешел на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке», — приводит сообщение медиков «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Культура
В Союзе кинематографистов рассказали о состоянии режиссера Хуциева
Обновлено в 03:52
Политика
Опрос: рекордное число американцев хочет навсегда уехать из США
Рекордное число граждан США хотят покинуть Соединенные Штаты и проживать в другой стране на постоянной основе.
Обновлено в 00:03
Политика
Абэ намерен продвинуть переговоры по мирному договору с Россией
Обновлено вчера в 02:16
Футбол
Диего Марадона попал в больницу
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия
В Дагестане скончался раненый в новогоднюю ночь ребенок
Источник сообщил, что в городской больнице Дербента скончался трехлетний ребенок, который получил пулевое ранение в голову в новогоднюю ночь, передает телеканал "360".
Обновлено в 05:29
Хоккей
Третьяк назвал трагедией поражение российской молодежной сборной на ЧМ
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал поражение российской сборной в полуфинале молодежного чемпионата мира 2019 года.
Обновлено в 06:34
Происшествия
В Крыму закрыли дорогу на Ай-Петри
Автодорога через гору Ай-Петри в Крыму была перекрыта для всего транспорта, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на управление МЧС по Крыму.
Обновлено в 01:06
Происшествия
Верник и МХТ сообщили о разрешении на проезд по Камергерскому переулку
Актер театра и кино Игорь Верник сообщил, что у него есть официальное разрешение на проезд его автомобиля по Камергерскому переулку в МХТ имени Чехова, где он работает.
Обновлено вчера в 14:04
Политика
Во Франции продолжаются протесты «желтых жилетов»
Новые протестные демонстрации «желтых жилетов» пройдут в ближайшие часы в крупных городах Франции.
Обновлено в 05:06
Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла США в полуфинале молодежного ЧМ
Как шли россияне к полуфиналу Российские хоккеисты начали турнирный путь на молодежном ЧМ в Канаде победой над Данией со счетом 4:0.
Обновлено вчера в 18:29
Хоккей
Молодежная сборная России сыграет со Швейцарией в матче за бронзу МЧМ
Что касается российских хоккеистов, то они не смогли победить американскую сборную, проиграв ей со счетом 1:2. Теперь в финале встретятся сборные США и Финляндии – этот матч пройдет в ночь с 5 на 6 января.
Обновлено в 02:08
Политика
Четыре гражданства задержанного в России шпиона подтвердил его брат
Дэвид Уилан, брат арестованного в Москве по обвинению в шпионаже Пола Уилана, подтвердил, что у его родственника есть паспорта четырех стран.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия
В Магнитогорске началось прощание с погибшими при обрушении дома
В Магнитогорске проходит прощание с погибшими при обрушении жилого дома, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Магнитогорска.
Обновлено вчера в 01:47
Космос
Зонд New Horizons прислал снимки астероида Ultima Thule
Через полчаса после сближения зонда New Horizons с астероидом Ultima Thule были сделаны первые фотографии поверхности космического объекта.
Обновлено 03 января в 02:15
Политика
Выяснилось, о чем Порошенко и Эрдоган говорили в Стамбуле
Обновлено в 06:25
Гаджеты
Названы самые прочные и самые хрупкие смартфоны 2018 года
Блогер канала JerryRigEverything назвал самые прочные, самые хрупкие и самые ремонтопригодные смартфоны 2018 года.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Бывшему министру финансов Подмосковья Кузнецову предъявлены обвинения
Следственный комитет Российской Федерации предъявил обвинения бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, который накануне был экстрадирован из Франции в Россию.
Обновлено вчера в 05:14
Происшествия
В ДТП в Петербурге пострадали семь человек
Микроавтобус в Петербурге врезался в опору уличного освещения, в результате чего пострадали пятеро детей и двое взрослых.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия
Во время прохождения квеста в Польше погибли пять человек
Пять человек погибли, один пострадал при прохождении квеста в закрытом помещении в польском городе Кошалин.
Обновлено в 04:12