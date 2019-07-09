Политика
Скончался миллиардер и участник выборов президента США Росс ПероИнтерфакс 10:58
Американский бизнесмен-миллиардер Росс Перо скончался в Техасе во вторник на 90-м году жизни, сообщает "Би-би-си". В феврале ему диагностировали лейкемию.
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Политика
Путин выступил против введения санкций в отношении Грузии
Госдума не будет отзывать свое заявление по Грузии после слов президента РФ Владимира Путина об отсутствии намерений вводить санкции, документ дает право правительству разрабатывать ответные меры при необходимости, сказал РИА "Новости" глава комитета ГД по делам СНГ Леонид Калашников.
Обновлено в 11:40
Политика
Путин рассказал, когда другие страны создадут аналоги «Авангарда»
Президент России Владимир Путин, общаясь со студентами Уральского федерального университета имени Бориса Ельцина, назвал сроки создания аналогов российской ракеты "Авангард" в других странах.
Обновлено в 11:42
Происшествия
В Петербурге поезда метро на красной ветке встали из-за неисправности
В Петербурге на красной ветке метрополитена произошел шестиминутный сбой в движении поездов.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Политика
Телеканал из Грузии остановил вещание после оскорблений в адрес Путина
Грузинский телеканал «Рустави-2» прекратил вещание из-за оскорбительных высказываний ведущего в адрес главы РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 04:53
Экономика
Медведев исключил из перечня госпрограмм «Развитие пенсионной системы»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении госпрограммы "Развитие пенсионной системы" из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников
«У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.
Обновлено в 09:09
Происшествия
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Политика
Зеленский отменил военный парад в честь Дня независимости Украины
В уже ставшей для всех привычной манере, через Facebook, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем решении отменить военный парад по случаю Дня независимости.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Суд приговорил к восьми годам получившего от IKEA ₽25 млрд бизнесмена
Люберецкий городской суд приговорил к восьми годам колонии владельца компании «Системы автономного электроснабжения» (САЭ) Константина Пономарева по делу о заведомо ложном доносе.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Станцию петербургского метро «Девяткино» затопило из-за дождя
Утром во вторник, 9 июля, станцию «Девяткино» петербургской подземки начало заливать водой.
Обновлено в 05:16
Политика
Перед визитом Путина в Екатеринбург вылетели два спецборта
Перед приездом президента России Владимира Путина на саммит GMIS в Екатеринбург вылетели два спецборта.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие
Великобритания и Франция увеличат контингент в Сирии, сообщают СМИ
Великобритания и Франция согласились направить в Сирию дополнительные войска на замену уходящим оттуда американским военным, сообщает во вторник издание Foreign Policy со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:04
Политика
Путин рассказал об участии грузинских снайперов в событиях на Майдане
Президент России Владимир Путин заявил, что ему известно об участии грузинских снайперов в событиях на Майдане в 2014 году.
Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова рассказала, как живет после гибели мужа
Певица дала предельно откровенное интервью «Каравану историй».
Обновлено в 09:30
Футбол
ЦСКА разгромил «Рубин» в контрольном матче
Обновлено в 11:16
Футбол
Глушаков подал заявление на бывшую жену
Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.
Обновлено в 05:50
Гаджеты
Realme X Spider-Man Edition поступит в продажу в Китае
Обновлено в 07:09
Экономика
Назван основной способ кражи денег с банковских карт россиян
Низкая киберграмотность и беспечность россиян - главные причины, по которым наши соотечественники ежегодно теряют деньги со своих банковских счетов, констатируют в Центробанке.
Обновлено в 07:37
Футбол
«Бенфика» интересуется полузащитником «Рязани» Сентюриным
Как стало известно «Чемпионату», полузащитником «Рязани» и национальной сборной России U20 Михаилом Сентюриным интересуется лиссабонская «Бенфика».
Обновлено в 10:44
Экономика
Forbes назвал самых богатых российских чиновников и депутатов
Forbes опубликовал рейтинг "Власть и деньги — 2019", в который вошли самые богатые чиновники и депутаты России.
Обновлено в 09:54
Космос
SpaceX отправит в космос оборудование NASA для изучения чёрных дыр
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заключило контракт с частной аэрокосмической компанией SpaceX на отправку в космос оборудования — визуального рентгеновского поляриметрического исследователя (Imaging X-ray Polarimetry Explorer, IXPE) — для изучения высокоэнергетического излучения чёрных дыр, нейтронных звезд и пульсаров.
Обновлено в 03:46
Кино
В Петербурге начались съемки фильма с Ходченковой и Серебряковым
Во вторник, 9 июля, в Петербурге начались съемки художественного фильма «Скажи ей» от кинокомпании «Среда».
Обновлено в 12:20
Кино
Спин-офф фильма «Большой Лебовски» выйдет в прокат в 2020 году
Режиссером стал Джон Туртурро, сыгравший роль Хесуса Фильм "Броски Хесуса" (The Jesus Rolls) о персонаже картины 1998 года "Большой Лебовски" Хесусе Кинтане выйдет в прокат в начале 2020 года, пишет Variety.
Обновлено в 12:13
Теннис
Украинка Свитолина пробилась в полуфинал Уимблдона
Обновлено в 12:00
Общество
Бывший сенатор похвалил порноактрису-транссексуала и был осмеян
Бывший член Совета Федерации Александр Торшин поблагодарил американскую транссексуальную порноактрису Бэйли Джей Грейнджер (Bailey Jay Granger).
Обновлено в 12:17
Кино
Третий сезон «Очень странных дел» установил рекорд Netflix
Обновлено в 02:57
Происшествия
В аэропорту Амстердама столкнулись два пассажирских самолета
Во вторник, 9 июля, в амстердамском аэропорту Схипхол около терминала столкнулись два пассажирских самолета Boeing 737-800 авиакомпании KLM и Airbus A320 лоукостера EasyJet, пострадавших нет.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось
В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.
Обновлено в 12:18