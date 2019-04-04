Кино
Скончался маэстро Георгий ДанелияREGNUM 08:22
«4 апреля на 89-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, режиссёра игрового кино Георгия Николаевича Данелии», — говорится в сообщении на сайте союза. О причинах смерти маэстро не сообщается.
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