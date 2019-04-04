Кино
Скончался режиссер Георгий ДанелияИзвестия 07:53
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью. Он известен зрителям по фильмам «Джентльмены удачи» (автор сценария), «Мимино», «Кин-дза-дза!» и многим другим.
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Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
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В отношении Хуана Гуайдо в Венесуэле начнется уголовный процесс, заявил представитель Национального учредительного собрания Хулио Гарсия Серпа, сообщает 4 апреля «РИА Новости».
Обновлено в 00:13
Экономика
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«Альфастрахование» меняет базовые ставки тарифов в четвертый раз с начала 2019 года.
Обновлено в 08:43
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Обновлено в 06:28
Армия и оружие
Слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ вызвали реакцию в МИД РФ
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Обновлено в 09:40
Авто
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Французский автомобильный бренд Renault объявил о намерении представит в Москве новую модель кроссовера Renault Arkana.
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Российский авторынок в марте вернулся к росту
Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.
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Прокурор начал зачитывать текст обвинения на 80 страницах.
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Источники сообщают, что Бритни пробудет в больнице 30 дней. В первый раз в психиатрической клинике Спирс оказалась более десяти лет назад.
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К лидерам протестных акций в Ингушетии пришли с обысками
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Армия и оружие
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В Зеленограде автомобиль сбил ребенка и скрылся с места ДТП
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Общество
Пользователи «Яндекса» сообщили о сбое в работе его сервисов
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