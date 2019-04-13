Скончался легендарный игрок «Ливерпуля»Чемпионат вчера в 13:59

Сегодня скончался легенда и капитан «Ливерпуля» 70-х годов прошлого века Томми Смит, сообщает Liverpool Echo. Бывший футболист умер в пятницу днём во сне.

Политика Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».

Единоборства Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO Чемпион по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе украинец Василий Ломаченко одержал победу нокаутом над британцем Энтони Кроллой, сообщает "Советский спорт".

Политика Мадуро предостерег Болсонару от вторжения в Венесуэлу Президент Венесуэлы Николас Мадуро предостерег главу Бразилии Жаира Болсонару от возможного вторжения.

Политика Глава ПЦУ: украинцы гордятся, когда их называют бандеровцами Глава неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний Думенко заявил, что украинцы испытывают чувство гордости, когда их называют бандеровцами.

Технологии Отечественную ОС «Эльбрус» за 8 дней скачали около 50 тысяч раз ОС устанавливают не только представители госструктур и организаций, количество скачиваний системы только за первые восемь суток достигло порядка 50 тысяч.

Футбол «Нюрнберг» и «Шальке» сыграли вничью "Нюрнберг" и "Шальке" сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Германии (1:1).

Автоспорт Албон не выступит в квалификации Гран-при Китая Партнер россиянина Даниила Квята по "Торо Россо" таиландско-британский гонщик Александр Албон, разбивший свой болид в третьей сессии свободных заездов на юбилейном 1000-м Гран-при в истории "Формулы-1" в Китае, не примет участие в квалификации.

Происшествия Следственный комитет предложил не сажать медиков за ошибки СК РФ вместе с Национальной медицинской палатой предложили в новой статье УК о врачебных ошибках прописать наказание, отличное от лишения свободы.

Спорт Туктамышева поделилась эмоциями после проката на командном ЧМ Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление в короткой программе на командном чемпионате мира, передает РИА "Новости".

Происшествия В Рио-де-Жанейро обрушились два шестиэтажных жилых дома Два жилых шестиэтажных дома обрушились в Рио-де-Жанейро. На данный момент известно о двух погибших. Восемь человек извлечены из-под завалов.

Армия и оружие В Донбассе за сутки один украинский боевик погиб, восемь ранены Кроме того, накануне сообщалось, что боевики «Айдара» открывали огонь по Зайцево, а сегодня утром подвергли обстрелу поселку Гольмовский в северной части Горловки.

Авто Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.

Экономика Почти все финансовые активы в РФ заполучили 3 процента богатых россиян Выяснилось, что 3 процентам самых богатых россиян принадлежат почти 90% всех финансовых активов, ценных бумаг, срочных вкладов и наличных сбережений.

Технологии Для санавиации Волгограда создали систему ночного старта Специализированная компания, обслуживающая санавиацию в регионах, создала световую систему для старта и посадки вертолетов.

Политика Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.

Шоу-бизнес Эмбер Херд рассказала о процессе превращения Джонни Деппа в «монстра» Голливудская актриса Эмбер Херд выдвинула новые обвинения против бывшего мужа Джонни Деппа, рассказав об издевательствах с его стороны.

Авто Появилось первое изображение пикапа LADA Granta Cross Судя по рендеру, внешность пока еще не существующего пикапа LADA Granta Cross действительно интересная: двухдверная кабина с вместительной грузовой платформой и узнаваемый «передок», выполненный в фирменном Х-стиле «АвтоВАЗа».

Экономика Топилин заявил о рекордном росте зарплат россиян Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил о рекордном росте заработных плат россиян на 6,8%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на выступление министра на расширенном заседании коллегии ведомства.

Политика Порошенко заявил о планах провести выборы в Донбассе Президент Украины Петр Порошенко заявил о планах провести местные выборы в Донбассе не позднее марта 2020 года, передает «112 Украина».