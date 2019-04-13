Футбол
Скончался легендарный игрок «Ливерпуля»Чемпионат вчера в 13:59
Сегодня скончался легенда и капитан «Ливерпуля» 70-х годов прошлого века Томми Смит, сообщает Liverpool Echo. Бывший футболист умер в пятницу днём во сне.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:30, Ашберн
Политика
Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено 11 апреля в 09:32
Единоборства
Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO
Чемпион по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе украинец Василий Ломаченко одержал победу нокаутом над британцем Энтони Кроллой, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:01
Политика
Мадуро предостерег Болсонару от вторжения в Венесуэлу
Президент Венесуэлы Николас Мадуро предостерег главу Бразилии Жаира Болсонару от возможного вторжения.
Обновлено вчера в 23:48
Политика
Глава ПЦУ: украинцы гордятся, когда их называют бандеровцами
Глава неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний Думенко заявил, что украинцы испытывают чувство гордости, когда их называют бандеровцами.
Обновлено вчера в 08:33
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия
Режим контртеррористической операции в Тюмени снят
Обновлено в 00:49
Происшествия
Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой
Обновлено вчера в 23:30
Технологии
Отечественную ОС «Эльбрус» за 8 дней скачали около 50 тысяч раз
ОС устанавливают не только представители госструктур и организаций, количество скачиваний системы только за первые восемь суток достигло порядка 50 тысяч.
Обновлено вчера в 10:27
Футбол
«Нюрнберг» и «Шальке» сыграли вничью
"Нюрнберг" и "Шальке" сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Германии (1:1).
Обновлено вчера в 16:32
Армия и оружие
В армии Украины появится новая медаль «За ранение»
В Вооруженных силах Украины появится новая медаль "За ранение".
Обновлено вчера в 13:59
Политика
Тимошенко призвала Зеленского и Порошенко к человечности
Обновлено вчера в 14:33
Автоспорт
Албон не выступит в квалификации Гран-при Китая
Партнер россиянина Даниила Квята по "Торо Россо" таиландско-британский гонщик Александр Албон, разбивший свой болид в третьей сессии свободных заездов на юбилейном 1000-м Гран-при в истории "Формулы-1" в Китае, не примет участие в квалификации.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Следственный комитет предложил не сажать медиков за ошибки
СК РФ вместе с Национальной медицинской палатой предложили в новой статье УК о врачебных ошибках прописать наказание, отличное от лишения свободы.
Обновлено вчера в 05:09
Спорт
Туктамышева поделилась эмоциями после проката на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление в короткой программе на командном чемпионате мира, передает РИА "Новости".
Обновлено 11 апреля в 07:51
Кино
Опубликован первый тизер нового эпизода «Звёздных войн»
Первый тизер «Звездные войны: Эпизод IX» опубликован на YouTube.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия
В Рио-де-Жанейро обрушились два шестиэтажных жилых дома
Два жилых шестиэтажных дома обрушились в Рио-де-Жанейро. На данный момент известно о двух погибших. Восемь человек извлечены из-под завалов.
Обновлено вчера в 13:42
Армия и оружие
В Донбассе за сутки один украинский боевик погиб, восемь ранены
Кроме того, накануне сообщалось, что боевики «Айдара» открывали огонь по Зайцево, а сегодня утром подвергли обстрелу поселку Гольмовский в северной части Горловки.
Обновлено вчера в 01:08
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 04:03
Экономика
Почти все финансовые активы в РФ заполучили 3 процента богатых россиян
Выяснилось, что 3 процентам самых богатых россиян принадлежат почти 90% всех финансовых активов, ценных бумаг, срочных вкладов и наличных сбережений.
Обновлено вчера в 05:33
Общество
Снимок россиянки признали лучшим за 2018 год
Обновлено вчера в 07:13
Технологии
Для санавиации Волгограда создали систему ночного старта
Специализированная компания, обслуживающая санавиацию в регионах, создала световую систему для старта и посадки вертолетов.
Обновлено вчера в 15:29
Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши
Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено вчера в 13:55
Наука
Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков
Обновлено вчера в 12:17
Шоу-бизнес
Эмбер Херд рассказала о процессе превращения Джонни Деппа в «монстра»
Голливудская актриса Эмбер Херд выдвинула новые обвинения против бывшего мужа Джонни Деппа, рассказав об издевательствах с его стороны.
Обновлено вчера в 23:15
Гаджеты
4 правила зарядки телефона, которые позволят ему работать дольше
Эксперты уверены, что они «жгут» батареи.
Обновлено вчера в 13:51
Авто
Появилось первое изображение пикапа LADA Granta Cross
Судя по рендеру, внешность пока еще не существующего пикапа LADA Granta Cross действительно интересная: двухдверная кабина с вместительной грузовой платформой и узнаваемый «передок», выполненный в фирменном Х-стиле «АвтоВАЗа».
Обновлено в 02:04
Экономика
Топилин заявил о рекордном росте зарплат россиян
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил о рекордном росте заработных плат россиян на 6,8%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на выступление министра на расширенном заседании коллегии ведомства.
Обновлено вчера в 06:01
Политика
Порошенко заявил о планах провести выборы в Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко заявил о планах провести местные выборы в Донбассе не позднее марта 2020 года, передает «112 Украина».
Обновлено в 00:58
Футбол
«Реал» взял кредит на € 575 млн для реконструкции «Бернабеу»
Как сообщает официальный сайт клуба, "Реал" получит в кредит сумму в 575 млн евро сроком на 30 лет со ставкой 2.5%.
Обновлено в 00:39