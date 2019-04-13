Футбол

Скончался легендарный игрок «Ливерпуля»Чемпионат вчера в 13:59

Сегодня скончался легенда и капитан «Ливерпуля» 70-х годов прошлого века Томми Смит, сообщает Liverpool Echo. Бывший футболист умер в пятницу днём во сне.
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Ушел из жизни легендарный игрок «Ливерпуля»

Soccer.ruвчера в 14:47

Бывший футболист «Ливерпуля» Смит умер в возрасте 74 лет

ТАССвчера в 17:49

Умер легенда английского футбола

Газета.Ruвчера в 16:30

Легендарный футболист «Ливерпуля» скончался на 75-м году жизни

Спорт-Экспрессвчера в 19:35

Скончался легендарный игрок «Ливерпуля» Томми Смит

Sport24.ruвчера в 14:07

Скончался легендарный игрок «Ливерпуля»

Чемпионатвчера в 13:59

Бывший капитан и легенда «Ливерпуля» скончался

Sport.ruвчера в 14:29
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Политика

Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено 11 апреля в 09:32
Единоборства

Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO

Чемпион по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе украинец Василий Ломаченко одержал победу нокаутом над британцем Энтони Кроллой, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:01
Политика

Мадуро предостерег Болсонару от вторжения в Венесуэлу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предостерег главу Бразилии Жаира Болсонару от возможного вторжения.
Обновлено вчера в 23:48
Политика

Глава ПЦУ: украинцы гордятся, когда их называют бандеровцами

Глава неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний Думенко заявил, что украинцы испытывают чувство гордости, когда их называют бандеровцами.
Обновлено вчера в 08:33
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

Обновлено вчера в 11:04
Происшествия

Режим контртеррористической операции в Тюмени снят

Обновлено в 00:49
Происшествия

Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой

Обновлено вчера в 23:30
Технологии

Отечественную ОС «Эльбрус» за 8 дней скачали около 50 тысяч раз

ОС устанавливают не только представители госструктур и организаций, количество скачиваний системы только за первые восемь суток достигло порядка 50 тысяч.
Обновлено вчера в 10:27
Футбол

«Нюрнберг» и «Шальке» сыграли вничью

"Нюрнберг" и "Шальке" сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Германии (1:1).
Обновлено вчера в 16:32
Армия и оружие

В армии Украины появится новая медаль «За ранение»

В Вооруженных силах Украины появится новая медаль "За ранение".
Обновлено вчера в 13:59
Политика

Тимошенко призвала Зеленского и Порошенко к человечности

Обновлено вчера в 14:33
Автоспорт

Албон не выступит в квалификации Гран-при Китая

Партнер россиянина Даниила Квята по "Торо Россо" таиландско-британский гонщик Александр Албон, разбивший свой болид в третьей сессии свободных заездов на юбилейном 1000-м Гран-при в истории "Формулы-1" в Китае, не примет участие в квалификации.
Обновлено в 01:41
Происшествия

Следственный комитет предложил не сажать медиков за ошибки

СК РФ вместе с Национальной медицинской палатой предложили в новой статье УК о врачебных ошибках прописать наказание, отличное от лишения свободы.
Обновлено вчера в 05:09
Спорт

Туктамышева поделилась эмоциями после проката на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление в короткой программе на командном чемпионате мира, передает РИА "Новости".
Обновлено 11 апреля в 07:51
Кино

Опубликован первый тизер нового эпизода «Звёздных войн»

Первый тизер «Звездные войны: Эпизод IX» опубликован на YouTube.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия

В Рио-де-Жанейро обрушились два шестиэтажных жилых дома

Два жилых шестиэтажных дома обрушились в Рио-де-Жанейро. На данный момент известно о двух погибших. Восемь человек извлечены из-под завалов.
Обновлено вчера в 13:42
Армия и оружие

В Донбассе за сутки один украинский боевик погиб, восемь ранены

Кроме того, накануне сообщалось, что боевики «Айдара» открывали огонь по Зайцево, а сегодня утром подвергли обстрелу поселку Гольмовский в северной части Горловки.
Обновлено вчера в 01:08
Авто

Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 04:03
Экономика

Почти все финансовые активы в РФ заполучили 3 процента богатых россиян

Выяснилось, что 3 процентам самых богатых россиян принадлежат почти 90% всех финансовых активов, ценных бумаг, срочных вкладов и наличных сбережений.
Обновлено вчера в 05:33
Общество

Снимок россиянки признали лучшим за 2018 год

Обновлено вчера в 07:13
Технологии

Для санавиации Волгограда создали систему ночного старта

Специализированная компания, обслуживающая санавиацию в регионах, создала световую систему для старта и посадки вертолетов.
Обновлено вчера в 15:29
Политика

Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши

Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено вчера в 13:55
Наука

Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков

Обновлено вчера в 12:17
Шоу-бизнес

Эмбер Херд рассказала о процессе превращения Джонни Деппа в «монстра»

Голливудская актриса Эмбер Херд выдвинула новые обвинения против бывшего мужа Джонни Деппа, рассказав об издевательствах с его стороны.
Обновлено вчера в 23:15
Гаджеты

4 правила зарядки телефона, которые позволят ему работать дольше

Эксперты уверены, что они «жгут» батареи.
Обновлено вчера в 13:51
Авто

Появилось первое изображение пикапа LADA Granta Cross

Судя по рендеру, внешность пока еще не существующего пикапа LADA Granta Cross действительно интересная: двухдверная кабина с вместительной грузовой платформой и узнаваемый «передок», выполненный в фирменном Х-стиле «АвтоВАЗа».
Обновлено в 02:04
Экономика

Топилин заявил о рекордном росте зарплат россиян

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил о рекордном росте заработных плат россиян на 6,8%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на выступление министра на расширенном заседании коллегии ведомства.
Обновлено вчера в 06:01
Политика

Порошенко заявил о планах провести выборы в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил о планах провести местные выборы в Донбассе не позднее марта 2020 года, передает «112 Украина».
Обновлено в 00:58
Политика

Помпео назвал призывы не вмешиваться в дела Венесуэлы «лицемерием»

Обновлено в 00:17
Футбол

«Реал» взял кредит на € 575 млн для реконструкции «Бернабеу»

Как сообщает официальный сайт клуба, "Реал" получит в кредит сумму в 575 млн евро сроком на 30 лет со ставкой 2.5%.
Обновлено в 00:39
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