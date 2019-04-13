Футбол
Скончался легендарный игрок «Ливерпуля»Чемпионат вчера в 13:59
Сегодня скончался легенда и капитан «Ливерпуля» 70-х годов прошлого века Томми Смит, сообщает Liverpool Echo. Бывший футболист умер в пятницу днём во сне.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:00, Ашберн
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после ликвидации боевиков в Тюмени
Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Тюмени.
Обновлено в 03:33
Экономика
Visa повысила предельную сумму покупок без пин-кода
Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, при бесконтактной оплате которых не требуется вводить пин-код.
Обновлено в 02:44
Авто
Кроссовер Chevrolet Captiva нового поколения представлен официально
Компания Chevrolet официально представила кроссовер Captiva второго поколения.
Обновлено вчера в 12:13
Авто
СМИ раскрыли особенности «Русского Prado» от УАЗ
От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено вчера в 11:44
Культура
В Нижнекамске в рамках «Тотального диктанта» пройдет литературное детективное расследование
13 апреля в нижнекамском педагогическом колледже состоится «Тотальный диктант».
Обновлено вчера в 17:06
Политика
На Украине хотят вернуть в избирательные бюллетени графу «Против всех»
На сайте президента Украины появилась петиция с предложением вернуть в бюллетени графу «Против всех», передает РИА Новости.
Обновлено в 03:54
Наука
Создана эффективная вакцина против рака
Вакцину разработали американские специалисты из Маунт Синай. Она оказалась эффективна при борьбе с раком крови.
Обновлено вчера в 11:15
Кино
В Австралии создали кладбище для погибших героев «Игры престолов»
Есть на кладбище и семейные склепы.
Обновлено вчера в 11:31
Шоу-бизнес
Ирина Аллегрова подает в суд на недовольных зрителей
Позднее директор Аллегровой заявил, что они готовят иск в суд за клевету, и собираются отстаивать честь артистки.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
В США пассажир выпрыгнул из самолета на ВПП
Мужчина открыл дверь и выпрыгнул из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines на асфальт сразу после посадки в аэропорту города Финикс (штат Аризона, США).
Обновлено вчера в 18:47
Единоборства
Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO
Чемпион по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе украинец Василий Ломаченко одержал победу нокаутом над британцем Энтони Кроллой, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:01
Армия и оружие
Черноморский флот назвал учения НАТО хорошим фоном для своих маневров
Обновлено в 03:38
Общество
Основатель Alibaba заступился за культуру сверхурочной работы
Китайский предприниматель, основатель корпорации Alibaba Джек Ма заявил, что считает «благословением» культуру сверхурочной работы, которая практикуется в его компании.
Обновлено вчера в 10:30
Политика
Пушков прокомментировал обещания Порошенко по поводу Донбасса
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал обещания президента Украины Петра Порошенко по поводу Донбасса.
Обновлено в 03:03
Общество
Ликсутов стал лидером по уровню доходов среди заместителей мэра Москвы
Больше всех среди заместителей мэра столицы в 2018 году заработал Максим Ликсутов, гласят сведения о доходах и имуществе лиц, замещающих госдолжности Москвы за 2018 год.
Обновлено вчера в 14:03
Политика
Глава Военного совета Судана ушел в отставку
По данным агентства, новым руководителем совета стал глава генштаба сухопутных войск Судана Абдельфаттах аль-Бурхан.
Обновлено вчера в 16:11
Армия и оружие
Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»
Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".
Обновлено вчера в 19:08
Общество
Снимок россиянки признали одной из лучших фотографий 2019 года
Обновлено вчера в 06:09
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуируют торговые центры. Снова
В конце прошлой недели «Карнавал» уже эвакуировали из-за сообщения о минировании.
Обновлено в 03:23
Авто
Названы ТОП-5 автомобилей с лучшим салоном стоимостью до 3 млн рублей
Специалисты нашего портала решили оценить все автомобильные новинки российского рынка, которые обладают самым привлекательным и удобным интерьером.
Обновлено в 02:11
Автоспорт
Боттас выиграл квалификацию Гран-при Китая, Квят стал 11-м
Финский пилот "Мерседеса" Вальттери Боттас стал лучшим в квалификации на третьем этапе "Формулы-1" - Гран-при Китая, проходящем в Шанхае.
Обновлено в 03:28
Финансы
Фондовый рынок США закрыл торги в большом плюсе
Фондовый рынок США завершил торги в серьёзном плюсе — все основные индексы вплотную подобрались к рекордным значениям, 12 апреля передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 16:43
Музыка
Дочь Алсу вышла в финал проекта «Голос. Дети»
Многих зрителей впечатлило выступление дочери Алсу. Микелла Абрамова в свои 10 лет представила номер в образе монашки.
Обновлено в 00:46
Политика
Ким Чен Ын заявил о готовности к новому саммиту с Трампом
Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что он готов провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:14
Политика
ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой
Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:17
Политика
Эстония объяснила недопуск «Седова» в Таллин
Российский парусник «Седов» не смог войти в территориальные воды Эстонии и зайти в Таллин из-за курсантов Керченского государственного морского технологического университета на борту.
Обновлено 11 апреля в 10:16
Спорт
Загитова сфотографировалась с Ургантом
Российская фигуристка Алина Загитова пришла в гости к Ивану Урганту ведущему передачи Вечерний Ургант .
Обновлено вчера в 11:34
Происшествия
Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой
Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.
Обновлено вчера в 23:30
Хоккей
Гусев и Гавриков официально покинули СКА и продолжат карьеру в НХЛ
Нападающий Никита Гусев и защитник Владислав Гавриков покинули петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА и в ближайшее время перейдут в «Вегас Голден Найтс» и «Коламбус Блю Джекетс» соответственно.
Обновлено в 01:30