Футбол
Скончался известный футбольный тренер Александр ИрхинИзвестия 17:18
Бывший тренер «Рубина» и «Кубани» Александр Ирхин скончался в возрасте 65 лет. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба ФК «Енисей».
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 18:03, Ашберн
Происшествия
В Красноярском крае произошёл пожар в двухэтажном доме
В посёлке Тура Красноярского края произошло возгорание в двухэтажном многоквартирном жилом доме.
Обновлено в 16:09
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Хоккей
Шведские хоккеисты победили сборную Швейцарии на чемпионате мира
Еще два матча сыграны на проходящем в Словакии чемпионате мира по хоккею.
Обновлено в 16:46
Политика
Президент Австрии призвал расследовать скандал с вице-канцлером
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен призвал тщательно расследовать заявления, которые были сделаны функционерами Австрийской партии свободы (АПС) на скандальном видео, опубликованном германскими СМИ.
Обновлено в 17:41
Спорт
Олимпийская чемпионка Алина Загитова празднует день рождения
Российская фигуристка Алина Загитова празднует день рождения. 18 мая олимпийской чемпионке исполнилось 17 лет.
Обновлено в 14:08
Футбол
Все чемпионы топ-5 европейских лиг впервые в истории защитили титулы
Все победители национальных чемпионатов топ-5 европейских лиг в 2018 году защитили свои титулы в нынешнем сезоне.
Обновлено в 16:18
Политика
Пензенские власти, по некоторой информации, требуют уволить журналистку за вопрос Владимиру Путину
Журналист же рассказала о ситуации президенту.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Футбол
Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»
В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
Обновлено в 16:52
Футбол
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено в 14:04
Политика
Суд освободил бывшего президента Армении Кочаряна
Суд общей юрисдикции Еревана в субботу, 18 мая, освободил из-под ареста бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.
Обновлено в 08:37
Наука
Килограмм пересчитают: 20 мая эталон измерения веса изменится
Обновлено в 14:13
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Музыка
Сергей Лазарев выступил на финале «Евровидения»
Обновлено в 15:40
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаку со стороны Голанских высот
Сирийские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетный обстрел со стороны Голанских высот.
Обновлено вчера в 18:33
Происшествия
Самолет Utair не смог вылететь из Сургута
В аэропорту Сургута 18 мая на несколько часов был отложен вылет лайнера Boeing 737-500 компании Utair.
Обновлено в 10:36
Религия
Защитники Храма-на-Драме в Екатеринбурге вышли на молебен
В Екатеринбурге 18 мая защитники строительства Храма-на-Драме на месте Театрального сквера пришли на православный молебен, пишет портал Е1.
Обновлено в 11:08
Общество
Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Авто
Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем
Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Источник сообщил о проблемах SSJ100 при взлете в Ульяновске
Самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 рейсом Ульяновск - Москва прервал взлет из-за отказа гидросистемы, сообщил РИА Новости источник в аэропорту.
Обновлено в 16:37
Общество
Прах Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
Эстония заподозрила Россию в подготовке к вооруженному конфликту
Министр обороны Эстонии Юри Луйк, выступая в Таллине на конференции памяти бывшего президента Леннарта Мери, предупредил, что Россия, возможно, готовится к вооруженному конфликту на западном направлении.
Обновлено в 16:45
Армия и оружие
В ДНР сбили ударный беспилотник ВСУ
Обновлено в 08:26
Политика
Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого Курта Волкера
Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера орденом князя Ярослава Мудрого V степени.
Обновлено в 16:57
Космос
Роскосмос показал песчаную бурю с борта МКС
Обновлено вчера в 15:29
Музыка
Уступивший дочке Алсу финалист высмеял итоги «Голоса» в рекламе
Как передает «Газета.ру», мать Ержана Максима Гульмира Алибек заявила, что их использовали.
Обновлено в 14:10
Футбол
Курбан Бердыев: «Азмун – игрок для топ-клубов АПЛ»
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев объяснил, что помогло «Зениту» выиграть чемпионат России, и проанализировал прогресс нападающего Сердара Азмуна.
Обновлено в 15:54
Футбол
Игроки «Барселоны» выступили против перехода Гризманна
По информации Diario Sport, раздевалка каталонской команды выступила против перехода француза.
Обновлено в 05:44