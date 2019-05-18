Футбол
Скончался известный футбольный тренер Александр ИрхинИзвестия вчера в 17:18
Бывший тренер «Рубина» и «Кубани» Александр Ирхин скончался в возрасте 65 лет. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба ФК «Енисей».
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Музыка
Победитель «Евровидения-2019» скрывал свою ориентацию
Нидерландский поп-певец Дункан Лоуренс, который одержал победу на международном конкурсе эстрадной песни "Евровидение-2019", умолчал о своей нетрадиционной ориентации, чтобы не потерять смс-голоса молодых девушек, являющихся его основной аудиторией.
Обновлено в 01:29
Происшествия
Мужчина избил пенсионерку в одном из храмов в центре Москвы
Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который напал на пенсионерку в храме в Москве.
Обновлено в 06:44
Футбол
Компани станет играющим тренером «Андерлехта»
33-летний защитник Венсан Компани, который сегодня, 19 мая, объявил об уходе из "Манчестер Сити", станет играющим тренером "Андерлехта".
Обновлено в 06:06
Политика
Госохрана сохранила «фишечки» инаугурации Зеленского
Глава Управления госохраны Украины Валерий Гелетей заявил, что инаугурация Владимира Зеленского, как и планировалась, пройдет с отклонениями от стандартных торжественных процедур.
Обновлено в 06:46
Общество
Феодосию затопило селевыми потоками
Обновлено в 04:56
Политика
Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы
Обновлено в 05:30
Авто
Ferrari отзывает две тысячи автомобилей с китайского рынка
Обновлено в 06:02
Происшествия
Момент ДТП с сыном российского олигарха попал на видео
Вечером в субботу, 18 мая, Тимофей Алтушкин попал в аварию. Сын миллиардера Игоря Алтушкина Тимофей в центре Екатеринбурга попал в ДТП.
Обновлено в 07:38
Музыка
Участники финала «Евровидения» завершили выступления
Обновлено вчера в 17:12
Армия и оружие
На вооружение российской армии поступила первая бригада «Торнадо-С»
Российская армия получила на вооружение первую бригаду реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения «Торнадо-С».
Обновлено вчера в 22:09
Политика
Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину
Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернулся на Украину после эмиграции.
Обновлено в 07:39
Хоккей
Воробьёв объяснил возвращение Капризова в звено Овечкина
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал своё решение вернуть Кирилла Капризова в звено Александра Овечкина перед матчем со Швейцарией, который состоится в рамках группового этапа чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 06:18
Политика
SpaceX подала иск к правительству США
Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13
Общество
Моника Беллуччи поразила красотой на красной дорожке в Каннах
Актриса Моника Беллуччи на премьере фильма "Лучшие годы жизни" режиссера Клода Лелуша затмила красотой моделей.
Обновлено в 01:20
Политика
СМИ назвали первый президентский указ Зеленского
Избранный президент Украины Владимир Зеленский после инаугурации объявит о роспуске Верховной рады, сообщает УНН со ссылкой на свой источник.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Машина с дипномерами сгорела в Москве
Источник в экстренных службах уточнил, что сгорел Renault Scenic RX4 с дипломатическими номерами.
Обновлено в 06:36
Наука
Древний манускрипт Войнича расшифровали в Англии
Обновлено 16 мая в 22:40
Общество
Студенту из Екатеринбурга грозит отчисление за участие в акциях
Обновлено вчера в 16:28
Экономика
Названы страны, куда россияне стали реже летать
Россияне стали реже покупать авиабилеты в Молдавию, Люксембург, Литву и Эстонию.
Обновлено в 05:20
Политика
Греф: не хочу жить в стране, которой командуют олигархи
Владимир Путин с приходом к власти проделал "большую хирургическую работу" по отстранению от власти олигархов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". В первые годы своей деятельности Грефу пришлось вплотную столкнуться с олигархами.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
Пугачева подарила квартиру прощенному племяннику
Алла Пугачева возобновила отношения с племянником от брата Евгения, с которым несколько лет не общалась из-за пагубных привычек родственника, пишет "Стархит".
Обновлено в 07:25
Происшествия
Нападение на Шварценеггера в ЮАР попало на видео
Спортсмен, актер и политик Арнольд Шварценеггер подвергся нападению неизвестного во время спортивного мероприятия в Йоханнесбурге (ЮАР).
Обновлено вчера в 17:57
Музыка
Лазарев заявил о предвзятом отношении к России на «Евровидении»
Российский певец Сергей Лазарев, который занял на музыкальном конкурсе «Евровидение-2019» третье место, заявил журналистам, что видит по отношению к России «некую предвзятость», передает «РИА Новости».
Обновлено в 00:25
Шоу-бизнес
«30 лет спустя»: звезда сериала «Возвращение Мухтара» встретился с одноклассниками
Звезда сериалов «Спецназ» и «Возвращение Мухтара» поделился с фанатами радостным событием.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб
Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Политика
Песков заявил об отсутствии инициатив США по встрече Путина и Трампа
Песков отметил, что несмотря на высказанное Трампом желание встретиться с российским лидером, госсекретарь Майк Помпео во время недавнего визита в Россию не привез каких-то конкретных предложений об организации такой встречи на полях саммита «двадцатки» в Осаке.
Обновлено в 07:04
Экономика
Причины отмены национализации «Приватбанка» узнали СМИ
Ранее сообщалось, что кабмин Украины обжаловал отмену национализации "Приватбанка".
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес
Солистка Spice Girls полностью ослепла, узнали СМИ
Чернокожая вокалистка группы Spice Girls Мелани Браун (Mel B) обратилась ко врачам в связи с полной потерей зрения, пишет таблоид The Sun.
Обновлено в 07:28
Религия
В Екатеринбурге возле сквера совместили акцию против храма и молебен
В Екатеринбурге возле сквера, в котором собираются построить храм святой Екатерины, вечером 18 мая собрались протестующие против строительства и проходит молебен.
Обновлено вчера в 10:35
Футбол
Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен» в лиге 1
Встреча, прошедшая в субботу в Монако, завершилась победой местной команды со счетом 2:0. Голы забили Радамель Фалькао (26-я минута) и Александр Головин (83), который помимо гола записал на свой счет голевую передачу.
Обновлено вчера в 17:30