Футбол

Скончался известный футбольный тренер Александр ИрхинИзвестия вчера в 17:18

Бывший тренер «Рубина» и «Кубани» Александр Ирхин скончался в возрасте 65 лет. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба ФК «Енисей».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Экс-тренер «Химок» и «Рубина» Ирхин скончался в возрасте 65 лет

Советский спортвчера в 16:02

Умер бывший тренер «Рубина», «Кубани» и «Химок» Ирхин

Чемпионатвчера в 15:44

Умер футбольный тренер Александр Ирхин

Sportbox.RUвчера в 12:27

Умер Александр Ирхин

Спорт-Экспрессвчера в 14:44

Умер футбольный тренер Александр Ирхин

Матч ТВвчера в 12:27

Умер бывший главный тренер «Рубина» и «Кубани» Александр Ирхин

Sport24.ruвчера в 14:52

Умер тренер Александр Ирхин

Sports.ruвчера в 15:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 07:46, Ашберн
Музыка

Победитель «Евровидения-2019» скрывал свою ориентацию

Нидерландский поп-певец Дункан Лоуренс, который одержал победу на международном конкурсе эстрадной песни "Евровидение-2019", умолчал о своей нетрадиционной ориентации, чтобы не потерять смс-голоса молодых девушек, являющихся его основной аудиторией.
Обновлено в 01:29
Происшествия

Мужчина избил пенсионерку в одном из храмов в центре Москвы

Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который напал на пенсионерку в храме в Москве.
Обновлено в 06:44
Футбол

Компани станет играющим тренером «Андерлехта»

33-летний защитник Венсан Компани, который сегодня, 19 мая, объявил об уходе из "Манчестер Сити", станет играющим тренером "Андерлехта".
Обновлено в 06:06
Политика

Госохрана сохранила «фишечки» инаугурации Зеленского

Глава Управления госохраны Украины Валерий Гелетей заявил, что инаугурация Владимира Зеленского, как и планировалась, пройдет с отклонениями от стандартных торжественных процедур.
Обновлено в 06:46
Общество

Феодосию затопило селевыми потоками

Обновлено в 04:56
Политика

Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы

Обновлено в 05:30
Авто

Ferrari отзывает две тысячи автомобилей с китайского рынка

Обновлено в 06:02
Происшествия

Момент ДТП с сыном российского олигарха попал на видео

Вечером в субботу, 18 мая, Тимофей Алтушкин попал в аварию. Сын миллиардера Игоря Алтушкина Тимофей в центре Екатеринбурга попал в ДТП.
Обновлено в 07:38
Музыка

Участники финала «Евровидения» завершили выступления

Обновлено вчера в 17:12
Армия и оружие

На вооружение российской армии поступила первая бригада «Торнадо-С»

Российская армия получила на вооружение первую бригаду реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения «Торнадо-С».
Обновлено вчера в 22:09
Политика

Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину

Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернулся на Украину после эмиграции.
Обновлено в 07:39
Хоккей

Воробьёв объяснил возвращение Капризова в звено Овечкина

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал своё решение вернуть Кирилла Капризова в звено Александра Овечкина перед матчем со Швейцарией, который состоится в рамках группового этапа чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 06:18
Политика

SpaceX подала иск к правительству США

Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13
Общество

Моника Беллуччи поразила красотой на красной дорожке в Каннах

Актриса Моника Беллуччи на премьере фильма "Лучшие годы жизни" режиссера Клода Лелуша затмила красотой моделей.
Обновлено в 01:20
Политика

СМИ назвали первый президентский указ Зеленского

Избранный президент Украины Владимир Зеленский после инаугурации объявит о роспуске Верховной рады, сообщает УНН со ссылкой на свой источник.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Машина с дипномерами сгорела в Москве

Источник в экстренных службах уточнил, что сгорел Renault Scenic RX4 с дипломатическими номерами.
Обновлено в 06:36
Наука

Древний манускрипт Войнича расшифровали в Англии

Обновлено 16 мая в 22:40
Общество

Студенту из Екатеринбурга грозит отчисление за участие в акциях

Обновлено вчера в 16:28
Экономика

Названы страны, куда россияне стали реже летать

Россияне стали реже покупать авиабилеты в Молдавию, Люксембург, Литву и Эстонию.
Обновлено в 05:20
Политика

Греф: не хочу жить в стране, которой командуют олигархи

Владимир Путин с приходом к власти проделал "большую хирургическую работу" по отстранению от власти олигархов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". В первые годы своей деятельности Грефу пришлось вплотную столкнуться с олигархами.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес

Пугачева подарила квартиру прощенному племяннику

Алла Пугачева возобновила отношения с племянником от брата Евгения, с которым несколько лет не общалась из-за пагубных привычек родственника, пишет "Стархит".
Обновлено в 07:25
Происшествия

Нападение на Шварценеггера в ЮАР попало на видео

Спортсмен, актер и политик Арнольд Шварценеггер подвергся нападению неизвестного во время спортивного мероприятия в Йоханнесбурге (ЮАР).
Обновлено вчера в 17:57
Музыка

Лазарев заявил о предвзятом отношении к России на «Евровидении»

Российский певец Сергей Лазарев, который занял на музыкальном конкурсе «Евровидение-2019» третье место, заявил журналистам, что видит по отношению к России «некую предвзятость», передает «РИА Новости».
Обновлено в 00:25
Шоу-бизнес

«30 лет спустя»: звезда сериала «Возвращение Мухтара» встретился с одноклассниками

Звезда сериалов «Спецназ» и «Возвращение Мухтара» поделился с фанатами радостным событием.
Обновлено в 06:38
Происшествия

Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб

Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Политика

Песков заявил об отсутствии инициатив США по встрече Путина и Трампа

Песков отметил, что несмотря на высказанное Трампом желание встретиться с российским лидером, госсекретарь Майк Помпео во время недавнего визита в Россию не привез каких-то конкретных предложений об организации такой встречи на полях саммита «двадцатки» в Осаке.
Обновлено в 07:04
Экономика

Причины отмены национализации «Приватбанка» узнали СМИ

Ранее сообщалось, что кабмин Украины обжаловал отмену национализации "Приватбанка".
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес

Солистка Spice Girls полностью ослепла, узнали СМИ

Чернокожая вокалистка группы Spice Girls Мелани Браун (Mel B) обратилась ко врачам в связи с полной потерей зрения, пишет таблоид The Sun.
Обновлено в 07:28
Религия

В Екатеринбурге возле сквера совместили акцию против храма и молебен

В Екатеринбурге возле сквера, в котором собираются построить храм святой Екатерины, вечером 18 мая собрались протестующие против строительства и проходит молебен.
Обновлено вчера в 10:35
Футбол

Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен» в лиге 1

Встреча, прошедшая в субботу в Монако, завершилась победой местной команды со счетом 2:0. Голы забили Радамель Фалькао (26-я минута) и Александр Головин (83), который помимо гола записал на свой счет голевую передачу.
Обновлено вчера в 17:30
ещё по теме
Александр Сергеевич Ирхин
Тренер
Советский и российский футбольный тренер. Футболистом выступал за команды Ростовской области. Имеет тренерскую лицензию уровня «Pro».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное