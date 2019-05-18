Скончался известный футбольный тренер Александр ИрхинИзвестия вчера в 17:18

Бывший тренер «Рубина» и «Кубани» Александр Ирхин скончался в возрасте 65 лет. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба ФК «Енисей».

Армия и оружие Китайские специалисты оценили шаг по размещению С-350 в Сибири Специалисты китайского издательства Sohu оценили шаг российского Минобороны по размещению комплексов С-350 «Витязь» в Сибири.

Происшествия В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы.

Политика Саакашвили предупредил Зеленского о «недоговороспособной» Москве Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о «любых заигрываниях» или двусторонних переговорах с Россией, поскольку они ничего не дадут.

Происшествия Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время его поездки в ЮАР.

Происшествия Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.

Музыка Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения» Европейский вещательный союз (EBU) отстранил от голосования в финале музыкального конкурса «Евровидение» членов белорусского жюри.

Политика Порошенко дал несколько советов Зеленскому Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие ЕС, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.

Единоборства Уайлдер нокаутировал Бризила в дебюте поединка Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер без особых проблем победил Доминика Бризила, передает "Советский спорт".

Спорт Олимпийская чемпионка Алина Загитова празднует день рождения Российская фигуристка Алина Загитова празднует день рождения. 18 мая олимпийской чемпионке исполнилось 17 лет.

Политика Экс-мэр Риги Ушаков призвал готовиться к отмене санкций против России Бывший мэр Риги, ныне кандидат в Европарламет Нил Ушаков призвал восстанавливать отношения с Россией и начинать подготовку к отмене антироссийских санкций Евросоюза.

Политика На инаугурацию Зеленского прибудут пять президентов Российскую сторону на торжество не пригласили Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила о том, что на инаугурацию президента страны Владимира Зеленского 20 мая прибудут пять президентов, сообщает РИА "Новости".

Футбол «О чем на самом деле пел Сергей Лазарев». Шутка «Динамо» о Евровидении О чем на самом деле пел Сергей Лазарев на #Eurovision2019 pic.twitter.com/6E2ne28vfo – FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 18 мая 2019 г. На видео выступление Лазарева наложено на "Футбольную песенку" (с ее текстом можно ознакомиться здесь).

Авто 5 автомобилей с пробегом, которые стоит купить Ford Focus II поколения Фото: ru.freeimages.com Автор: Nevit Dilmen Эту генерацию известного автомобиля выпустили в 2005-м.

Происшествия Иностранные туристы погибли при крушении частного самолета в Гондурасе В Гондурасе пятеро иностранных туристов погибли во время крушения частного самолета Piper PA-32-260.

Армия и оружие Россию заподозрили в подготовке вооруженного конфликта с Эстонией Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил о подготовке Россией вооруженного конфликта на западном направлении.

Единоборства Дос Аньос победил Ли в главном поединке UFC Fight Night В главном поединке соревнований Рафаэль Дос Аньос, выступающий в полусреднем весе, победил Кевина Ли.

Общество Протесты в Екатеринбурге: епархия проведет презентацию храма Екатеринбургская епархия готовит широкомасштабную презентацию проекта храма святой Екатерины, который планируют возвести к 300-летию Екатеринбурга на месте городского сквера.

Происшествия Миллиарды полковников ФСБ показали на видео В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.

Армия и оружие Украинские военные получили ранения в Донбассе Киев рассказал, что трое украинских военных получили ранения в Донбассе. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил (ООС).

Транспорт В России ограничат движение грузовиков по трассам в дневное время С 20 мая по 31 августа на некоторых участках российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32 градуса Цельсия.