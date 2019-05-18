Футбол
Скончался известный футбольный тренер Александр ИрхинИзвестия вчера в 17:18
Бывший тренер «Рубина» и «Кубани» Александр Ирхин скончался в возрасте 65 лет. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба ФК «Енисей».
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 01:44, Ашберн
Армия и оружие
Китайские специалисты оценили шаг по размещению С-350 в Сибири
Специалисты китайского издательства Sohu оценили шаг российского Минобороны по размещению комплексов С-350 «Витязь» в Сибири.
Обновлено вчера в 13:24
Происшествия
В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема
Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:51
Наука
Первая практика ускорила сокращение теломер врачей в шесть раз
Обновлено вчера в 04:23
Политика
Саакашвили предупредил Зеленского о «недоговороспособной» Москве
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о «любых заигрываниях» или двусторонних переговорах с Россией, поскольку они ничего не дадут.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР
Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время его поездки в ЮАР.
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено 17 мая в 17:40
Музыка
Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения»
Европейский вещательный союз (EBU) отстранил от голосования в финале музыкального конкурса «Евровидение» членов белорусского жюри.
Обновлено вчера в 15:08
Политика
Порошенко дал несколько советов Зеленскому
Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие ЕС, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.
Обновлено вчера в 07:17
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила в дебюте поединка
Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер без особых проблем победил Доминика Бризила, передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:15
Хоккей
Сборная России одержала победу над Латвией на чемпионате мира
Обновлено вчера в 08:35
Спорт
Олимпийская чемпионка Алина Загитова празднует день рождения
Российская фигуристка Алина Загитова празднует день рождения. 18 мая олимпийской чемпионке исполнилось 17 лет.
Обновлено вчера в 14:08
Политика
Экс-мэр Риги Ушаков призвал готовиться к отмене санкций против России
Бывший мэр Риги, ныне кандидат в Европарламет Нил Ушаков призвал восстанавливать отношения с Россией и начинать подготовку к отмене антироссийских санкций Евросоюза.
Обновлено в 00:23
Политика
На инаугурацию Зеленского прибудут пять президентов
Российскую сторону на торжество не пригласили Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила о том, что на инаугурацию президента страны Владимира Зеленского 20 мая прибудут пять президентов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 03:59
Футбол
«О чем на самом деле пел Сергей Лазарев». Шутка «Динамо» о Евровидении
О чем на самом деле пел Сергей Лазарев на #Eurovision2019 pic.twitter.com/6E2ne28vfo – FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 18 мая 2019 г. На видео выступление Лазарева наложено на "Футбольную песенку" (с ее текстом можно ознакомиться здесь).
Обновлено вчера в 21:42
Авто
5 автомобилей с пробегом, которые стоит купить
Ford Focus II поколения Фото: ru.freeimages.com Автор: Nevit Dilmen Эту генерацию известного автомобиля выпустили в 2005-м.
Обновлено 17 мая в 07:11
Происшествия
Иностранные туристы погибли при крушении частного самолета в Гондурасе
В Гондурасе пятеро иностранных туристов погибли во время крушения частного самолета Piper PA-32-260.
Обновлено вчера в 23:01
Армия и оружие
Россию заподозрили в подготовке вооруженного конфликта с Эстонией
Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил о подготовке Россией вооруженного конфликта на западном направлении.
Обновлено вчера в 17:51
Музыка
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено 16 мая в 07:36
Единоборства
Дос Аньос победил Ли в главном поединке UFC Fight Night
В главном поединке соревнований Рафаэль Дос Аньос, выступающий в полусреднем весе, победил Кевина Ли.
Обновлено вчера в 23:53
Общество
Протесты в Екатеринбурге: епархия проведет презентацию храма
Екатеринбургская епархия готовит широкомасштабную презентацию проекта храма святой Екатерины, который планируют возвести к 300-летию Екатеринбурга на месте городского сквера.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия
Миллиарды полковников ФСБ показали на видео
В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Обновлено вчера в 13:29
Армия и оружие
Украинские военные получили ранения в Донбассе
Киев рассказал, что трое украинских военных получили ранения в Донбассе. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил (ООС).
Обновлено вчера в 12:58
Транспорт
В России ограничат движение грузовиков по трассам в дневное время
С 20 мая по 31 августа на некоторых участках российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32 градуса Цельсия.
Обновлено вчера в 23:53
Футбол
Владелец «Монако» Рыболовлев поздравил игроков с победой над «Амьеном»
В матче 37-го тура чемпионата Франции "Монако" дома победил "Амьен" (2:0), передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:01
Наука
Ученые обнаружили кораллы, способные выжить в «губительных» условиях
Поразительные способности кораллов ученые оценили и во время экспериментов.
Обновлено 16 мая в 22:17
Музыка
Объявлен победитель «Евровидения-2019»
Обновлено вчера в 19:02
Шоу-бизнес
Петросян с Брухуновой появились вместе после слухов об их расставании
Обновлено вчера в 04:49
Общество
Гороскоп на 19 мая
Гороскоп обещает принести долгожданное душевное равновесие.
Обновлено вчера в 18:12