Футбол

Скончался известный футбольный тренер Александр ИрхинИзвестия вчера в 17:18

Бывший тренер «Рубина» и «Кубани» Александр Ирхин скончался в возрасте 65 лет. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба ФК «Енисей».
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Умер Александр Ирхин

Спорт-Экспрессвчера в 14:44

Умер бывший тренер «Рубина», «Кубани» и «Химок» Ирхин

Чемпионатвчера в 15:44

Умер бывший главный тренер «Рубина» и «Кубани» Александр Ирхин

Sport24.ruвчера в 14:52

Экс-тренер «Химок» и «Рубина» Ирхин скончался в возрасте 65 лет

Советский спортвчера в 16:02

Умер футбольный тренер Александр Ирхин

Матч ТВвчера в 12:27

Умер футбольный тренер Александр Ирхин

Sportbox.RUвчера в 12:27

Умер тренер Александр Ирхин

Sports.ruвчера в 15:05
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Армия и оружие

Китайские специалисты оценили шаг по размещению С-350 в Сибири

Специалисты китайского издательства Sohu оценили шаг российского Минобороны по размещению комплексов С-350 «Витязь» в Сибири.
Обновлено вчера в 13:24
Происшествия

В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема

Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:51
Наука

Первая практика ускорила сокращение теломер врачей в шесть раз

Обновлено вчера в 04:23
Политика

Саакашвили предупредил Зеленского о «недоговороспособной» Москве

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о «любых заигрываниях» или двусторонних переговорах с Россией, поскольку они ничего не дадут.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время его поездки в ЮАР.
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено 17 мая в 17:40
Происшествия

В Японии повысили уровень опасности извержения вулкана близ Токио

Обновлено в 00:38
Музыка

Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения»

Европейский вещательный союз (EBU) отстранил от голосования в финале музыкального конкурса «Евровидение» членов белорусского жюри.
Обновлено вчера в 15:08
Политика

Порошенко дал несколько советов Зеленскому

Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие ЕС, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.
Обновлено вчера в 07:17
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила в дебюте поединка

Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер без особых проблем победил Доминика Бризила, передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:15
Хоккей

Сборная России одержала победу над Латвией на чемпионате мира

Обновлено вчера в 08:35
Спорт

Олимпийская чемпионка Алина Загитова празднует день рождения

Российская фигуристка Алина Загитова празднует день рождения. 18 мая олимпийской чемпионке исполнилось 17 лет.
Обновлено вчера в 14:08
Политика

Экс-мэр Риги Ушаков призвал готовиться к отмене санкций против России

Бывший мэр Риги, ныне кандидат в Европарламет Нил Ушаков призвал восстанавливать отношения с Россией и начинать подготовку к отмене антироссийских санкций Евросоюза.
Обновлено в 00:23
Политика

На инаугурацию Зеленского прибудут пять президентов

Российскую сторону на торжество не пригласили Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила о том, что на инаугурацию президента страны Владимира Зеленского 20 мая прибудут пять президентов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 03:59
Футбол

«О чем на самом деле пел Сергей Лазарев». Шутка «Динамо» о Евровидении

О чем на самом деле пел Сергей Лазарев на #Eurovision2019 pic.twitter.com/6E2ne28vfo – FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 18 мая 2019 г. На видео выступление Лазарева наложено на "Футбольную песенку" (с ее текстом можно ознакомиться здесь).
Обновлено вчера в 21:42
Авто

5 автомобилей с пробегом, которые стоит купить

Ford Focus II поколения Фото: ru.freeimages.com Автор: Nevit Dilmen Эту генерацию известного автомобиля выпустили в 2005-м.
Обновлено 17 мая в 07:11
Происшествия

Иностранные туристы погибли при крушении частного самолета в Гондурасе

В Гондурасе пятеро иностранных туристов погибли во время крушения частного самолета Piper PA-32-260.
Обновлено вчера в 23:01
Армия и оружие

Россию заподозрили в подготовке вооруженного конфликта с Эстонией

Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил о подготовке Россией вооруженного конфликта на западном направлении.
Обновлено вчера в 17:51
Музыка

Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено 16 мая в 07:36
Единоборства

Дос Аньос победил Ли в главном поединке UFC Fight Night

В главном поединке соревнований Рафаэль Дос Аньос, выступающий в полусреднем весе, победил Кевина Ли.
Обновлено вчера в 23:53
Общество

Протесты в Екатеринбурге: епархия проведет презентацию храма

Екатеринбургская епархия готовит широкомасштабную презентацию проекта храма святой Екатерины, который планируют возвести к 300-летию Екатеринбурга на месте городского сквера.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия

Миллиарды полковников ФСБ показали на видео

В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Обновлено вчера в 13:29
Армия и оружие

Украинские военные получили ранения в Донбассе

Киев рассказал, что трое украинских военных получили ранения в Донбассе. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил (ООС).
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия

В Приморье в ДТП с рейсовым автобусом пострадали семь человек

Обновлено в 00:38
Транспорт

В России ограничат движение грузовиков по трассам в дневное время

С 20 мая по 31 августа на некоторых участках российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32 градуса Цельсия.
Обновлено вчера в 23:53
Футбол

Владелец «Монако» Рыболовлев поздравил игроков с победой над «Амьеном»

В матче 37-го тура чемпионата Франции "Монако" дома победил "Амьен" (2:0), передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:01
Наука

Ученые обнаружили кораллы, способные выжить в «губительных» условиях

Поразительные способности кораллов ученые оценили и во время экспериментов.
Обновлено 16 мая в 22:17
Музыка

Объявлен победитель «Евровидения-2019»

Обновлено вчера в 19:02
Шоу-бизнес

Петросян с Брухуновой появились вместе после слухов об их расставании

Обновлено вчера в 04:49
Общество

Гороскоп на 19 мая

Гороскоп обещает принести долгожданное душевное равновесие.
Обновлено вчера в 18:12
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Александр Сергеевич Ирхин
Тренер
Советский и российский футбольный тренер. Футболистом выступал за команды Ростовской области. Имеет тренерскую лицензию уровня «Pro».
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