Футбол
Скончался известный футбольный тренер Александр ИрхинИзвестия вчера в 17:18
Бывший тренер «Рубина» и «Кубани» Александр Ирхин скончался в возрасте 65 лет. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба ФК «Енисей».
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Кино
Более миллиона человек требуют переснять финал «Игры престолов»
Обновлено вчера в 18:51
Политика
Саудовская Аравия заявила о готовности ответить на недавние обстрелы
Аль-Джубейра считает что в дестабилизации региона основная ответственность лежит на Иране, который угрожал экономическим интересам мира, планировал закрыть морские пути и провел террористические операции в регионе.
Обновлено вчера в 21:34
Музыка
Белорусское жюри отстранили от голосования на «Евровидении»
Организаторы конкурса дисквалифицировали белорусское жюри перед финалом. Это произошло из-за разглашения оценок коллегии во время интервью.
Обновлено вчера в 14:53
Музыка
Уступивший дочке Алсу финалист высмеял итоги «Голоса» в рекламе
Как передает «Газета.ру», мать Ержана Максима Гульмира Алибек заявила, что их использовали.
Обновлено вчера в 14:10
Музыка
Победителем Евровидения-2019 стал представитель Нидерландов
Обновлено вчера в 19:09
Происшествия
Шварценеггер прокомментировал нападение на себя в ЮАР
71-летний американский актер, спортсмен и политик Арнольд Шварценеггер прокомментировал инцидент, имевший место сегодня чуть ранее.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия
Миллиарды полковников ФСБ показали на видео
В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Обновлено вчера в 13:29
Происшествия
В горах рядом с Токио перекрыты дороги из-за активности вулкана
Японские специалисты зафиксировали рост активности в районе вулкана Хаконэ, расположенного в 80 километрах западнее Токио.
Обновлено в 00:13
Наука
Первая практика ускорила сокращение теломер врачей в шесть раз
Обновлено вчера в 04:23
Здоровье
Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей
За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено 17 мая в 22:32
Футбол
Головин помог «Монако» обыграть «Амьен»
Футбольный клуб «Монако» победил французский «Амьен» со счетом 2:0. На счету российского игрока Александра Головина — гол и результативная передача, сообщает «Советский спорт».
Обновлено вчера в 23:03
Транспорт
Фурам разрешат ездить только ночью
Именно поэтому в жаркий сезон тяжелым грузовикам разрешат ездить только ночью, когда воздух прохладнее.
Обновлено вчера в 23:07
Единоборства
Уайлдер защитил титул чемпиона мира WBC, нокаутировав Бризила в первом раунде
Американец Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.
Обновлено вчера в 23:26
Политика
В США раскрыли «настоящую» цену Су-57
76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.
Обновлено вчера в 07:00
Общество
Гороскоп на 19 мая: придется много общаться
Сегодня день, несмотря на выходной, открывает для вас отличные перспективы, чтобы вы добились успеха во всех областях жизни.
Обновлено вчера в 12:35
Единоборства
Дос Аньос задушил Кевина Ли на UFC Fight Night 152
В американском Рочестере подошел к концу вечер боев Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Fight Night 152, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:44
Хоккей
Сборная России победила команду Латвии на ЧМ-2019
Мужская хоккейная сборная команда России обыграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии.
Обновлено вчера в 08:48
Музыка
Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Сергей Лазарев вывел Россию в финал конкурса «Евровидение».
Обновлено 16 мая в 17:59
Политика
Саакашвили дал Зеленскому совет об отношениях с Москвой
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит забыть о двусторонних переговорах с Россией.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
Иностранные туристы погибли при крушении частного самолета в Гондурасе
Обновлено вчера в 23:01
Политика
США могут ратифицировать соглашение USMCA до конца июля
Новое торговое соглашение США, Мексики и Канады USMCA (The United States — Mexico — Canada Agreement) может быть ратифицировано до конца июля 2019 года.
Обновлено вчера в 18:57
Космос
Кто поможет раскрыть главную тайну Вселенной
Как идет работа над проектом "ГАММА-400", РИА Новости рассказали его научный руководитель профессор Аркадий Гальпер (ФИАН, МИФИ) и заместитель научного руководителя — главный конструктор Николай Топчиев (ФИАН).
Обновлено вчера в 01:00
Футбол
Программа «Инсайдеры» расскажет о положении дел в «Рубине»
Герой выпуска – гендиректор ФК «Рубин» Рустем Сайманов, который расскажет о финансовом положении клуба и зарплатах игроков.
Обновлено вчера в 14:08
Общество
Познер предрек трагический конец человечества
Журналист Владимир Познер заявил, что пессимистично настроен в отношении судьбы человечества.
Обновлено вчера в 10:21
Происшествия
В Росавиации рассказали о действиях пилота и экипажа SSJ-100
Росавиация представила документ о действиях командира и экипажа самолета Sukhoi Superjet 100, потерпевшего крушение в Шереметьево, сообщает РИА Новости, в распоряжении которого находится копия текста.
Обновлено 17 мая в 12:35
Музыка
Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле
Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины.
Обновлено в 00:10
Религия
В Екатеринбурге возле сквера совместили акцию против храма и молебен
В Екатеринбурге возле сквера, в котором собираются построить храм святой Екатерины, вечером 18 мая собрались протестующие против строительства и проходит молебен.
Обновлено вчера в 10:35
Общество
Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено вчера в 08:09
Происшествия
В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема
Обновлено вчера в 17:51
Шоу-бизнес
«Почти вдова»: супруга Газманова раскритиковала шоу Кудрявцевой
Супруга Олега Газманова прокомментировала волну слухов о разводе и онкологии после выхода передачи «Секрет на миллион».
Обновлено вчера в 12:39