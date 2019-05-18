Футбол

Скончался известный футбольный тренер Александр ИрхинИзвестия вчера в 17:18

Бывший тренер «Рубина» и «Кубани» Александр Ирхин скончался в возрасте 65 лет. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба ФК «Енисей».
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Экс-тренер «Химок» и «Рубина» Ирхин скончался в возрасте 65 лет

Советский спортвчера в 16:02

Умер бывший тренер «Рубина», «Кубани» и «Химок» Ирхин

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Умер тренер Александр Ирхин

Sports.ruвчера в 15:05

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Спорт-Экспрессвчера в 14:44

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Матч ТВвчера в 12:27

Умер футбольный тренер Александр Ирхин

Sportbox.RUвчера в 12:27

Умер бывший главный тренер «Рубина» и «Кубани» Александр Ирхин

Sport24.ruвчера в 14:52
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Александр Сергеевич Ирхин
Тренер
Советский и российский футбольный тренер. Футболистом выступал за команды Ростовской области. Имеет тренерскую лицензию уровня «Pro».
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