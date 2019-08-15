Происшествия

Газета.RuГазета.RuМВД отреагировало на смерть избитого полицейским студента в Брянске

В Брянской области МВД отреагировало на смерть студента, который был избит до смерти сотрудником полиции. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу управления ведомства по региону. Как отмечается, руководителей экс-полицейского привлекут к ответственности вместе с подозреваемым.
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с чего всё началось

Избитый пьяным брянским полицейским подросток скончался в больнице

В Брянске скончался 17-летний Иван Вахрушин, которого в середине августа избил майор полиции Денис Терехов. Об этом рассказали его родственники. Как ранее сообщали «Брянские новости», происшествие случилось в поселке Локоть Брасовского района.
Брянские новостивчера в 04:40

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Вся Россия узнала о брянском подростке, погибшем от рук полицейского

Наш Брянск.Ru15:30

Умер подросток, которого избил пьяный полицейский в Локте

КП - Брянсквчера в 04:43

УМВД сообщило об увольнении майора, погубившего брянского подростка

Брянские новости10:20

Лучшие из лучших: избитый брянским полицейским 17-летний молодой человек умер в больнице

ГородБрянск.Ruвчера в 12:07

Скончался подросток, избитый брянским полицейским

Брянская улицавчера в 05:01

Убитого брянским полицейским подростка похоронят 2 сентября

Городской телеканал (Брянск)16:09

Умер подросток, которого избил полицейский в Брасовском районе

Клинцы.ИНФОвчера в 03:45
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 22:05, Вашингтон
Экономика

ЦБ предложил передать правительству полномочия в сфере техосмотра

"Для недопущения дестабилизации рынка технического осмотра и рынка ОСАГО потребуется передать функции РСА в сфере технического осмотра правительству РФ", - отметили в ЦБ.
Pravda.Ru 30 августа в 09:52
Экономика

Создание участка платной трассы из Европы в Китай в Татарстане потребует 37,6 млрд рублей

Затраты на строительство участка скоростной автодороги Европа - Западный Китай в Татарстане превысят 37 млрд рублей.
ТАСС 21:12
Происшествия

Техасский стрелок был уволен за несколько часов до атаки

Мужчину, который устроил стрельбу в районе города Одесса в американском штате Техас, уволили за несколько часов до трагедии, сообщает газета New York Times.
РИА Новости 21:16
Общество

В Сети появилось видео урагана «Дориан»

Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 13:25
Политика

Зеленский заявил о зарубежном финансировании партии Медведчука

REGNUM 01:35
Происшествия

В Мордовии девочка умерла от удара током, взяв телефон в руки

В Мордовии десятилетняя школьница умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном, который заряжался от сети.
РИА Новости 18:47
Шоу-бизнес

Валентин Гафт восстанавливается после инсульта

В конце июля Валентин Иосифович был госпитализирован в одну из московских больниц с диагнозом «инсульт».
Комсомольская правда 18:43
Политика

Президент Эстонии заявила о 25-летии окончания Второй мировой войны

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Вторая мировая война закончилась для республики 25 лет назад.
Lenta.ru 15:17
Игры

Процессор PlayStation 5 позволит снять многие ограничения в играх

Ранее стало известно, что в PlayStation 5 (да и в Xbox Scarlett) будут использоваться процессоры AMD с архитектурой ядер Zen 2. По мнению Эша, это отличный выбор.
Ferra 09:34
Экономика

Производители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации

Производители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации Производители потребительских товаров единым фронтом выступили против увеличения нормативов утилизации на все виды товаров и упаковки до 100%.
Коммерсантъ 19:12
Политика

Бюст Путина установили на острове Ольхон

Иркутск Сегодня 05:21
Наука

Выращенный в пробирке мини-мозг начал проявлять нейронную активность

Исследователи, которые начали выращивание искусственного человеческого мозга в лабораторном комплексе, заявили о том, что данный орган начал демонстрировать нейронную активность.
Discover24 06:46
Политика

Глава МИД Латвии вычеркнул страны Прибалтики из истории СССР

Глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс сказал, что республики Прибалтики никогда не были в составе Советского Союза, а были им попросту "оккупированы".
Экономика сегодня вчера в 00:16
Общество

Ученые объяснили, почему спорить с женщинами бесполезно

Исследователи из Швеции узнали, почему мужчинам бесполезно начинать спор с женщинами.
Газета.Ru 01:25
Политика

Правила призыва в армию изменились в России

С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.
РИА Новости 03:06
Хоккей

«Сент-Луис» подписал новый контракт с Барбашевым

НХЛ объявила о подписании клубом «Сент-Луис Блюз» нового контракта с Иваном Барбашевым.
Матч ТВ 21:01
Общество

В центре Москвы прошла несанкционированная акция протеста

RT на русском вчера в 15:17
Футбол

Спартак — Зенит 0:1

Петербургский "Зенит" обыграл московский "Спартак" в матче восьмого тура чемпионата России.
Газета.Ru 13:59
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области

В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.
РБК 14:54
Происшествия

В Беслане почтят память жертв теракта

На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
Интерфакс 04:27
Происшествия

Сбивший ребенка водитель Porsche Cayenne задержан в Москве

Российская газета 18:48
Автоспорт

Квят стал седьмым на Гран-при Бельгии «Формулы-1»

Российский гонщик Даниил Квят из команды Toro Rosso занял седьмое место на Гран-при Бельгии «Формулы-1».
Давыдов.Индекс 11:43
Происшествия

В Башкирии мать призналась в убийстве годовалого сына

Сегодня, 31 августа стало известно, что мать призналась в убийстве ребёнка: она его задушила, положила тело в кусты крапивы рядом с домом и пошла спать, сообщает "Комсомольская правда".
ТВ Центр вчера в 03:18
Политика

Путин вновь приедет в пострадавший от наводнения иркутский Тулун

Президент России Владимир в понедельник, 2 сентября, приедет в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков.
РБК 08:40
Общество

Москвичам повысили минимальную пенсию

Известия 07:34
Политика

Жириновский рассказал, как Россия может наказать Польшу

По мнению лидера партии ЛДПР, Польша должна быть наказана за свою позицию по Второй мировой войне и роли в ней Советского Союза.
Московский Комсомолец 21:58
Наука

Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб

Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
Ugpressa.ru вчера в 12:50
Экономика

ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии

Если задуманное будет реализовано, доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет.
Российская газета 21:32
Политика

Сотрудники посольства России в США навестили Марию Бутину в тюрьме

Сотрудники российского посольства в Вашингтоне посетили осуждённую в США россиянку Марию Бутину.
RT на русском 21:57
Музыка

В Петербурге поставили мировой рекорд при исполнении гимна России

Представители Книги рекордов Гиннесса официально подтвердили, что в ходе акции «День гимна» был поставлен новый мировой рекорд в категории «Самый большой оркестр».
RT на русском 16:01
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