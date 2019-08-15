Происшествия
Газета.RuМВД отреагировало на смерть избитого полицейским студента в Брянске
В Брянской области МВД отреагировало на смерть студента, который был избит до смерти сотрудником полиции. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу управления ведомства по региону. Как отмечается, руководителей экс-полицейского привлекут к ответственности вместе с подозреваемым.
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с чего всё началось
В Брянске скончался 17-летний Иван Вахрушин, которого в середине августа избил майор полиции Денис Терехов. Об этом рассказали его родственники. Как ранее сообщали «Брянские новости», происшествие случилось в поселке Локоть Брасовского района.Брянские новостивчера в 04:40
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Лучшие из лучших: избитый брянским полицейским 17-летний молодой человек умер в больнице
ГородБрянск.Ruвчера в 12:07
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