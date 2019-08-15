Происшествия

BFM.ruBFM.ruСкончался избитый брянским полицейским подросток

Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин. Об этом говорится в сообщении на странице в интернете, созданной в поддержку юноши.
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Избитый пьяным брянским полицейским подросток скончался в больнице

В Брянске скончался 17-летний Иван Вахрушин, которого в середине августа избил майор полиции Денис Терехов. Об этом рассказали его родственники. Как ранее сообщали «Брянские новости», происшествие случилось в поселке Локоть Брасовского района.
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Как «Спартак» проиграл «Зениту»

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Удар США по Идлибу сорвал перемирие и привел к многочисленным жертвам

Американские военные нанесли несанкционированный авиаудар по территории около поселков Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб на северо-западе Сирии рядом с турецкой границей, не предупредив об операции Россию и Турцию – рассказали в Центре по примирению враждующих сторон.
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Фанар передал митрополиту Галльскому русские приходы во Франции

Синод Константинопольской церкви переподчинил архиерея Западноевропейского экзархата русских приходов, которые теперь будут находиться в ведении митрополита Галльского Эммануила.
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Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков из-за наращивания военного присутствия России в Балтийском море, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министерства финансов страны.
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Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
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«Решено разработать программу развития водородной энергетики России», – добавил чиновник.
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Как сообщает пресс-служба "Славии", "Спартак" приобрел 21-летнего чешского хавбека за €12 млн. Крал выступал за "Славию" с 2019 года.
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