Происшествия
BFM.ruСкончался избитый брянским полицейским подросток
Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин. Об этом говорится в сообщении на странице в интернете, созданной в поддержку юноши.
Читать в источнике
Оценить609
с чего всё началось
В Брянске скончался 17-летний Иван Вахрушин, которого в середине августа избил майор полиции Денис Терехов. Об этом рассказали его родственники. Как ранее сообщали «Брянские новости», происшествие случилось в поселке Локоть Брасовского района.Брянские новостивчера в 04:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Лучшие из лучших: избитый брянским полицейским 17-летний молодой человек умер в больнице
ГородБрянск.Ruвчера в 12:07
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 17:28, Вашингтон
Здоровье
Тепловизор установили в школе № 30 Вологды
Тепловизор смонтировали на потолке напротив центрального входа в школу. В устройстве две камеры: одна сканирует, вторая фотографирует.
Вологда.рф 10:14
Футбол
«Зенит» договорился с «Витессом» о переходе Караваева
Metaratings 16:30
Политика
Дуда заявил, что мир вынес мало уроков из Второй мировой войны
Мир вынес мало уроков из страшных событий Второй мировой войны.
ФАН 08:20
Происшествия
Устроивший стрельбу в Техасе не связан с террористами
Представитель ФБР Кристофер Комбс заявил, что устроивший стрельбу в американском штате Техас не был связан с террористическими организациями.
RT на русском 16:55
Футбол
Как «Спартак» проиграл «Зениту»
«Спартак» в матче восьмого тура РПЛ потерпел поражение в домашнем матче от «Зенита».
RT на русском 16:07
Армия и оружие
Удар США по Идлибу сорвал перемирие и привел к многочисленным жертвам
Американские военные нанесли несанкционированный авиаудар по территории около поселков Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб на северо-западе Сирии рядом с турецкой границей, не предупредив об операции Россию и Турцию – рассказали в Центре по примирению враждующих сторон.
Газета.Ru 06:32
Наука
Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб
Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
Ugpressa.ru вчера в 12:50
Музыка
В Петербурге установили рекорд по числу исполнителей гимна России
В Санкт-Петербурге установили рекорд Гиннеса по количеству музыкантов, исполнивших гимн России.
РБК 17:17
Религия
Фанар передал митрополиту Галльскому русские приходы во Франции
Синод Константинопольской церкви переподчинил архиерея Западноевропейского экзархата русских приходов, которые теперь будут находиться в ведении митрополита Галльского Эммануила.
Московский Комсомолец 11:57
Общество
Минтруд назвал число работающих пенсионеров
В настоящее время в России число занятых людей старше трудоспособного возраста составляет 7,3 млн человек.
РБК 03:17
Экономика
Швеция обложит банки новым налогом из-за военной угрозы от России
Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков из-за наращивания военного присутствия России в Балтийском море, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министерства финансов страны.
Ведомости 13:15
Единоборства
Харитонов поздравил Поветкина с победой над Фьюри
Sport24.ru 02:27
Общество
Медведев проведет совещание по строительству школ и детских садов
Премьер Дмитрий Медведев проведет в подмосковном Красногорске совещание по строительству школ и детских садов в рамках реализации национальных проектов.
РИА Новости 17:10
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 13:25
Экономика
Производители электроники оценили ущерб от торговых войн в $10 млрд
Обоюдное повышение пошлин США и Китаем с июля 2018 года стоило индустрии бытовой электроники $10 млрд, заявил глава Ассоциации потребительских технологий Гари Шапиро (CTA, представляет более 2,2 тыс. компаний в США, включая Apple и LG).
РБК 16:24
Наука
Трансляция: дно Тихого океана на глубине 600 метров
На океанском дне рядом с ним ученые пытаются найти колонии кораллов и других донных организмов и оценить их состояние.
Популярная механика 10:19
Происшествия
В Самаре ребенка убило упавшей с Дворца культуры плитой
В Кировском районе Самары мраморная плита с Дворца культуры упала на десятилетнего мальчика.
Известия 14:50
Шоу-бизнес
Пугачева запечатлела на видео танец Галкина с Лаймой Вайкуле
Алла Пугачева и Максим Галкин побывали на вечеринке по случаю дня рождения возлюбленного 65-летней Лаймы Вайкуле - Андрея Латковского.
Телепрограмма 05:41
Экономика
В России появится программа развития водородной энергетики
«Решено разработать программу развития водородной энергетики России», – добавил чиновник.
Ведомости 17:18
Футбол
Гол Лукаку принес «Интеру» победу над «Кальяри»
Встреча, прошедшая в Кальяри, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку.
Газета.Ru 16:48
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» впервые рассказала о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она сообщила в своем инстаграме.
Газета.Ru 15:05
Футбол
Алекс Крал перешел в «Спартак» из «Славии»
Как сообщает пресс-служба "Славии", "Спартак" приобрел 21-летнего чешского хавбека за €12 млн. Крал выступал за "Славию" с 2019 года.
Газета.Ru 06:31
Культура
Сергей Светлаков возвращается в «Уральские пельмени»
41-летний актёр и телеведущий Сергей Светлаков возвращается в «Уральские пельмени».
Экспресс газета 11:04
Единоборства
Дастин Порье: «Уверен, что могу быть лучшим в течение всего боя с Хабибом»
Уверен, что могу быть лучшим в течение всего боя, — сказал Порье.
Матч ТВ 17:18
Шоу-бизнес
Футболист Тарасов показал жену в «домашнем» и с маской на волосах
На видео, снятом на кухне, футболист предлагает годовалой дочери Милане печенье, в то время как на заднем плане его жена Анастасия Костенко готовит завтрак.
РЕН ТВ 16:52
Наука
Выращенный в пробирке мини-мозг начал проявлять нейронную активность
Исследователи, которые начали выращивание искусственного человеческого мозга в лабораторном комплексе, заявили о том, что данный орган начал демонстрировать нейронную активность.
Discover24 06:46