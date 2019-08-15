Происшествия

BFM.ruBFM.ruСкончался избитый брянским полицейским подросток

Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин. Об этом говорится в сообщении на странице в интернете, созданной в поддержку юноши.
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Избитый пьяным брянским полицейским подросток скончался в больнице

В Брянске скончался 17-летний Иван Вахрушин, которого в середине августа избил майор полиции Денис Терехов. Об этом рассказали его родственники. Как ранее сообщали «Брянские новости», происшествие случилось в поселке Локоть Брасовского района.
Брянские новостивчера в 04:40

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Вся Россия узнала о брянском подростке, погибшем от рук полицейского

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УМВД сообщило об увольнении майора, погубившего брянского подростка

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Скончался подросток, избитый брянским полицейским

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Убитого брянским полицейским подростка похоронят 2 сентября

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СМИ узнали у планах «Ромы» арендовать Мхитаряна у «Арсенала»

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В Северной Каролине введен режим ЧС из-за урагана «Дориан»

Губернатор штата Северная Каролина Рэй Купер объявил о введении режима чрезвычайной ситуации во всех 100 округах штата в связи с ураганом "Дориан".
Вести.Ru 18:29
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Скабеева назвала позицию Польши по Второй мировой войне дурью

Телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале прокомментировала объяснения МИД Польши о том, почему Россию не пригласили на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:53
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Госдеп США назвал операцию в Идлибе точным ответом террористам

Операция США в сирийском Идлибе была целенаправленным и точным ответом террористам.
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Футбол

«Витесс» Слуцкого обыграл «АЗ» и вышел в лидеры чемпионата Нидерландов

Арнемский "Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл "АЗ Алкмар" в матче пятого тура чемпионата Нидерландов.
Газета.Ru 13:36
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«Авангард» обыграл ЦСКА в матче за Кубок Открытия

«Авангард» стал победителем первого матча нового сезона КХЛ, обыграв ЦСКА в Кубке Открытия.
Матч ТВ 10:51
Кино

Юлия Снигирь появилась на Венецианском фестивале с новой прической

36-летняя актриса Юлия Снигирь отметилась на Венецианском фестивале новым образом.
Телепрограмма вчера в 21:28
Происшествия

Борисов связал взрыв под Северодвинском с созданием новой техники

Риски возникновения происшествий при создании новейших образцов техники невозможно исключить, заявил вице-премьер Юрий Борисов газете «Ведомости», комментируя взрыв на военном полигоне под Северодвинском.
РБК 17:47
Шоу-бизнес

Певица Наргиз извинилась перед Пригожиным и Валерией

Артистка попросила прощения за случайную оговорку Певица Наргиз Закирова попросила прощения у исполнительницы Валерии и ее супруга, продюсера Иосифа Пригожина за оговорку в своем интервью.
Аргументы и Факты 07:54
Общество

Минтруд назвал число работающих пенсионеров

В настоящее время в России число занятых людей старше трудоспособного возраста составляет 7,3 млн человек.
РБК 03:17
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области

В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.
РБК 14:54
Театры

Поэму Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» впервые перевели на иврит

Текст поэмы будет представлен артистами театра "Гоголь центр" в одноименной постановке на первых гастролях театра в Израиле.
Эхо Москвы вчера в 14:02
Происшествия

Шесть человек погибли в Норвегии при крушении вертолета

Один из пострадавших скончался в больнице от полученных травм Шесть человек погибли при крушении вертолета в районе города Альтана на севере Норвегии, сообщает RT.
Аргументы и Факты 07:27
Путешествия

Стало известно, сколько в среднем тратили россияне на отдых летом

Эксперты выяснили, что средний чек российских граждан на летний отдых в нынешнем году в среднем составил 88 тысяч рублей.
Ридус 15:21
Наука

Трансляция: дно Тихого океана на глубине 600 метров

На океанском дне рядом с ним ученые пытаются найти колонии кораллов и других донных организмов и оценить их состояние.
Популярная механика 10:19
Политика

Пенс намерен провести двустороннюю встречу с Зеленским в Варшаве

Вице-президент США Майк Пенс в воскресенье проведет в Варшаве двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, следует из распространенного Белым домом графика вице-президента.
РИА Новости вчера в 21:25
Политика

Китай ввел первую часть дополнительных пошлин на товары из США

Вторая часть дополнительных пошлин в 5% будет введена 15 декабря вместе с повышением на 25% и 5% тарифов на ввоз американских автомобилей и запчастей.
Коммерсантъ 06:02
Политика

Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку

Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Общество

Стало известно, в каких регионах России самая доступная электроэнергия

Первое место в рейтинге занимает Иркутская область, что обусловлено самой низкой в России ценой электроэнергии - чуть более рубля за киловатт в час, что вдвое меньше, чем в Республике Хакасия, которая занимает второе место по стоимости электроэнергии.
РИА Новости 17:15
Политика

Премьер Украины прокатился на самокате по зданию кабмина

Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокатился на электросамокате по зданию украинского правительства.
RT на русском 10:24
Политика

Президент Германии извинился перед поляками

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер попросил прощения у поляков за действия нацистов в Польше во время Второй мировой войны, сообщает телеканал NDTV.
Lenta.ru 05:12
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» впервые рассказала о разводе с экс-королем Малайзии

Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она сообщила в своем инстаграме.
Газета.Ru 15:05
Политика

Глава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики

Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР.
Известия вчера в 05:24
Экономика

Лукашенко призвал производителей сахара «не страдать» из-за России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским производителям сахара искать новые рынки сбыта, а не концентрироваться только на России.
Известия вчера в 20:45
Футбол

Гол Лукаку принес «Интеру» победу над «Кальяри»

В матче 2-го тура итальянской Серии A «Интер» в гостях обыграл «Кальяри». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу нерадзурри.
Sport24.ru 16:43
Происшествия

Пострадавшие в теракте в Беслане вновь обратятся к следствию

Пострадавшие в результате террористического акта в Беслане в 2004 года вновь обратятся к следствию, чтобы придать новый импульс расследованию, сообщила на пресс-конференции глава комитета "Матери Беслана" Сусанна Дудиева.
РИА Новости 07:39
Кино

Джуд Лоу рассказал о съемках «Нового папы»

Культуромания 11:39
Экономика

Россияне стали покупать в интернете чаще, но на меньшие суммы

Интернет-магазин Wildberries за полгода обработал 65 млн заказов, уточняет его представитель.
Ведомости 17:24
Происшествия

Сбившего ребенка водителя Porsche Cayenne поймали в Москве

Российская газета 18:48
Происшествия

В Башкирии арестовали женщину по делу об убийстве годовалого сына

Районный суд в Башкирии арестовал мать годовалого ребенка, тело которого нашли закопанным на придомовом участке, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
РИА Новости 12:20
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