Происшествия
BFM.ruСкончался избитый брянским полицейским подросток
Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин. Об этом говорится в сообщении на странице в интернете, созданной в поддержку юноши.
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с чего всё началось
В Брянске скончался 17-летний Иван Вахрушин, которого в середине августа избил майор полиции Денис Терехов. Об этом рассказали его родственники. Как ранее сообщали «Брянские новости», происшествие случилось в поселке Локоть Брасовского района.Брянские новостивчера в 04:40
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Лучшие из лучших: избитый брянским полицейским 17-летний молодой человек умер в больнице
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