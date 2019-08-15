В Брянске скончался 17-летний Иван Вахрушин, которого в середине августа избил майор полиции Денис Терехов. Об этом рассказали его родственники. Как ранее сообщали «Брянские новости», происшествие случилось в поселке Локоть Брасовского района.

с чего всё началось

Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин. Об этом говорится в сообщении на странице в интернете, созданной в поддержку юноши.

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