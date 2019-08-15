Происшествия
BFM.ruСкончался избитый брянским полицейским подросток
Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин. Об этом говорится в сообщении на странице в интернете, созданной в поддержку юноши.
Читать в источнике
Оценить583
с чего всё началось
В Брянске скончался 17-летний Иван Вахрушин, которого в середине августа избил майор полиции Денис Терехов. Об этом рассказали его родственники. Как ранее сообщали «Брянские новости», происшествие случилось в поселке Локоть Брасовского района.Брянские новостивчера в 04:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Брянское УМВД прокомментировало новость о смерти избитого майором подростка
Городской телеканал (Брянск)10:08
Лучшие из лучших: избитый брянским полицейским 17-летний молодой человек умер в больнице
ГородБрянск.Ruвчера в 12:07
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 15:59, Вашингтон
Политика
Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Происшествия
В Москве автомобиль врезался в группу людей на пешеходном переходе
Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что в момент аварии на переходе было много людей, часть из них получила травмы.
ТАСС 10:52
Футбол
«Зенит» обыграл «Спартак» в чемпионате России
«Зенит» на выезде обыграл «Спартак» в матче 8-го тура чемпионата России по футболу.
РБК 14:08
Шоу-бизнес
Пугачева запечатлела на видео танец Галкина с Лаймой Вайкуле
Алла Пугачева и Максим Галкин побывали на вечеринке по случаю дня рождения возлюбленного 65-летней Лаймы Вайкуле - Андрея Латковского.
Телепрограмма 05:41
Общество
Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова
Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
Lenta.ru 14:29
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости 07:35
Футбол
Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Зарю» в матче чемпионата Украины
Футболисты киевского "Динамо" сыграли вничью с луганской "Зарей" в гостевом матче шестого тура чемпионата Украины.
РИА Новости 14:39
Экономика
Власти Аргентины вводят контроль за покупкой долларов
Президент Аргентины Маурисио Макри подписал указ, предусматривающий введение ограничений на покупку долларов из-за падающего курса национальной валюты.
ТАСС 14:50
Энергетика
Медведев поздравил работников нефтегазовой промышленности с праздником
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов нефтегазовой промышленности с профессиональным праздником и отметил, что от этой отрасли зависит улучшение жизни миллионов людей, соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.
РИА Новости 04:08
Происшествия
В Беслане началась трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в школе
Около 3 тыс. человек пришли почтить память жертв теракта, который 15 лет назад произошел в школе №1 Беслана, в первые часы трехдневной вахты.
РБК 07:13
Футбол
Гончаренко назвал справедливой победу ЦСКА в Туле
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после гостевого матча 8-го тура с тульским «Арсеналом» (2:1) назвал победу закономерной.
Спорт-Экспресс 12:31
Происшествия
Организаторы «Формулы-2» отменили гонку в Бельгии из-за гибели Юбера
Организаторы серии "Формула-2" приняли решение отменить воскресную гонку в Бельгии после гибели французского пилота команды BWT Arden Антуана Юбера.
ТАСС вчера в 15:14
Интернет
Появилась возможность переустановить Windows 10 из облака
В новой сборке Windows 10 Insider Preview Build 18970 появилась возможность переустанавливать операционную систему из облачного хранилища, сообщается в официальном блоге корпорации Microsoft.
Rambler News Service 09:17
Общество
Папа Римский застрял в лифте и опоздал на аудиенцию
Традиционная аудиенция папы Римского на ватиканской площади Святого Петра в воскресенье началась с опозданием из-за того, что понтифик застрял в лифте.
РИА Новости 08:45
Музыка
Питер отличился рекордным исполнением гимна
Вести.Ru 14:00
Авто
«АвтоВАЗ» объяснил причины отказа от Lada Vesta в кузове хэтчбек
Представители отечественной компании «АвтоВАЗ» решили объяснить, почему хэтчбек Lada Vesta так и не вошел «в серию».
Discover24 03:59
Политика
Правила призыва в армию изменились в России
С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.
РИА Новости 03:06
Хоккей
«Авангард» победил ЦСКА и выиграл Кубок Открытия КХЛ
Поскольку в предыдущем сезоне оба трофея выиграл ЦСКА, в матче открытия он сыграет с финалистом Кубка Гагарина.
Интерфакс-Спорт 11:15
Футбол
Марат Сафин: У «Спартака» ни физухи, ни класса, ни рисунка
Может, Шюррле и хороший игрок, но стабильности нет.
Советский спорт 15:03
Политика
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе
Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.
Телепрограмма 02:54
Общество
Известный каннибал стал поваром
Lenta.ru 10:08
Гаджеты
Два процессора AMD Epyc 7742 ценой $13900 разгромили в Geekbench четыре процессора Intel Xeon Platinum 8180M за $52000
Даже если речь идет о четырех 28-ядерных Xeon Platinum 8180M, а это, на минуточку, 112 ядер и 224 потока.
iXBT.com 13:27
Происшествия
Рейс Ереван-Москва экстренно приземлился в Тбилиси
Самолет авиакомпании «Армения», летевший рейсом из Еревана в Москву, был вынужден совершить экстренную посадку в грузинской столице, сообщили в Комитете гражданской авиации в Армении.
Московский Комсомолец 14:28
Армия и оружие
Индийские военные испытали истребитель МиГ-35
Военные лётчики из Индии в ходе авиакосмического салона МАКС-2019 в Жуковском испытали истребитель МиГ-35.
News.ru 05:57
Политика
КПРФ обсудит решение Бортко сняться с выборов губернатора Петербурга
КПРФ обсудит решение режиссера Владимира Бортко снять свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга после окончания голосования.
DP.RU 05:28