Политика
Скончался глава МАГАТЭ Юкия АманоBFM.ru 03:17
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Умер Юкия Амано - генеральный директор Международного агентства по атомной энергии
Комсомольская правда04:28
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Политика
РФ ответит на возможные санкции за выдачу паспортов жителям Донбасса
Москва ответит на возможные санкции за выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 03:51
Политика
Какие партии проходят в Верховную раду
По состоянию на 12.00 ЦИК Украины обработал 54,68% бюллетеней.
Обновлено в 06:19
Авто
Семиместный Mitsubishi Outlander получил российский ценник
В 2,0-литровой версии семиместный Outlander стоит у нас 2 073 000 рублей, кроссовер с 2,4-литровым двигателем оценен в 2 369 000 рублей.
Обновлено в 04:39
Общество
Директора ФБК Ивана Жданова задержали у московской мэрии
Директор Фонда борьбы с коррупцией, независимый кандидат в Мосгордуму, которому ранее было отказано в регистрации Иван Жданов задержан за одиночный пикет у мэрии Москвы.
Обновлено в 06:01
Происшествия
В Челябинской области мужчина умер от укуса гадюки
Обновлено в 04:27
Политика
ЗРК С-400 заступят на боевое дежурство в Турции в 2020 году
Поставленные Анкаре российские зенитно-ракетные комплексы С-400 заступят на боевое дежурство в начале 2020 года, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Обновлено в 04:25
Экономика
Western Union ограничила сумму переводов за границу
29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Во Франции обнаружили затонувшую полвека назад подлодку Minerve
Подводную лодку Minerve, при таинственных обстоятельствах затонувшую в Средиземном море 51 год назад, обнаружили в ходе поисковой операции.
Обновлено в 05:19
Здоровье
Медики назвали причины появления шишек на руках и ногах
Доктора утверждают, что гигрома или шишки, появляющиеся на руках и ногах – это доброкачественное новообразование, которое являются капсулой, наполненной жидкостью.
Обновлено в 04:18
Кино
Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82»
В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
Обновлено в 06:47
Музыка
Metallica на концерте в Лужниках спела песню Цоя «Группа крови»
Группа Metallica на концерте в Лужниках исполнила песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 17:25
Политика
Зеленский показал убитое состояние крейсера «Украина»
Обновлено вчера в 05:55
Общество
В метро Екатеринбурга открыли вход в ТРЦ
В Екатеринбурге открыт новый вход в метрополитен на станции «Геологическая».
Обновлено в 04:34
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Кино
Вышел трейлер сериала «Екатерина Великая» с Хелен Миррен
Обновлено в 05:43
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Порту» в третьем квалификационном раунде ЛЧ
Определился соперник «Краснодара» по третьему квалификационному раунду футбольной Лиги чемпионов. Жеребьёвка состоялась в швейцарском Ньоне.
Обновлено в 06:18
Экономика
Комитет Госдумы одобрил повышение НДС до 20% на пальмовое масло
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять поправки об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено в 06:16
Космос
Прототипы корабля Starship полетят через 3 месяца — Илон Маск
Лётные испытания двух прототипов корабля Starship начнутся в течение трёх месяцев, заявил основатель американской частной ракетно-космической компании SpaceX Илон Маск на своей странице в социальной сети Twitter.
Обновлено вчера в 06:47
Спорт
Коляда женился на венгерской фигуристке
Серебряный призер Олимпийских игр в командных соревнованиях Михаил Коляда женился на фигуристке Дарье Беклемищевой, выступающей в парном катании.
Обновлено в 00:47
Происшествия
Жителя Урала осудили за убийство финалистки конкурса красоты
Суд приговорил к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима жителя Магнитогорска Челябинской области Александра Магиленца, обвиняемого в убийстве проживавшей в США участницы конкурса красоты Ксении Мецгер ради похищения ее машины.
Обновлено в 06:42
Политика
На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Происшествия
РЖД приостановили продажи билетов на несколько рейсов после ЧП в Коми
"Российские железные дороги" (РЖД) приостановили продажу билетов на несколько поездов, курсирующих по участку Кожва - Сосногорск Северной железной дороги, после схода вагонов с углем, который произошел на станции "Керки" в республике Коми.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес
Шоумен Дмитрий Хрусталев женился на певице
Соведущий передачи «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев женился на своей подруге, 29-летней певице Марии Гончарук.
Обновлено в 06:08
Происшествия
В Великобритании чайка похитила собаку породы чихуахуа
В британском городе Пейнтоне, который расположен на юго-западе страны, чайка похитила из сада женщины собаку породы чихуахуа и улетела вместе с ней.
Обновлено в 01:05
Космос
Индия запустила к Луне станцию с луноходом
Обновлено в 05:32
Политика
Россия намерена усилить сотрудничество с ООН
Москва рассчитывает, что встреча с генеральным директором отделения ООН в Женеве Татьяной Валовой поможет наметить совместные шаги для укрепления сотрудничества России со всеми учреждениями системы организации, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 06:59
Футбол
Стало известно, в каком тюремном цеху будут работать Кокорин и Мамаев
Изданию «Вести» удалось узнать, где в колонии будут работать полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин.
Обновлено вчера в 09:19
Общество
В продукты россиян добавят панцири саранчи
Обновлено вчера в 21:22
Армия и оружие
WSJ: Китай подписал соглашение об использовании базы ВМС Камбоджи
Китай подписал секретный договор с Камбоджей, предоставляющий китайской армии эксклюзивный доступ на военно-морскую базу Камбоджи в Сиамском заливе.
Обновлено в 05:57