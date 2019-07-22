Политика

Скончался глава МАГАТЭ Юкия АманоBFM.ru 03:17

Глава МАГАТЭ Юкия Амано скончался на 73-м году жизни, передает ТАСС.
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Умер глава МАГАТЭ Юкия Амано

РИА Новости03:13

«Работать с Юкией Амано было честью»

ТАСС05:42

Умер Юкия Амано - генеральный директор Международного агентства по атомной энергии

Комсомольская правда04:28

Путин принес соболезнования супруге гендиректора МАГАТЭ

РБК05:48

Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано

News.ru03:37

Умер гендиректор МАГАТЭ

Интерфакс03:20

Чем известен Юкия Амано

Коммерсантъ04:03
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Политика

РФ ответит на возможные санкции за выдачу паспортов жителям Донбасса

Москва ответит на возможные санкции за выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 03:51
Политика

Какие партии проходят в Верховную раду

По состоянию на 12.00 ЦИК Украины обработал 54,68% бюллетеней.
Обновлено в 06:19
Авто

Семиместный Mitsubishi Outlander получил российский ценник

В 2,0-литровой версии семиместный Outlander стоит у нас 2 073 000 рублей, кроссовер с 2,4-литровым двигателем оценен в 2 369 000 рублей.
Обновлено в 04:39
Общество

Директора ФБК Ивана Жданова задержали у московской мэрии

Директор Фонда борьбы с коррупцией, независимый кандидат в Мосгордуму, которому ранее было отказано в регистрации Иван Жданов задержан за одиночный пикет у мэрии Москвы.
Обновлено в 06:01
Происшествия

В Челябинской области мужчина умер от укуса гадюки

Обновлено в 04:27
Политика

ЗРК С-400 заступят на боевое дежурство в Турции в 2020 году

Поставленные Анкаре российские зенитно-ракетные комплексы С-400 заступят на боевое дежурство в начале 2020 года, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Обновлено в 04:25
Экономика

Western Union ограничила сумму переводов за границу

29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

Во Франции обнаружили затонувшую полвека назад подлодку Minerve

Подводную лодку Minerve, при таинственных обстоятельствах затонувшую в Средиземном море 51 год назад, обнаружили в ходе поисковой операции.
Обновлено в 05:19
Здоровье

Медики назвали причины появления шишек на руках и ногах

Доктора утверждают, что гигрома или шишки, появляющиеся на руках и ногах – это доброкачественное новообразование, которое являются капсулой, наполненной жидкостью.
Обновлено в 04:18
Кино

Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82»

В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
Обновлено в 06:47
Музыка

Metallica на концерте в Лужниках спела песню Цоя «Группа крови»

Группа Metallica на концерте в Лужниках исполнила песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 17:25
Политика

Зеленский показал убитое состояние крейсера «Украина»

Обновлено вчера в 05:55
Общество

В метро Екатеринбурга открыли вход в ТРЦ

В Екатеринбурге открыт новый вход в метрополитен на станции «Геологическая».
Обновлено в 04:34
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Кино

Вышел трейлер сериала «Екатерина Великая» с Хелен Миррен

Обновлено в 05:43
Футбол

«Краснодар» сыграет с «Порту» в третьем квалификационном раунде ЛЧ

Определился соперник «Краснодара» по третьему квалификационному раунду футбольной Лиги чемпионов. Жеребьёвка состоялась в швейцарском Ньоне.
Обновлено в 06:18
Экономика

Комитет Госдумы одобрил повышение НДС до 20% на пальмовое масло

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять поправки об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено в 06:16
Космос

Прототипы корабля Starship полетят через 3 месяца — Илон Маск

Лётные испытания двух прототипов корабля Starship начнутся в течение трёх месяцев, заявил основатель американской частной ракетно-космической компании SpaceX Илон Маск на своей странице в социальной сети Twitter.
Обновлено вчера в 06:47
Спорт

Коляда женился на венгерской фигуристке

Серебряный призер Олимпийских игр в командных соревнованиях Михаил Коляда женился на фигуристке Дарье Беклемищевой, выступающей в парном катании.
Обновлено в 00:47
Происшествия

Жителя Урала осудили за убийство финалистки конкурса красоты

Суд приговорил к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима жителя Магнитогорска Челябинской области Александра Магиленца, обвиняемого в убийстве проживавшей в США участницы конкурса красоты Ксении Мецгер ради похищения ее машины.
Обновлено в 06:42
Политика

На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ

Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Происшествия

РЖД приостановили продажи билетов на несколько рейсов после ЧП в Коми

"Российские железные дороги" (РЖД) приостановили продажу билетов на несколько поездов, курсирующих по участку Кожва - Сосногорск Северной железной дороги, после схода вагонов с углем, который произошел на станции "Керки" в республике Коми.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес

Шоумен Дмитрий Хрусталев женился на певице

Соведущий передачи «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев женился на своей подруге, 29-летней певице Марии Гончарук.
Обновлено в 06:08
Происшествия

В Великобритании чайка похитила собаку породы чихуахуа

В британском городе Пейнтоне, который расположен на юго-западе страны, чайка похитила из сада женщины собаку породы чихуахуа и улетела вместе с ней.
Обновлено в 01:05
Космос

Индия запустила к Луне станцию с луноходом

Обновлено в 05:32
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Ракету «Протон-М» для коммерческого пуска отправили на Байконур

Обновлено в 02:32
Политика

Россия намерена усилить сотрудничество с ООН

Москва рассчитывает, что встреча с генеральным директором отделения ООН в Женеве Татьяной Валовой поможет наметить совместные шаги для укрепления сотрудничества России со всеми учреждениями системы организации, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 06:59
Футбол

Стало известно, в каком тюремном цеху будут работать Кокорин и Мамаев

Изданию «Вести» удалось узнать, где в колонии будут работать полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин.
Обновлено вчера в 09:19
Общество

В продукты россиян добавят панцири саранчи

Обновлено вчера в 21:22
Армия и оружие

WSJ: Китай подписал соглашение об использовании базы ВМС Камбоджи

Китай подписал секретный договор с Камбоджей, предоставляющий китайской армии эксклюзивный доступ на военно-морскую базу Камбоджи в Сиамском заливе.
Обновлено в 05:57
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Юкия Амано
Японский дипломат
Японский дипломат и международный государственный служащий Организации Объединенных Наций и её подразделений. Посол и постоянный представитель Японии в Международном агентстве по атомной энергии, с 2009 года - Генеральный директор МАГАТЭ.
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