Политика

Ушел из жизни глава МАГАТЭ Юкия АманоREGNUM 03:55

В возрасте 72 лет ушел из жизни генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано, сообщается на сайте агентства. «Секретариат МАГАТЭ с глубочайшей печалью сообщает о кончине гендиректора Юкии Амано», — говорится в сообщении.
Читать в источнике
Обсудить1

Подробнее о событии

МАГАТЭ объявило о кончине генерального директора организации Юкии Амано

Эхо Москвы04:30

Умер Юкия Амано - генеральный директор Международного агентства по атомной энергии

Комсомольская правда04:28

Умер глава МАГАТЭ Юкия Амано

РИА Новости03:13

Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано

News.ru03:37

«Работать с Юкией Амано было честью»

ТАСС05:42

Умер гендиректор МАГАТЭ

Интерфакс03:20

Чем известен Юкия Амано

Коммерсантъ04:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 08:43, Вашингтон
Политика

Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой

Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
Обновлено в 08:34
Футбол

«Спартак» узнал соперника по третьему раунду Лиги Европы

В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы.
Обновлено в 08:29
Происшествия

BlaBlaCar забанил машиниста, перевозившего пассажира в кабине поезда

Обновлено в 06:56
Космос

В России остановлено производство двигателей для ракет «Протон»

Обновлено в 07:30
Политика

Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную Раду

Обновлено вчера в 16:50
Футбол

Стала известна зарплата Кокорина и Мамаева в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат работу в колонии. Об этом сообщают «Вести недели».
Обновлено в 00:56
Политика

В Госдуме предложили узаконить общероссийскую минуту молчания 22 июня

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести общефедеральную минуту молчания 22 июня – день начала Великой Отечественной войны.
Обновлено в 04:51
Космос

Индия запустила к Луне межпланетную станцию с луноходом

Индия успешно запустила к Луне межпланетную автоматическую станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту.
Обновлено в 07:11
Общество

Директора ФБК Ивана Жданова задержали у московской мэрии

Директор Фонда борьбы с коррупцией, независимый кандидат в Мосгордуму, которому ранее было отказано в регистрации Иван Жданов задержан за одиночный пикет у мэрии Москвы.
Обновлено в 06:01
Кино

Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82»

В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
Обновлено в 06:47
Экономика

Western Union резко ограничила сумму переводов за границу

По данным ЦБ, за 2018 год россияне перевели через платежные системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим» и др. в страны СНГ и дальнего зарубежья около $9,5 млрд, при этом средняя сумма одного перевода составила около $437, или 27, 5 тыс. руб.
Обновлено вчера в 17:00
Музыка

Сергей Шнуров признался, что все в жизни делает ради денег

Обновлено в 08:34
Музыка

Metallica спела «Группу крови» в Лужниках

Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 15:39
Армия и оружие

Лондон признал несостоятельность своих Военно-морских сил

Военно-морские силы Британии слишком малы и не способны защищать интересы Соединенного Королевства во всем мире, заявил замминистра обороны Тобиас Элвуд после задержания иранскими военными в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero.
Обновлено в 05:58
Политика

В Генпрокуратуре Украины опровергли данные об «исчезновении» Луценко

Об «исчезновении» Луценко сообщал бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:29
Политика

СНБО Украины не снимет блокировку с российских соцсетей

Совет национальной безопасности и обороны Украины не намерен снимать санкции с российских соцсетей, которые заблокированы в стране, сообщила в понедельник пресс-служба СНБО.
Обновлено в 07:51
Происшествия

Мотузная отсудила 100 тысяч рублей за дело о картинках во «ВКонтакте»

Обновлено в 08:16
Происшествия

Беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой

Беременная женщина погибла в результате ДТП с машиной скорой помощи в Иркутской области.
Обновлено в 05:44
Общество

Названы регионы России с самой сложной ситуацией на рынке труда

Самый высокий коэффициент напряжённости на рынке труда зафиксирован в Ингушетии — 118,4. Для сравнения: по всей России такой коэффициент — 0,5.
Обновлено вчера в 23:01
Общество

В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов

Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Спорт

Костин завоевал серебро ЧМ на 50 метров баттерфляем

Российский пловец Олег Костин завоевал серебро на дистанции 50 метров баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу.
Обновлено в 08:00
Политика

Иран сообщил об аресте 17 работавших на ЦРУ шпионов

По данным агентства, речь идет об «объединенной сети агентов, работающих на Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) внутри Ирана».
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

Россия и Турция ведут переговоры по производству деталей для С-400

Обновлено в 08:38
Наука

Нервные клетки человека выжили после нашествия генетических паразитов

Группа ученых из Швеции и Германии нашла человеческие клетки, которые могут выжить даже в ситуации, когда по их геному шастают освободившиеся ретротранспозоны.
Обновлено 19 июля в 12:36
Политика

На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов

Обновлено в 02:18
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия

В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника

Обновлено в 05:54
Экономика

Чемезов оценил в 300 млрд рублей необходимость докапитализации ОАК

В феврале Чемезов заявил, что ОАК находится не в очень хорошем финансовом состоянии и нуждается в дополнительных деньгах.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие

В Минобороны опровергли информацию об ударе ВКС по рынку в Сирии

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля ВКС РФ нанесли удар с воздуха по колонне джихадистов, двигающуюся на юго-западе провинции Идлиб.
Обновлено в 07:29
Политика

Посольство Туркменистана опровергло сообщение о смерти Бердымухамедова

Посольство Туркменистана в России опровергло сообщение о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает RT.
Обновлено вчера в 11:16
ещё по теме
Юкия Амано
Японский дипломат
Японский дипломат и международный государственный служащий Организации Объединенных Наций и её подразделений. Посол и постоянный представитель Японии в Международном агентстве по атомной энергии, с 2009 года - Генеральный директор МАГАТЭ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное