Политика
Ушел из жизни глава МАГАТЭ Юкия АманоREGNUM 03:55
В возрасте 72 лет ушел из жизни генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано, сообщается на сайте агентства. «Секретариат МАГАТЭ с глубочайшей печалью сообщает о кончине гендиректора Юкии Амано», — говорится в сообщении.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Умер Юкия Амано - генеральный директор Международного агентства по атомной энергии
Комсомольская правда04:28
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 08:43, Вашингтон
Политика
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
Обновлено в 08:34
Футбол
«Спартак» узнал соперника по третьему раунду Лиги Европы
В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы.
Обновлено в 08:29
Политика
Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную Раду
Обновлено вчера в 16:50
Футбол
Стала известна зарплата Кокорина и Мамаева в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат работу в колонии. Об этом сообщают «Вести недели».
Обновлено в 00:56
Политика
В Госдуме предложили узаконить общероссийскую минуту молчания 22 июня
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести общефедеральную минуту молчания 22 июня – день начала Великой Отечественной войны.
Обновлено в 04:51
Космос
Индия запустила к Луне межпланетную станцию с луноходом
Индия успешно запустила к Луне межпланетную автоматическую станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту.
Обновлено в 07:11
Общество
Директора ФБК Ивана Жданова задержали у московской мэрии
Директор Фонда борьбы с коррупцией, независимый кандидат в Мосгордуму, которому ранее было отказано в регистрации Иван Жданов задержан за одиночный пикет у мэрии Москвы.
Обновлено в 06:01
Кино
Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82»
В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
Обновлено в 06:47
Экономика
Western Union резко ограничила сумму переводов за границу
По данным ЦБ, за 2018 год россияне перевели через платежные системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим» и др. в страны СНГ и дальнего зарубежья около $9,5 млрд, при этом средняя сумма одного перевода составила около $437, или 27, 5 тыс. руб.
Обновлено вчера в 17:00
Музыка
Сергей Шнуров признался, что все в жизни делает ради денег
Обновлено в 08:34
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 15:39
Армия и оружие
Лондон признал несостоятельность своих Военно-морских сил
Военно-морские силы Британии слишком малы и не способны защищать интересы Соединенного Королевства во всем мире, заявил замминистра обороны Тобиас Элвуд после задержания иранскими военными в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero.
Обновлено в 05:58
Политика
В Генпрокуратуре Украины опровергли данные об «исчезновении» Луценко
Об «исчезновении» Луценко сообщал бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:29
Политика
СНБО Украины не снимет блокировку с российских соцсетей
Совет национальной безопасности и обороны Украины не намерен снимать санкции с российских соцсетей, которые заблокированы в стране, сообщила в понедельник пресс-служба СНБО.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой
Беременная женщина погибла в результате ДТП с машиной скорой помощи в Иркутской области.
Обновлено в 05:44
Общество
Названы регионы России с самой сложной ситуацией на рынке труда
Самый высокий коэффициент напряжённости на рынке труда зафиксирован в Ингушетии — 118,4. Для сравнения: по всей России такой коэффициент — 0,5.
Обновлено вчера в 23:01
Общество
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов
Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Спорт
Костин завоевал серебро ЧМ на 50 метров баттерфляем
Российский пловец Олег Костин завоевал серебро на дистанции 50 метров баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу.
Обновлено в 08:00
Политика
Иран сообщил об аресте 17 работавших на ЦРУ шпионов
По данным агентства, речь идет об «объединенной сети агентов, работающих на Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) внутри Ирана».
Обновлено в 04:00
Наука
Нервные клетки человека выжили после нашествия генетических паразитов
Группа ученых из Швеции и Германии нашла человеческие клетки, которые могут выжить даже в ситуации, когда по их геному шастают освободившиеся ретротранспозоны.
Обновлено 19 июля в 12:36
Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Обновлено в 02:18
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Экономика
Чемезов оценил в 300 млрд рублей необходимость докапитализации ОАК
В феврале Чемезов заявил, что ОАК находится не в очень хорошем финансовом состоянии и нуждается в дополнительных деньгах.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие
В Минобороны опровергли информацию об ударе ВКС по рынку в Сирии
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля ВКС РФ нанесли удар с воздуха по колонне джихадистов, двигающуюся на юго-западе провинции Идлиб.
Обновлено в 07:29
Политика
Посольство Туркменистана опровергло сообщение о смерти Бердымухамедова
Посольство Туркменистана в России опровергло сообщение о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает RT.
Обновлено вчера в 11:16