Глава МАГАТЭ Юкия Амано скончался на 73-м году жизни, передает ТАСС.

Происшествия В Югре задержали террориста с самодельной взрывчаткой В Ханты-Мансийском автономном округе правоохранительные органы задержали мужчину с самодельным взрывным устройством.

Шоу-бизнес Дарья Мороз рассказала о разводе с Константином Богомоловым Дарья Мороз откровенно рассказала о разводе с Константином Богомоловым. Пара разошлась осенью 2018 года.

Музыка Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».

Энергетика Газпром разморозил строительство инфраструктуры «Южного потока» Газпром разморозил проект расширения инфраструктуры на юге России под отмененный газопровод в Болгарию «Южный поток» для нужд регионов.

Общество Минпромторг предлагает не считать пиво алкоголем С 2011 года пиво приравнено к алкоголю и на него распространяются все правила продажи, действующие для любой другой алкогольной продукции.

Кино Умер актер из фильма «Спортлото-82» Денис Кмит Актер Денис Кмит, который сыграл одну из ролей в фильме Леонида Гайдая "Спортлото-82", умер на 60-м году жизни, сообщил на своей странице в Facebook продюсер Вячеслав Шмыров.

Общество В России ужесточат получение охотничьего билета В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.

Политика Надежда Савченко получила всего 8 голосов на выборах в Раду Как передают СМИ, Надежда Савченко – депутат Верховной рады Украины получила 8 голосов поддержки в рамках выборов в Раду.

Футбол Карпин оценил инцидент с избиением болельщиков «Спартака» Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал оценку эпизода с задержанием и избиением болельщиков «Спартака» после матча 2-го тура РПЛ в Ростове-на-Дону.

Культура Сериал «Воронины» закрывают после 10 лет на экране Сериал "Воронины", выходивший на канале СТС в течение последних десяти лет, закрывается.

Политика Пенс рассказал о программе возвращения американцев на Луну Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) весной объявило о том, что новая программа освоения Луны получила название "Артемида".

Единоборства Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.

Шоу-бизнес Мама Леди Гаги высказалась о расставании Шейк и Купера Мама поп-исполнительницы Леди Гаги Синтия Джерманотта прокомментировала расставание актёра Бредли Купера и российской модели Ирины Шейк.

Кино В Marvel анонсировали четвертую фазу киновселенной Американская студия Marvel анонсировала четвертую фазу киновселенной.

Политика РФ ответит на возможные санкции за выдачу паспортов жителям Донбасса Москва ответит на возможные санкции за выдачу российских паспортов жителям Донбасса.

Политика На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.

Общество В России ужесточат правила провоза багажа через границу Правила провоза фруктов, овощей и цветов через границу ужесточат в России с 19 августа.

Политика Помещение под штаб Навального предоставили без согласия собственников Жители дома на Рождественском бульваре возмущены тем, что подвал дома, который находится в их долевой собственности, был сдан в аренду сторонникам Алексея Навального.

Здоровье Врачи назвали опасность «Валокордина» и «Корвалола» Эксперты рассказали в чем дело. Практически каждый из нас хранит в аптечке «Корвалол» и «Валокордин» на случай, если прихватит сердце.

Армия и оружие Камбоджа не обсуждала с Китаем совместное использование военной базы Премьер Камбоджи Хун Сен заявил, что его страна не подписывала никаких тайных договоров с Китаем о совместном использовании военно-морской базы Реам в Сиамском заливе.

Финансы Рубль чуть укрепился к доллару на старте торгов в понедельник Доллар немного снижается, евро почти не меняется на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль лишь незначительно меняется к бивалютной корзине в ожидании ключевых событий недели - заседаний ЕЦБ и Банка России в четверг и пятницу (25 и 26 июля).

Теннис Медведев впервые поднялся на 9-е место в рейтинге ATP Российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере поднялся на девятую строчку общего рейтинга ATP.

Авто Hyundai Solaris возглавил список самых угоняемых автомобилей в России В 2019 году Hyundai Solaris стала самой угоняемой в России машиной.

Политика На Украине рассказали о ловушке для Зеленского Бывший депутат Рады Александр Попов заявил, что правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для украинского лидера Владимира Зеленского.

Происшествия Вернувшийся в аэропорт Тюмени борт Utair вылетел в пункт назначения Самолет авиакомпании Utair, совершавший рейс Тюмень - Минеральные Воды (Ставропольский край) и вернувшийся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика неисправности шасси, вылетел в пункт назначения в 10:33 мск, следует из данных на онлайн-табло аэропорта.