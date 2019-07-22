Политика
Скончался глава МАГАТЭ Юкия АманоBFM.ru 03:17
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Умер Юкия Амано - генеральный директор Международного агентства по атомной энергии
Комсомольская правда04:28
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 05:37, Вашингтон
Политика
На выборах в Верховную раду лидирует партия Зеленского «Слуга народу»
Лидирует партия «Слуга народу», лидером которой является действующий президент Владимир Зеленский.
Обновлено в 02:20
Происшествия
В Югре задержали террориста с самодельной взрывчаткой
В Ханты-Мансийском автономном округе правоохранительные органы задержали мужчину с самодельным взрывным устройством.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
Дарья Мороз рассказала о разводе с Константином Богомоловым
Дарья Мороз откровенно рассказала о разводе с Константином Богомоловым. Пара разошлась осенью 2018 года.
Обновлено в 00:14
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Энергетика
Газпром разморозил строительство инфраструктуры «Южного потока»
Газпром разморозил проект расширения инфраструктуры на юге России под отмененный газопровод в Болгарию «Южный поток» для нужд регионов.
Обновлено в 03:17
Общество
Минпромторг предлагает не считать пиво алкоголем
С 2011 года пиво приравнено к алкоголю и на него распространяются все правила продажи, действующие для любой другой алкогольной продукции.
Обновлено 20 июля в 04:26
Кино
Умер актер из фильма «Спортлото-82» Денис Кмит
Актер Денис Кмит, который сыграл одну из ролей в фильме Леонида Гайдая "Спортлото-82", умер на 60-м году жизни, сообщил на своей странице в Facebook продюсер Вячеслав Шмыров.
Обновлено в 04:35
Общество
В России ужесточат получение охотничьего билета
В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
Обновлено в 01:59
Политика
Надежда Савченко получила всего 8 голосов на выборах в Раду
Как передают СМИ, Надежда Савченко – депутат Верховной рады Украины получила 8 голосов поддержки в рамках выборов в Раду.
Обновлено в 04:06
Футбол
Карпин оценил инцидент с избиением болельщиков «Спартака»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал оценку эпизода с задержанием и избиением болельщиков «Спартака» после матча 2-го тура РПЛ в Ростове-на-Дону.
Обновлено вчера в 15:07
Культура
Сериал «Воронины» закрывают после 10 лет на экране
Сериал "Воронины", выходивший на канале СТС в течение последних десяти лет, закрывается.
Обновлено в 00:30
Политика
Пенс рассказал о программе возвращения американцев на Луну
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) весной объявило о том, что новая программа освоения Луны получила название "Артемида".
Обновлено в 03:42
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено вчера в 02:17
Шоу-бизнес
Мама Леди Гаги высказалась о расставании Шейк и Купера
Мама поп-исполнительницы Леди Гаги Синтия Джерманотта прокомментировала расставание актёра Бредли Купера и российской модели Ирины Шейк.
Обновлено вчера в 22:58
Кино
В Marvel анонсировали четвертую фазу киновселенной
Американская студия Marvel анонсировала четвертую фазу киновселенной.
Обновлено в 02:30
Политика
РФ ответит на возможные санкции за выдачу паспортов жителям Донбасса
Москва ответит на возможные санкции за выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой
Обновлено в 01:21
Политика
На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Общество
В России ужесточат правила провоза багажа через границу
Правила провоза фруктов, овощей и цветов через границу ужесточат в России с 19 августа.
Обновлено в 04:34
Политика
Помещение под штаб Навального предоставили без согласия собственников
Жители дома на Рождественском бульваре возмущены тем, что подвал дома, который находится в их долевой собственности, был сдан в аренду сторонникам Алексея Навального.
Обновлено в 01:40
Здоровье
Врачи назвали опасность «Валокордина» и «Корвалола»
Эксперты рассказали в чем дело. Практически каждый из нас хранит в аптечке «Корвалол» и «Валокордин» на случай, если прихватит сердце.
Обновлено вчера в 08:50
Армия и оружие
Камбоджа не обсуждала с Китаем совместное использование военной базы
Премьер Камбоджи Хун Сен заявил, что его страна не подписывала никаких тайных договоров с Китаем о совместном использовании военно-морской базы Реам в Сиамском заливе.
Обновлено в 03:57
Космос
Индия успешно запустила к Луне миссию «Чандраян-2»
Обновлено в 05:31
Финансы
Рубль чуть укрепился к доллару на старте торгов в понедельник
Доллар немного снижается, евро почти не меняется на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль лишь незначительно меняется к бивалютной корзине в ожидании ключевых событий недели - заседаний ЕЦБ и Банка России в четверг и пятницу (25 и 26 июля).
Обновлено в 03:28
Теннис
Медведев впервые поднялся на 9-е место в рейтинге ATP
Российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере поднялся на девятую строчку общего рейтинга ATP.
Обновлено в 02:54
Авто
Hyundai Solaris возглавил список самых угоняемых автомобилей в России
В 2019 году Hyundai Solaris стала самой угоняемой в России машиной.
Обновлено в 02:24
Политика
На Украине рассказали о ловушке для Зеленского
Бывший депутат Рады Александр Попов заявил, что правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено в 00:25
Происшествия
Вернувшийся в аэропорт Тюмени борт Utair вылетел в пункт назначения
Самолет авиакомпании Utair, совершавший рейс Тюмень - Минеральные Воды (Ставропольский край) и вернувшийся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика неисправности шасси, вылетел в пункт назначения в 10:33 мск, следует из данных на онлайн-табло аэропорта.
Обновлено в 04:08
Авто
Осенью начнутся продажи пятого поколения локализованного Toyota RAV4
Компания Toyota готовит кроссовер RAV4 пятого поколения к выходу на новый рынок.
Обновлено вчера в 23:07