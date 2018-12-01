Бывший президент США Джордж Буш-старший скончался на 95-м году жизни. Об этом сообщила в пятницу газета "Вашингтон пост". Буш занимал пост главы государства в 1989-1993 годах.

Политика Политика Песков: Путин и Трамп поздоровались на саммите G20

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны показало испытания новой ракеты системы ПРО Минобороны России опубликовало видео испытания модернизированной ракеты системы противоракетной обороны на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане.

Политика Политика В Раде хотят запретить въезд на Украину российским женщинам Михаил Федотов попросил уполномоченного Верховной рады Украины Людмилу Денисову повлиять на ограничения на въезд в страну российским мужчинам.

Политика Политика Финский журналист обвинил россиян в «отоплении квартир без надобности» Журналист из Финляндии Юсси Конттинен опубликовал в газете Helsingin Sanomat материал, в котором рассказал, что россияне потребляют чрезмерно много энергии, а также не замечают проблему глобального потепления, передает ФАН.

Политика Политика Порошенко назвал сроки проведения объединительного собора на Украине Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "объединительный собор" церкви в стране может пройти в середине декабря.

Политика Политика Путин поздравил коллектив ЦАГИ со 100-летием института Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) со 100-летием со дня основания.

Армия и оружие Армия и оружие Северокорейский солдат перебежал в Южную Корею

Политика Политика Госдеп указал на нарушения при проведении выборов в Грузии Государственный департамент США поздравил Саломе Зурабишвили с победой на президентских выборах в Грузии, указав при этом на нарушения при проведении голосования.

Политика Политика Пекин призвал Токио ускорить диалог по вопросам торговли Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе двусторонней встречи на полях G20 в Аргентине призвал премьер-министра Японии Синдзо Абэ ускорить переговорный процесс и прийти к договоренностям по Всестороннему региональному экономическому партнерству (ВРЭП, RCEP) и трехстороннему соглашению о свободной торговле с Южной Кореей, говорится в заявлении на сайте МИД КНР.

Политика Политика Климкин пригрозил закрыть порты Украины для российских судов Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что власти страны могут закрыть ряд украинских портов для российских судов.

Политика Политика Помпео обсудил с главой МИД Саудовской Аравии дело Хашукджи и Йемен Госсекретарь США Майк Помпео провел в пятницу встречу с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром, стороны обсудили конфликт в Йемене и расследование смерти журналиста Джамаля Хашукджи, сообщил госдеп в пятницу.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны РФ: НАТО стягивает силы к границам России под видом учений

Армия и оружие Армия и оружие Миссия ООН в Сирии сообщила об обстреле гуманитарной группы Гуманитарная группа миссии ООН в Сирии подверглась обстрелу в районе Дейр-эз-Зора, говорится в официальном заявлении миссии.

Политика Политика Европарламент хочет приостановить соглашение о партнерстве с Россией Европарламент предложил рассмотреть приостановку действия Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) с российской стороной в опубликованном проекте доклада по отношениям с Россией.