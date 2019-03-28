Футбол
Скончался экс-футболист московского «Динамо» Владимир БасалаевФАН 13:35
Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Басалаев скончался в возрасте 73 лет. Об этом в четверг сообщила пресс-служба клуба. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба «Динамо».
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:08, Ашберн
Общество
Росконтроль назвал бренд лучшего сливочного масла
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Обновлено в 14:17
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По данным Stern, внедорожник получит современный привод, включая различные режимы движения и автоматику.
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Происшествия
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Шоу-бизнес
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Культура
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Политика
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Авто
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Экономика
Счетная палата сообщила о рисках ненадлежащей реализации нацпроектов
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Политика
Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы
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Обновлено вчера в 12:29
Политика
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Транспорт
Собянин анонсировал строительство Юго-Восточной хорды Москвы
Строительство Юго-Восточной транспортной хорды Москвы планируется начать в конце 2019 — начале 2020 года.
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Армия и оружие
Транспортник Ил-112В получил разрешение на первый полет
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО "Ил", было получено разрешение на полет новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В.
Обновлено в 09:50
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о необходимости модернизировать ядерные силы США
Помощник замминистра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг заявил, что Соединённым Штатам необходимо модернизировать свои ядерные силы в условиях укрепления ядерных потенциалов России и Китая.
Обновлено в 12:19
Футбол
Игуаин завершил карьеру в сборной Аргентины
Нападающий сборной Аргентины Гонсало Игуаин принял решение о завершении карьеры в национальной команде.
Обновлено в 15:00
Гаджеты
Ноутбук Chuwi Aerobook собрал на Indiegogo 300 тысяч долларов
Компания Chuwi объявила об успехе кампании по сбору средств на ноутбук Chuwi Aerobook, которая проводилась на краудфандинговой площадке Indiegogo.
Обновлено в 07:31
Общество
Связанный с Ролдугиным фонд безвозмездно получит пляж в Сочи
Обновлено в 14:05
Армия и оружие
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Четыре боевых корабля второй постоянной военно-морской группы НАТО прошли проливы Дарданеллы и Босфор, вошли в Чёрное море.
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Политика
Президент Киргизии подарил Путину животных
Киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков подарил российскому президенту Владимиру Путину лошадь и собаку, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:17
Здоровье
В Британии женщина приняла рак яичников за беременность
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Сегодня Радулов забил великолепный гол, но мы уже привыкли к подобным вещам.
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Авто
Соллерс станет контролирующим акционером обновлённого СП Ford Sollers
Принимая во внимание многолетний опыт и компетенции группы СОЛЛЕРС по производству и продажам LCV в России, стороны согласились с тем, что компания станет контролирующим акционером нового СП и будет осуществлять управление развитием бизнеса Ford Transit на российском рынке.
Обновлено вчера в 08:44
Кино
Лунгин прокомментировал ситуацию с его фильмом «Братство»
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Политика
Медведев приостановил объединение Александринки с театром Волкова
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