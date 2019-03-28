Футбол

Скончался экс-футболист московского «Динамо» Владимир БасалаевФАН 13:35

Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Басалаев скончался в возрасте 73 лет. Об этом в четверг сообщила пресс-служба клуба. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба «Динамо».
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Советский футболист, игравший на позиции защитника. Мастер спорта СССР международного класса. Воспитанник курской команды «Локомотив».
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