Общество
Скончался дважды Герой Советского Союза космонавт БыковскийВести.Ru 12:29
Космонавт, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни. Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в российском Центре подготовки космонавтов. Отмечается, что прощание с Быковским состоится 29 марта в 12 часов в Доме космонавтов Звездного городка.
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Футбол
В Аргентине женщину-арбитра облили кипятком во время матча
Арбитр Розана Паз была облита кипятком во время матча аргентинской футбольной лиги Сан-Хуана «Маркесадо» — «Сан-Мартин», сообщает Telesol Diario.
Обновлено в 13:25
Политика
Украина выдворит из страны российскую журналистку Бондарь
В СБУ оказались недовольны содержанием ее публикаций Служба безопасности Украины выдворит из страны журналистку из России Маргариту Бондарь, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 13:36
Общество
В Башкирии врачей роддома насмешил отчет директора о зарплатах
Врачи из роддома в Салавате рассмеялись, когда главврач озвучила размер их зарплат.
Обновлено вчера в 15:50
Политика
Соловьев выгнал двух участников телешоу после потасовки
Грубая ругань могла продолжиться дракой, но гостей программы выгнал ведущий Владимир Соловьев.
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия
Суд арестовал экс-министра Михаила Абызова на два месяца
Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:38
Политика
МИД назвал политизированным вердикт суда Литвы по событиям 1991 года
Решение суда в МИДе назвали попыткой Вильнюса «подтасовать очевидные факты», которая отражает «деструктивный курс нынешнего руководства Литвы в отношении России».
Обновлено в 13:13
Политика
В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»
«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Уволены устроившие драку в Элисте полицейские
Из МВД уволили четырех полицейских, участвовавших в массовой драке между правоохранителями в Элисте, сообщила официальный представитель ведомства России Ирина Волк.
Обновлено в 12:42
Политика
Порошенко не исключил переговоров с Путиным
Президент Украины Петр Порошенко заявил о возможности двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:11
Кино
Минкультуры обязало Фонд кино распределять по датам российские кинохиты
У Фонда кино появится новая функция — распределение потенциальных успешных российских фильмов по календарным датам.
Обновлено в 11:48
Хоккей
КХЛ не исключила ни один клуб из числа участников лиги
Рассмотрев все материалы от Лиги, Совет директоров принял решение утвердить количественный состав участников Чемпионата КХЛ на сезон 2019/2020 — 25 клубов.
Обновлено в 04:02
Политика
Бывший соратник Ельцина Бурбулис госпитализирован в Екатеринбурге
Бывший государственный секретарь, первый зампред правительства РСФСР Геннадий Бурбулис госпитализирован в одну из больниц Екатеринбурга.
Обновлено в 13:23
Армия и оружие
Для российских десантников разрабатывают новый вертолет
«В интересах аэромобильных соединений ВДВ нового типа активизирована работа по модернизации существующих и разработке существенно нового вертолета - боевой машины десанта», - сообщает новость ТАСС со ссылкой на свой источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 21:48
Политика
Зеленский одним постом высмеял Порошенко, Тимошенко и Вакарчука
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский 27 марта опубликовал на своей странице в соцсети Facebook изображение, которым высмеял сразу нескольких украинских политиков На снимке запечатлены четверо участников студии "Квартал 95".
Обновлено в 11:03
Энергетика
Американскую нефть отказались покупать из-за низкого качества
Южнокорейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) отказались закупать американскую сырую нефть из-за примесей, которые могут снизить качество производимого ими топлива.
Обновлено в 13:33
Политика
Стало известно, когда Дворкович уехал из России
Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича – якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.
Обновлено в 12:46
Политика
Евросоюз запретит к 2021 году пластиковую посуду
Продажа одноразовой пластиковой посуды на территории Евросоюза будет запрещена к 2021 году.
Обновлено в 13:33
Политика
Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:55
Происшествия
Суд оштрафовал пятерых участников московской акции за свободный интернет
Обновлено в 10:48
Происшествия
Суд над Гамидовым перенесен за пределы Дагестана
Защита раскритиковала желание Генпрокуратуры перенести суд в другой регион.
Обновлено в 11:25
Происшествия
Избившие DJ Smash заплатят ему более 11 миллионов
Более 11 миллионов рублей получит избитый в Перми DJ Smash, он же Андрей Ширман.
Обновлено в 03:51
Политика
В Крыму задержали 20 членов террористической организации
«Пресечена деятельность структуры международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», задержаны 20 человек из числа её главарей и рядовых участников», — говорится в заявлении Центра общественных связей ФСБ.
Обновлено в 10:03
Музыка
Недопущенная Украиной на «Евровидение» певица Maruv приехала в Россию
Обновлено вчера в 18:55
Армия и оружие
СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии
«Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля «УАЗ», в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия
На западе Стокгольма прогремел сильный взрыв
На западе Стокгольма ночью прогремел сильный взрыв. Нанесен ущерб автомобилям и зданиям.
Обновлено в 02:47
Происшествия
В Вене задержан подозреваемый в организации терактов
В столице Австрии, Вене, был задержан 42-летний выходец из Ирака, который мог быть причастен к попыткам совершения терактов на скоростных железнодорожных трассах Германии.
Обновлено в 12:05
Политика
Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге на Украине
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге, который был сформирован центром социальных и маркетинговых исследований «Социс».
Обновлено в 12:01