Общество

Скончался дважды Герой Советского Союза космонавт БыковскийВести.Ru 12:29

Космонавт, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни. Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в российском Центре подготовки космонавтов. Отмечается, что прощание с Быковским состоится 29 марта в 12 часов в Доме космонавтов Звездного городка.
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Подробнее о событии

Названа дата и место прощания с космонавтом Быковским

Известия13:04

Умер космонавт Валерий Быковский

РБК12:32

Стала известна дата и место прощания с Быковским

Газета.Ru13:07

Умер дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Быковский

РИА Новости12:43

Космонавт Волков прокомментировал кончину Валерия Быковского

RT на русском12:55

Источник: космонавта Быковского похоронят в подмосковной деревне Леониха

ТАСС12:59

Умер космонавт Валерий Быковский

Говорит Москва11:58
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Футбол

В Аргентине женщину-арбитра облили кипятком во время матча

Арбитр Розана Паз была облита кипятком во время матча аргентинской футбольной лиги Сан-Хуана «Маркесадо» — «Сан-Мартин», сообщает Telesol Diario.
Обновлено в 13:25
Политика

Украина выдворит из страны российскую журналистку Бондарь

В СБУ оказались недовольны содержанием ее публикаций Служба безопасности Украины выдворит из страны журналистку из России Маргариту Бондарь, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 13:36
Общество

В Башкирии врачей роддома насмешил отчет директора о зарплатах

Врачи из роддома в Салавате рассмеялись, когда главврач озвучила размер их зарплат.
Обновлено вчера в 15:50
Политика

Соловьев выгнал двух участников телешоу после потасовки

Грубая ругань могла продолжиться дракой, но гостей программы выгнал ведущий Владимир Соловьев.
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия

Суд арестовал экс-министра Михаила Абызова на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:38
Политика

МИД назвал политизированным вердикт суда Литвы по событиям 1991 года

Решение суда в МИДе назвали попыткой Вильнюса «подтасовать очевидные факты», которая отражает «деструктивный курс нынешнего руководства Литвы в отношении России».
Обновлено в 13:13
Политика

В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»

«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Общество

Дальнобойщики протестуют в Кировском районе против системы «Платон»

Обновлено в 07:42
Происшествия

Уволены устроившие драку в Элисте полицейские

Из МВД уволили четырех полицейских, участвовавших в массовой драке между правоохранителями в Элисте, сообщила официальный представитель ведомства России Ирина Волк.
Обновлено в 12:42
Политика

Порошенко не исключил переговоров с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко заявил о возможности двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:11
Кино

Минкультуры обязало Фонд кино распределять по датам российские кинохиты

У Фонда кино появится новая функция — распределение потенциальных успешных российских фильмов по календарным датам.
Обновлено в 11:48
Хоккей

КХЛ не исключила ни один клуб из числа участников лиги

Рассмотрев все материалы от Лиги, Совет директоров принял решение утвердить количественный состав участников Чемпионата КХЛ на сезон 2019/2020 — 25 клубов.
Обновлено в 04:02
Политика

Бывший соратник Ельцина Бурбулис госпитализирован в Екатеринбурге

Бывший государственный секретарь, первый зампред правительства РСФСР Геннадий Бурбулис госпитализирован в одну из больниц Екатеринбурга.
Обновлено в 13:23
Армия и оружие

Для российских десантников разрабатывают новый вертолет

«В интересах аэромобильных соединений ВДВ нового типа активизирована работа по модернизации существующих и разработке существенно нового вертолета - боевой машины десанта», - сообщает новость ТАСС со ссылкой на свой источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 21:48
Политика

Зеленский одним постом высмеял Порошенко, Тимошенко и Вакарчука

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский 27 марта опубликовал на своей странице в соцсети Facebook изображение, которым высмеял сразу нескольких украинских политиков На снимке запечатлены четверо участников студии "Квартал 95".
Обновлено в 11:03
Энергетика

Американскую нефть отказались покупать из-за низкого качества

Южнокорейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) отказались закупать американскую сырую нефть из-за примесей, которые могут снизить качество производимого ими топлива.
Обновлено в 13:33
Политика

Стало известно, когда Дворкович уехал из России

Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича – якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.
Обновлено в 12:46
Происшествия

Экипаж разбившегося в Казахстане военного вертолета погиб

Обновлено в 12:16
Политика

Евросоюз запретит к 2021 году пластиковую посуду

Продажа одноразовой пластиковой посуды на территории Евросоюза будет запрещена к 2021 году.
Обновлено в 13:33
Политика

Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:55
Происшествия

Суд оштрафовал пятерых участников московской акции за свободный интернет

Обновлено в 10:48
Происшествия

Суд над Гамидовым перенесен за пределы Дагестана

Защита раскритиковала желание Генпрокуратуры перенести суд в другой регион.
Обновлено в 11:25
Происшествия

Избившие DJ Smash заплатят ему более 11 миллионов

Более 11 миллионов рублей получит избитый в Перми DJ Smash, он же Андрей Ширман.
Обновлено в 03:51
Политика

В Крыму задержали 20 членов террористической организации

«Пресечена деятельность структуры международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», задержаны 20 человек из числа её главарей и рядовых участников», — говорится в заявлении Центра общественных связей ФСБ.
Обновлено в 10:03
Музыка

Недопущенная Украиной на «Евровидение» певица Maruv приехала в Россию

Обновлено вчера в 18:55
Армия и оружие

СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии

«Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля «УАЗ», в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия

На западе Стокгольма прогремел сильный взрыв

На западе Стокгольма ночью прогремел сильный взрыв. Нанесен ущерб автомобилям и зданиям.
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес

Как коллекторы преследуют его из-за Началовой, рассказал Фролов

Обновлено в 11:54
Происшествия

В Вене задержан подозреваемый в организации терактов

В столице Австрии, Вене, был задержан 42-летний выходец из Ирака, который мог быть причастен к попыткам совершения терактов на скоростных железнодорожных трассах Германии.
Обновлено в 12:05
Политика

Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге на Украине

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге, который был сформирован центром социальных и маркетинговых исследований «Социс».
Обновлено в 12:01
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Валерий Фёдорович Быковский
Космонавт
Лётчик-космонавт СССР № 5, дважды Герой Советского Союза, совершивший три полёта в космос общей продолжительностью 20 суток 17 часов 47 минут 21 секунды. На данный момент является космонавтом, совершившим космический полёт ранее всех других живущих космонавтов и астронавтов, и единственным из космонавтов, летавших на КК «Восток» или «Восход», кто совершил 3 космических полёта.
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