Спорт
Газета.RuСкончался чемпион мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак
Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в Енисее. По информации официального сайта министерства спорта Красноярского края, трагедия с 64-летним экс-спортсменом произошла во время тренировки.
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В Красноярске во время тренировки утонул рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак
КП - Красноярсквчера в 09:22
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