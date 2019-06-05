Футбол
Умер экс-президент УЕФА Леннарт ЮханссонЧемпионат 02:27
Шведский футбольный функционер, экс-президент УЕФА и бывший вице-президента ФИФА Леннарт Юханссон умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщил официальный сайт Федерации футбола Швеции.
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Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
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Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление страны в ЕС смертью "российского имперского проекта".
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Скворцова назвала ошибкой выводы Счетной палаты по зарплатам медиков
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После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связь
Как считают эксперты, на стоимость мобильной связи повлияли отмена внутрисетевого роуминга, повышение НДС, прекращение ценовых войн операторов в регионах, а также необходимость операторов компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом, снизивших выручку от высокодоходных клиентов.
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Политика
Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе
В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:15
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Россия и Китай призвали ядерные державы отказаться от холодной войны
Москва и Пекин призвали ядерные державы отказаться от холодной войны.
Обновлено в 12:19
Транспорт
Прокуратура начала проверку из-за сбоя с выдачей багажа в Шереметьево
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В заведении не будут работать реальные люди В Санкт-Петербурге открыли легальный бордель, где вместо живых секс-работниц будут куклы.
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Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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Евросоюз планирует продлить санкции за Крым еще на год
Антироссийские санкции, введенные после возвращения Крыма в РФ, собираются продлить еще на год, до 23 июня 2020 года.
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Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»
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Названа причина крушения самолета Качиньского
В Следственном комитете России заявили, что результаты осмотра обломков упавшего лайнера польского президента Леха Качиньского свидетельствуют об ошибке экипажа.
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Общество
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На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела
Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.
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Новый клип «Ленинграда» восприняли неоднозначно
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Экономика
«Сибур» продаст Sinopeс долю в газохимическом комплексе
СП будет создано только в случае, если «Сибур» примет окончательное инвестиционное решение по проекту строительства газохимического комплекса.
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