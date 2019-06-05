Футбол

Умер экс-президент УЕФА Леннарт ЮханссонЧемпионат 02:27

Шведский футбольный функционер, экс-президент УЕФА и бывший вице-президента ФИФА Леннарт Юханссон умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщил официальный сайт Федерации футбола Швеции.
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Шведский футбольный функционер, президент УЕФА в 1990-2007 годах, рекордсмен по продолжительности пребывания на этом посту. 26 января 2007 года уступил эту должность в результате голосования Мишелю Платини. Вице-президент ФИФА, в 1998 году был кандидатом на пост президента, но уступил Зеппу Блаттеру.
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