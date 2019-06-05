Футбол

Скончался бывший президент УЕФА Леннарт ЮханссонРИА Новости 02:49

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) швед Леннарт Юханссон скончался в возрасте 89 лет, сообщается на сайте Шведского футбольного союза. Юханссон умер во вторник вечером после непродолжительной болезни.
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Алешин: Юханссон много делал для проведения футбольных матчей высокого уровня в Москве

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Скончался экс-президент УЕФА Леннарт Юханссон

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Soccer.ru02:24
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 11:29, Ашберн
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Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

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В Воронеже установили «надгробие Путину»

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В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
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Суд оштрафовал еще троих участников протестов в Екатеринбурге

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Компания «Финвижн Холдингс» Артема Аветисяна подала в Арбитражный суд Амурской области иск с требованием отменить допэмиссию акций банка «Восточный».
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Леннарт Юханссон
Шведский футболист
Шведский футбольный функционер, президент УЕФА в 1990-2007 годах, рекордсмен по продолжительности пребывания на этом посту. 26 января 2007 года уступил эту должность в результате голосования Мишелю Платини. Вице-президент ФИФА, в 1998 году был кандидатом на пост президента, но уступил Зеппу Блаттеру.
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