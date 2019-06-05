Футбол
Скончался бывший президент УЕФА Леннарт ЮханссонРИА Новости 02:49
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) швед Леннарт Юханссон скончался в возрасте 89 лет, сообщается на сайте Шведского футбольного союза. Юханссон умер во вторник вечером после непродолжительной болезни.
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 11:29, Ашберн
Происшествия
Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Обновлено в 02:15
Политика
На Украине заявили об угрозе трех кризисов в энергетике
Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус считает, что страна до конца года может столкнуться с серьезными энергетическими проблемами.
Обновлено в 07:02
Происшествия
СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье
Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.
Обновлено в 04:56
Политика
В Воронеже установили «надгробие Путину»
В Воронеже установили "надгробие" Путину На эпитафии написано: "Путин В. В. сказочный вор и лжец, политический труп 1952-2019" # надгробиеПутину pic.twitter.com / f3NZd3Cbb4 — Агит Россия (@ agit_ru) 5 июня 2019 г. Ранее "надгробия Путина" появлялись в Екатеринбурге и Петербурге.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Обновлено в 03:57
Наука
Представлен концепт V-образного авиалайнера
Нидерландские разработчики представили экзотический концепт авиалайнера будущего.
Обновлено в 04:29
Теннис
Четвертьфиналы на «Ролан Гаррос» отложены из-за дождя
В 15:00 по московскому времени должны были начаться два матча 1/4 финала в женском одиночном разряде: Симона Халеп - Аманда Анисимова и Мэдисон Киз - Эшли Барти.
Обновлено в 08:09
Экономика
Помощник Путина вычислил сливших список Белоусова бизнесменов
Помощник российского лидера Андрей Белоусов заявил, что знает, кто слил журналистам его предложение по изъятию сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей.
Обновлено в 03:55
Общество
В КЧР выпал град размером с перепелиное яйцо
В понедельник, 3 июня, в некоторых районах Карачаево-Черкесии выпал град, а также прошли сильные ливни.
Обновлено 03 июня в 08:56
Общество
В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии
Обновлено вчера в 13:54
Политика
Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе
В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:15
Общество
Суд оштрафовал еще троих участников протестов в Екатеринбурге
Ленинский районный суд Екатеринбурга в среду оштрафовал еще троих участников акций против строительства храма на месте сквера, сообщила РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 10:26
Экономика
Суд запретил допэмиссию банка «Восточный» на 5 млрд рублей
Компания «Финвижн Холдингс» Артема Аветисяна подала в Арбитражный суд Амурской области иск с требованием отменить допэмиссию акций банка «Восточный».
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес
Первая жена Меладзе рассказала о смерти сына
Бывшая жена Валерия Меладзе Ирина в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала, почему погиб их общий сын.
Обновлено в 08:01
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.
Обновлено в 01:14
Игры
Ubisoft запустила крупную распродажу в честь приближающейся E3
Ubisoft решила устроить распродажу в собственном магазине в честь приближающейся выставки E3 2019.
Обновлено в 08:54
Политика
«Остановитесь уже!»: «старые» политики Украины шокированы прытью Зеленского
Лидер партии «Гражданская позиция», экс-министр обороны и бывший кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко просит президента Владимира Зеленского «остановиться и взять паузу», особенно в части инициатив по урегулированию в Донбассе.
Обновлено в 05:31
Авто
Lada XRAY отзывают из-за опасного дефекта
После массовых жалоб АВТОВАЗ был вынужден признать наличие дефекта сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления и объявить отзыв неисправных автомобилей.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие
В ЛНР суд вынес приговор диверсантам, причастным к терактам в Донбассе
Военный суд самопровозглашенной Луганской народной республики вынес приговор 16 диверсантам, причастным к терактам в Донбассе и убийству начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко, сообщил журналистам заместитель начальника отдела Генпрокуратуры ЛНР Дмитрий Солонина.
Обновлено в 10:52
Хоккей
СКА подписал контракт с Кагарлицким
Обновлено в 11:18
Авто
Китайская Great Wall открыла автомобильный завод в Тульской области
Китайский автопроизводитель Great Wall Motor открыл завод на территории индустриального парка «Узловая» в Тульской области, сообщается на сайте регионального правительства.
Обновлено в 11:02
Футбол
Ван Дейк сообщил «Ливерпулю», что хочет продлить контракт
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк сообщил руководству своего клуба о желании продлить контракт, сообщает ESPN.
Обновлено в 09:25
Общество
Россияне смогут наблюдать редкие серебристые облака с середины июня
В Северном полушарии начался сезон наблюдения за серебристыми облаками — уникальным явлением, которое видно только ночью.
Обновлено в 09:03
Происшествия
В Москве загорелась кровля дата-центра
По данным источника агентства «Москва» в экстренных службах, горит кровля дата-центра.
Обновлено в 08:41
Происшествия
В квартире вице-мэра российского города нашли бордель
Обновлено в 07:47
Общество
Коллегия судей отклонила жалобу автоконцернов на суды Краснодара
Высшая квалификационная коллегия судей вернула автоконцерну Hyundai жалобу на возможное мошенничество с взысканием компенсаций в пользу автовладельцев через суды Краснодара, сообщает РБК.
Обновлено в 07:39
Армия и оружие
Оккупанты на Донбассе сообщают о потерях
Обновлено в 01:59
Футбол
«Бавария» объявила об уходе Хамеса Родригеса
Обновлено в 07:58
Политика
Ушедший в отставку глава Астраханской области перейдет в спецслужбы
Сергей Морозов, которого президент Владимир Путин снял с должности врио губернатора Астраханской области, будет работать в одной из спецслужб, сообщили ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:16