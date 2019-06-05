Футбол
Скончался бывший президент УЕФА ЮханссонМК-Спорт 02:53
Бывший президент УЕФА и вице-президент ФИФА, шведский футбольный функционер Леннарт Юханссон скончался на 89-м году жизни. Об этом в среду сообщила пресс-служба Федерации футбола Швеции.
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Сообщается, что всего на прием были приглашены шестьдесят гостей Президент США Дональд Трамп устроил торжественный ужин в резиденции американского посла в Риджентс-парке в Лондоне, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:27
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Елена Зеленская раскрыла правду о первой официальной поездке в Брюссель: «Следила за Владимиром»
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Авто
Kia показала официальное фото нового Kia Xceed
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