Политика
Скончался бывший директор ФСБ Николай КовалевРоссийская газета 15:31
Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС. В последние годы он был депутатом Госдумы РФ от Орловской области.
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Умер Николай Дмитриевич Ковалев. Впервые он избрался в Думу в 1999 году. Генерал армии. Был директором ФСБ в сложное время. Но прежде всего, он был настоящим борцом и отзывчивым человеком. Много хороших и добрых воспоминаний связано с ним. Не верится, что его больше с нами нет. Светлая память.
— Сергей Неверов, российский политикТелеканал 360° 15:32
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