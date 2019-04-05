Политика

Скончался бывший директор ФСБ Николай КовалевРоссийская газета вчера в 15:31

Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС. В последние годы он был депутатом Госдумы РФ от Орловской области.
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Сергей Неверов
Умер Николай Дмитриевич Ковалев. Впервые он избрался в Думу в 1999 году. Генерал армии. Был директором ФСБ в сложное время. Но прежде всего, он был настоящим борцом и отзывчивым человеком. Много хороших и добрых воспоминаний связано с ним. Не верится, что его больше с нами нет. Светлая память.
— Сергей Неверов, российский политикТелеканал 360° вчера в 15:32

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Николай Дмитриевич Ковалёв
Российский политик
Российский политический деятель и деятель спецслужб, директор ФСБ в 1996-1998. Депутат Государственной Думы. Впервые избран в 1999 году, входил в состав III, IV, V и VI созывов. Генерал армии запаса.
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