Скончался бывший директор ФСБ Николай КовалевРоссийская газета вчера в 15:31

Умер Николай Дмитриевич Ковалев. Впервые он избрался в Думу в 1999 году. Генерал армии. Был директором ФСБ в сложное время. Но прежде всего, он был настоящим борцом и отзывчивым человеком. Много хороших и добрых воспоминаний связано с ним. Не верится, что его больше с нами нет. Светлая память.

Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС. В последние годы он был депутатом Госдумы РФ от Орловской области.

Происшествия Boeing сократит производство самолетов 737 МАХ на 20% Boeing временно сократит производство самолетов 737 МАХ почти на 20% — с 52 до 42 экземпляров в месяц, сообщает Reuters со ссылкой на главу компании Денниса Мюленбурга.

Происшествия Кокорин и Мамаев удивили своей реакцией на решение суда 3 апреля в ходе предварительного заседания суд продлил арест Павла Мамаева и Александра Кокорина до 25 сентября.

Политика Time поместил на обложку Путина с земным шаром Американский еженедельный журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину.

Общество Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".

Политика В США заявили, что арест Гуаидо станет «последней ошибкой» Мадуро Арест главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо станет «последней ошибкой» венесуэльского лидера Николаса Мадуро, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.

Религия Православные христиане готовятся отметить праздник Благовещения 7 апреля Русская православная церковь празднует Благовещенье Пресвятой Девы Марии и Богородицы нашей.

Авто Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном Флагманом линейки станет семиместный кроссовер GS8, который позиционируется как модель премиум-класса, минивэн GM8 и вседорожник GS5.

Политика Россия выиграла у Украины транзитный спор в ВТО В Минэкономразвития России надеются, что исход спора с Украиной может помочь Москве и в судебных разбирательствах с США, которые в прошлом году ввели пошлины на импорт стали и алюминия.

Политика Нил Ушаков заявил, что в суде оспорит свою отставку с поста мэра Риги Уволенный министром среды и регионального развития "русский" мэр Риги Нил Ушаков заявил, что в суде спорит свою отставку с поста мэра Риги.

Происшествия Одного из организаторов протестов отправили под арест Одного из организаторов протестов отправили под арест Нальчикский городской суд арестовал на один месяц главу Совета молодежных организаций Ингушетии Багаудина Хаутиева, рассказал "Медиазоне" адвокат Кязим Атабиев, который представляет интересы другого фигуранта дела — Амира Осканова.

Экономика На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей «Цифра в себя включает и грузовое направление, то есть развитие потенциала экономического, но что еще более важно — это 22 миллиарда рублей, которые направляются на развитие пассажирского движения, поскольку город большой, растет, очень активно развиваются территории, и связанность железнодорожный транспорт как раз может дополнительно обеспечить», — сказал Белозеров.

Космос NASA завершило огневые испытания двигателей для марсианской программы Завершены огневые испытания 16 усовершенствованных двигателей RS-25, которые планируется использовать для ракет-носителей марсианской программы.

Авто Ford EcoSport после 16 500 км: все досадные мелочи Ford EcoSport Изготовитель – «Соллерс – Набережные Челны» Год выпуска – 2018 В эксплуатации «За рулем» – с августа 2018 года Пробег на момент отчета – 16 500 км Публикация в ЗР № 12, 2018 Я убедился, что не оставил в салоне и багажнике (благо, в нем нет даже подполья) личных вещей, передал мастеру-приемщику документы и бросил прощальный взгляд на серый Ford EcoSport.

Авто АвтоВАЗ объявил скидки на модели LADA в апреле Российский производитель легковых автомобилей разработал специальные условия покупки моделей LADA, которые будут действовать до конца апреля.

Политика Украинские СМИ узнали новые детали «выдачи российских паспортов» в ДНР Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя информацию о выдаче паспортов на территории республик Донбасса, заявил, что не хотел бы затрагивать эту тему "с учетом ситуации повышенного внимания к украинским выборам".

Гаджеты Студенты из Китая обманули Apple почти на $1 млн Китайские студенты из Орегона сумели обмануть американскую компанию Apple почти на один миллион долларов.

Общество Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру» Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.

Гаджеты Xiaomi разозлило скандальное видео белорусских продавцов салона связи Видеообращение недопустимого и оскорбительного характера было записано на новый смартфон в магазине «Связного», расположенного у универмаге «Беларусь» в Республике Беларусь.

Политика Киев пообещал действовать в Черном море, не спрашивая Россию НАТО и Украина не будут спрашивать у России разрешения, что делать в Черном море, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.

Политика США продолжат постоянные контакты с Китаем по торговым вопросам Президент США Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.

Армия и оружие Американские спутники-шпионы сближались с российскими аппаратами Американские военные спутники-шпионы GSSAP многократно скрытно подлетали к российским и китайским военным и гражданским космическим аппаратам для их инспекции.

Армия и оружие В Германии призывают распустить НАТО НАТО следует распустить из-за угрозы со стороны альянса мировой безопасности, считает депутат бундестага Александр Ной.