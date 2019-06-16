Музыка
Умер барабанщик «Машины времени» Сергей ОстроумовРоссийская газета 07:55
Скончался Сергей Остроумов - барабанщик проекта "Оркестр креольского танго" и сессионный барабанщик основной группы Андрея Макаревича "Машина времени". Об этом только что в своем Facebook сообщил лидер коллективов. Без указания причин смерти музыканта.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:39, Вашингтон
Армия и оружие
Бой двух советских танков в Ливии попал на видео
Обновлено в 08:38
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
Пожар уничтожил 250 тысяч литров коньяка на винодельне во Франции
Крупный пожар уничтожил более 250 тысяч литров коньяка на винодельне в городе Шарант во Франции. Об этом сообщает местная газета Sud-Ouest.
Обновлено в 10:50
Политика
Анонимное анкетирование жителей Крыма планируют власти Украины
Власти Украины планируют проводить анонимное анкетирование жителей Крыма о целях их посещения территории Украины, заявили в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, 16 июня сообщает информагентство Униан.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрел школы в Донбассе
В отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ отмечено, что наблюдатели миссии зафиксировали обстрел школы в неподконтрольном Киеву населенном пункте Золотое-5 в Донбассе.
Обновлено в 08:53
Общество
Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве
В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Культура
Появилось видео, где Том Хэнкс на спор грабит магазин
Обновлено в 04:55
Баскетбол
Мэджик Джонсон: «„Лейкерс“ проделали отличную работу по обмену Дэвиса»
Бывший президент «Лейкерс» Мэджик Джонсон похвалил фронт-офис калифорнийской команды за организацию обмена Энтони Дэвиса из «Пеликанс».
Обновлено в 06:46
Авто
Составлен ТОП-3 лучших кроссоверов с пробегом и десятилетней историей
Редакция издания «Автоновости дня» определила «тройку» лучших десятилетних кроссвенов с пробегом на отечественном авторынке.
Обновлено в 09:23
Общество
В Эстонии попросили убрать красный крест из спектакля про Айболита
Таллинский Русский молодежный театр столкнулся с угрозой штрафа за использование символа красного креста на реквизитах в своем спектакле «Доктор Айболит».
Обновлено в 11:43
Финансы
Орешкин считает завышенным обновленный прогноз ЦБ по инфляции
Глава Минэкономики РФ Максим Орешкин считает обновленный прогноз ЦБ по инфляции на текущий год в 4,2–4,7% завышенным.
Обновлено вчера в 12:05
Спорт
17-летний биатлонист погиб на сборах в Крыму
Чемпион России по биатлону, член юниорской сборной России 17-летний Артемий Хасанкаев из Мурманска был найден мертвым после пробежки на сборах в пансионате «Рыбачье» в Крыму.
Обновлено в 13:08
Наука
Ученые рассказали, как эффективнее регулировать свои эмоции
Исследователи показали 107 участникам своего эксперимента изображения, которые способны спровоцировать негативные эмоции, например, людей, сжигающих американский флаг, и американских солдат, издевающихся над заключенными в тюрьме Абу-Грейб в Ираке, а также рассказали им, как другие отнеслись к этим изображениям.
Обновлено в 00:36
Автоспорт
Команда Фернандо Алонсо выиграла марафон «24 часа Ле-Мана»
Экипаж Toyota Gazoo Racing в составе бывших пилотов «Формулы-1» Фернандо Алонсо, Себастьяна Буэми и Кадзуки Накадзимы выиграл гонку «24 часа Ле-Мана».
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова пожелала всей России алкоголизма
Анастасия Волочкова устала от постоянных нападок и обвинений в злоупотреблении спиртным и пожелала алкоголизма всей России.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео
Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Журналисту Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю
Журналисту-расследователю издания «Медуза» Ивану Голунову предоставлена защита как свидетелю, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадамшина.
Обновлено в 12:31
Гаджеты
Компания Cellebrite заявила, что теперь они могут разблокировать любой iPhone или iPad
В описании продукта говорится, что теперь инструмент может разблокировать любое устройство iOS, к которым требуется доступ правоохранительных органов, в том числе работающие с iOS 12.3, вышедшем всего месяц назад.
Обновлено в 09:44
Футбол
Сарри назначен главным тренером «Ювентуса»
Обновлено в 09:14
Единоборства
Боксер Кудряшов извинился за поражение от Макабу
Обновлено в 12:00
Происшествия
Аргентина и Уругвай остались без электричества
Обновлено в 08:34
Происшествия
Прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов поезда в Брянске
Брянская транспортная прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов пассажирского поезда Брянск — Москва Об этом сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
Обновлено в 06:50
Происшествия
Известная советская гимнастка Рассыхина умерла во Львове
Обновлено в 09:53
Политика
Польского президента пристыдили за бестактные слова о России
Залевский назвал «неумной бестактностью» заявление Дуды о народе, который во время Второй мировой войны потерял более 20 миллионов человек.
Обновлено в 13:21
Политика
США вновь обвинили Иран в нападении на два танкера в Оманском проливе
Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, Тегеран совершил эти атаки, чтобы перекрыть транзит грузов в этом регионе.
Обновлено в 11:32
Футбол
Бывший футболист «Динамо» Луценко стал игроком тульского «Арсенала»
Тульский футбольный клуб "Арсенал" подписал контракт с нападающим Евгением Луценко. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 13:26
Политика
Глава МИД Турции отверг требования США в отношении российских С-400
Турция не станет принимать требования США относительно приобретения зенитных ракетных систем С-400 российского производства.
Обновлено в 12:04