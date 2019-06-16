Музыка

Умер барабанщик «Машины времени» Сергей ОстроумовРоссийская газета 07:55

Скончался Сергей Остроумов - барабанщик проекта "Оркестр креольского танго" и сессионный барабанщик основной группы Андрея Макаревича "Машина времени". Об этом только что в своем Facebook сообщил лидер коллективов. Без указания причин смерти музыканта.
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Стало известно о страшной смерти звезды «Машины времени»

Газета.Ru09:47

Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов

Дождь07:30

Умер барабанщик Сергей Остроумов из проекта Макаревича «Оркестр креольского танго»

ТАСС06:21

Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов

РБК07:09

Умер участник группы «Машина времени»

Lenta.ru06:26

Умер барабанщик «Оркестра креольского танго» Остроумов

РИА Новости07:11

«Совершенно уникальный музыкант»: Макаревич — об умершем сессионном участнике «Машины Времени»

Телеканал 360°07:20
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Армия и оружие

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В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
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Происшествия

Пожар уничтожил 250 тысяч литров коньяка на винодельне во Франции

Крупный пожар уничтожил более 250 тысяч литров коньяка на винодельне в городе Шарант во Франции. Об этом сообщает местная газета Sud-Ouest.
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Политика

Анонимное анкетирование жителей Крыма планируют власти Украины

Власти Украины планируют проводить анонимное анкетирование жителей Крыма о целях их посещения территории Украины, заявили в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, 16 июня сообщает информагентство Униан.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрел школы в Донбассе

В отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ отмечено, что наблюдатели миссии зафиксировали обстрел школы в неподконтрольном Киеву населенном пункте Золотое-5 в Донбассе.
Обновлено в 08:53
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В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
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Культура

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Баскетбол

Мэджик Джонсон: «„Лейкерс“ проделали отличную работу по обмену Дэвиса»

Бывший президент «Лейкерс» Мэджик Джонсон похвалил фронт-офис калифорнийской команды за организацию обмена Энтони Дэвиса из «Пеликанс».
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Авто

Составлен ТОП-3 лучших кроссоверов с пробегом и десятилетней историей

Редакция издания «Автоновости дня» определила «тройку» лучших десятилетних кроссвенов с пробегом на отечественном авторынке.
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Общество

В Эстонии попросили убрать красный крест из спектакля про Айболита

Таллинский Русский молодежный театр столкнулся с угрозой штрафа за использование символа красного креста на реквизитах в своем спектакле «Доктор Айболит».
Обновлено в 11:43
Финансы

Орешкин считает завышенным обновленный прогноз ЦБ по инфляции

Глава Минэкономики РФ Максим Орешкин считает обновленный прогноз ЦБ по инфляции на текущий год в 4,2–4,7% завышенным.
Обновлено вчера в 12:05
Общество

В столице завершился митинг «Закон и справедливость для всех»

Обновлено в 07:50
Спорт

17-летний биатлонист погиб на сборах в Крыму

Чемпион России по биатлону, член юниорской сборной России 17-летний Артемий Хасанкаев из Мурманска был найден мертвым после пробежки на сборах в пансионате «Рыбачье» в Крыму.
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Футбол

«Спартак» рассказал о состоянии газона после концерта «Ленинграда»

Обновлено в 12:39
Наука

Ученые рассказали, как эффективнее регулировать свои эмоции

Исследователи показали 107 участникам своего эксперимента изображения, которые способны спровоцировать негативные эмоции, например, людей, сжигающих американский флаг, и американских солдат, издевающихся над заключенными в тюрьме Абу-Грейб в Ираке, а также рассказали им, как другие отнеслись к этим изображениям.
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Анастасия Волочкова пожелала всей России алкоголизма

Анастасия Волочкова устала от постоянных нападок и обвинений в злоупотреблении спиртным и пожелала алкоголизма всей России.
Обновлено в 04:40
Происшествия

В Чемодановке после массовой драки задержаны еще 12 подозреваемых

Обновлено в 04:10
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Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео

Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
Обновлено в 10:11
Происшествия

Журналисту Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю

Журналисту-расследователю издания «Медуза» Ивану Голунову предоставлена защита как свидетелю, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадамшина.
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Гаджеты

Компания Cellebrite заявила, что теперь они могут разблокировать любой iPhone или iPad

В описании продукта говорится, что теперь инструмент может разблокировать любое устройство iOS, к которым требуется доступ правоохранительных органов, в том числе работающие с iOS 12.3, вышедшем всего месяц назад.
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Сарри назначен главным тренером «Ювентуса»

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Прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов поезда в Брянске

Брянская транспортная прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов пассажирского поезда Брянск — Москва Об этом сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
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Известная советская гимнастка Рассыхина умерла во Львове

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Польского президента пристыдили за бестактные слова о России

Залевский назвал «неумной бестактностью» заявление Дуды о народе, который во время Второй мировой войны потерял более 20 миллионов человек.
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США вновь обвинили Иран в нападении на два танкера в Оманском проливе

Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, Тегеран совершил эти атаки, чтобы перекрыть транзит грузов в этом регионе.
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Футбол

Бывший футболист «Динамо» Луценко стал игроком тульского «Арсенала»

Тульский футбольный клуб "Арсенал" подписал контракт с нападающим Евгением Луценко. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
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Политика

Глава МИД Турции отверг требования США в отношении российских С-400

Турция не станет принимать требования США относительно приобретения зенитных ракетных систем С-400 российского производства.
Обновлено в 12:04
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