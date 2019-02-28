Скончался боец ММА Аркадий ЛисинВести.Ru вчера в 18:05

Бывший чемпион организации Prime Selection и участник турнира "Плотформа S-70" Аркадий Лисин скоропостижно скончался в возрасте 21 года. Об этом ТАСС сообщили в Prime Fight Management.

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Перспективный боец смешанного стиля Аркадий Лисин скоропостижно скончался в минувшую среду. Причина смерти 21-летнего Лисина пока неизвестна. Аркадий Лисин — бывший чемпион организации Prime Selection и участник турнира "Плотформа S-70".

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