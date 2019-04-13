Культура
Скончался автор системы рукопашного боя Алексей КадочниковИзвестия вчера в 20:20
Автор системы по самообороне и рукопашному бою Алексей Кадочников умер в возрасте 83 лет. Как сообщил в Facebook его коллега Александр Церюта, он скончался 13 апреля. Кадочников являлся автором книг и учебных фильмов, посвященных рукопашному бою.
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В Краснодаре скончался автор уникальной системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Кубанские новостивчера в 17:38
В Краснодаре скончался автор уникальной системы рукопашного боя Алексей Кадочников
КП - Кубаньвчера в 13:20
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Военные РФ доставили более 4 тонн гумпомощи в провинцию Дераа в Сирии
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Большая нелетающая птица убила фермера из Флориды
Фермер из флоридского города Алачуа погиб в результате нападения казуара - крупной нелетающей птицы, передает "Би-би-си" со ссылкой на местные СМИ.
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Депутат Верховной рады Михаил Добкин заявил, что в начале нулевых у президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель.
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В Новороссийске прошло заседание Комиссии по рассмотрению представлений соискателей для занесения на городскую Доску Почета.
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Специалисты Национальной службы здравоохранения отмечают, что ранним признаком нехватки витамина В12 могут служить изменения в состоянии языка.
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Названы главные ошибки потерявшихся во время похода туристов
Важно рассказать о планируемом маршруте людям, которым турист доверяет: оставить карты местности, план поездки, время пребывания в разных местах.
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Пермские школьницы отравились веществом из найденного на улице свертка
Две школьницы из Перми госпитализированы после того, как попробовали содержимое свертка, найденного на улице.
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Армянская апостольская церковь празднует Вербное воскресенье
Армянская апостольская церковь празднует Вход Господень в Иерусалим, или или Цахказард, что в переводе с армянского означает "Украшенный цветами".
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Отец Ассанжа прокомментировал арест сына
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Происшествия
Пожарные ликвидировали открытое горение в парке «Лосиный остров»
Пожарные и лесники отстояли национальный парк "Лосиный остров" в Подмосковье, где накануне вечером произошел крупный пожар.
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