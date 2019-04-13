Культура

Скончался автор системы рукопашного боя Алексей КадочниковИзвестия вчера в 20:20

Автор системы по самообороне и рукопашному бою Алексей Кадочников умер в возрасте 83 лет. Как сообщил в Facebook его коллега Александр Церюта, он скончался 13 апреля. Кадочников являлся автором книг и учебных фильмов, посвященных рукопашному бою.
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Автор системы рукопашного боя Кадочников скончался

Народные новости02:42

В Краснодаре скончался автор уникальной системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Кубанские новостивчера в 17:38

Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Известиявчера в 20:20

Умер автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

РИА Новостивчера в 19:36

Умер автор уникальной системы рукопашного боя Алексей Кадочников

ТК Звездавчера в 19:21

Умер автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

RT на русскомвчера в 20:44

В Краснодаре скончался автор уникальной системы рукопашного боя Алексей Кадочников

КП - Кубаньвчера в 13:20
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Определилась победительница конкурса «Мисс Россия-2019»

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МИД пообещал ответить НАТО на действия в Черном море

Возросшая активность НАТО на Черном море подрывает региональную стабильность, Москва будет реагировать "соответствующим образом", заявил журалистам замглавы МИД Александр Грушко.
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Фермер из флоридского города Алачуа погиб в результате нападения казуара - крупной нелетающей птицы, передает "Би-би-си" со ссылкой на местные СМИ.
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В Тюмени в ходе контртеррористической операции ликвидировали двух сторонников террористической группировки «Исламское государство»*.
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Две школьницы из Перми госпитализированы после того, как попробовали содержимое свертка, найденного на улице.
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У ночного клуба в Мельбурне произошла стрельба

В пригороде Мельбурна Праран у входа в ночной клуб произошла стрельба, несколько человек получили ранения.
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Отец Децла обвинил невестку в попытках спрятать сына рэпера

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Основным преимуществом новинки считается камера, благодаря которой Realme RMX185 превосходит Redmi Note 7 - она имеет разрешение 64 Мп при диафрагме F/1,7. По предварительной информации, производитель установил камеру Sony IMX519 с 16 Мп, а 64 было получено с помощью оптимизации.
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Алексей Алексеевич Кадочников
Автор тренингов самозащиты и рукопашного боя.
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