Культура
Скончался автор системы рукопашного боя Алексей КадочниковИзвестия вчера в 20:20
Автор системы по самообороне и рукопашному бою Алексей Кадочников умер в возрасте 83 лет. Как сообщил в Facebook его коллега Александр Церюта, он скончался 13 апреля. Кадочников являлся автором книг и учебных фильмов, посвященных рукопашному бою.
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В Краснодаре скончался автор уникальной системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Кубанские новостивчера в 17:38
В Краснодаре скончался автор уникальной системы рукопашного боя Алексей Кадочников
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