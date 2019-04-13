Культура

Скончался автор системы рукопашного боя Алексей КадочниковИзвестия вчера в 20:20

Автор системы по самообороне и рукопашному бою Алексей Кадочников умер в возрасте 83 лет. Как сообщил в Facebook его коллега Александр Церюта, он скончался 13 апреля. Кадочников являлся автором книг и учебных фильмов, посвященных рукопашному бою.
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Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Известиявчера в 20:20

«Уникальна своей простотой и эффективностью» - Герой России Ковтун рассказал о системе боя Кадочникова

ТК Звезда03:51

Умер автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

RT на русскомвчера в 20:44

Умер автор системы рукопашного боя

Газета.Ru04:40

Умер автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

РИА Новостивчера в 19:36

В Краснодаре скончался автор уникальной системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Кубанские новостивчера в 17:38

В Краснодаре скончался автор уникальной системы рукопашного боя Алексей Кадочников

КП - Кубаньвчера в 13:20
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Происшествия

На артистку «Геликон-оперы» Заридзе напали в Москве

Обновлено в 06:24
Происшествия

За что Милонова избили на штрафстоянке в Петербурге

Обновлено в 06:43
Происшествия

Гулиева могут лишить водительских прав после нападения на пешехода

Материалы дела направлены в суд. Игроку могут назначить штраф в размере 10 тыс. рублей и лишить водительского удостоверения.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие

Число погибших при боевых действиях под Триполи возросло до 121

Не менее 121 человека погибли в результате боевых действий около ливийской столицы Триполи, передает AFP со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.
Обновлено в 06:18
Политика

Зеленский отказался от дебатов из-за возможной провокации

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил журналистам, почему он отказался от дебатов с Петром Порошенко 14 апреля.
Обновлено в 00:31
Хоккей

Кожевников назвал безобразным судейство в нынешнем плей-офф КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал эпизод с отменой шайбы омского «Авангарда» в ворота московского ЦСКА в первом матче серии финала Кубка Гагарина.
Обновлено в 06:52
Происшествия

Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве

Обновлено в 05:06
Происшествия

В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчин

В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие

Приходится считаться: Американский генерал сожалеет о ядерном оружии России

Украинское информагентство УНИАН, входящее в медиахолдинг Коломойского, опубликовало интервью американского генерала Рональда Мангума, которое тот дал «представителю Фонда „Свободная Россия“ (организация, созданная российскими эмигрантами в США) на Южном Кавказе» Егору Куроптеву.
Обновлено в 01:48
Происшествия

В Подмосковье задержали двух мужчин с 30 кг наркотиков

Полицейские задержали в Подмосковье двух мужчин, в автомобиле которых обнаружено более 30 кг наркотиков, сообщила ТАСС в субботу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 06:34
Автоспорт

Квят врезался в два болида на «Формуле-1»

Болид российского гонщика Toro Rosso Даниил Квят столкнулся с болидами Ландо Норриса и Карлоса Сайнса, представляющими команду McLaren, во время третьего этапа «Формулы-1» Гран-при Китая.
Обновлено в 06:31
Хоккей

Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»

"Вашингтон" провел второй матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Каролиной", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:39
Футбол

«Динамо» и «Краснодар» объявили составы на матч РПЛ

Обновлено в 06:01
Футбол

Андрей Аршавин стал вторым пилотом истребителя

Аршавин заявил о желании завершить карьеру игрока в ноябре прошлого года.
Обновлено в 07:16
Важное за сутки

Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия»

В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
Обновлено в 04:27
Политика

Депутат Рады Добкин рассказал о прозвище Порошенко

Депутат Верховной рады Михаил Добкин рассказал журналистам, что президент Украины Петр Порошенко в начале нулевых получил прозвище «Туфель», потому что всегда ходил в грязной и стоптанной обуви.
Обновлено в 02:51
Культура

Умерла художница Ксения Успенская

Художница Ксения Успенская, чьи работы хранятся в Третьяковской галерее и ряде других российских и зарубежных музеев, умерла в Воронеже в возрасте 96 лет.
Обновлено в 05:27
Политика

В ДНР началось голосование за проект мемориала Александру Захарченко

Общественное голосование по выбору проекта мемориального комплекса в память первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко началось на территории ДНР, сообщила пресс-служба Народной милиции республики.
Обновлено в 07:13
Авто

Россияне в марте потратили на новые автомобили 180 млрд рублей

Обновлено в 05:06
Общество

В Москве пошел апрельский снегопад

В Москве 14 апреля начался снегопад. Снег идет во многих районах столицы, также снегопады ожидаются в Подмосковье.
Обновлено в 01:23
Происшествия

В ходе спецоперации в Тюмени ликвидированы террористы

По предварительным данным, в ходе контртеррористической операции в Тюмени были уничтожены все приверженцы террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено 12 апреля в 16:30
Общество

Ученые назвали ранний признак нехватки в организме витамина В12

Дефицит витамина В12 приводит к резкому ослаблению иммунитета и накоплению токсичных продуктов распада аминокислот в органах, выяснили ученые из Университета Райса (США).
Обновлено в 01:45
Политика

Дебаты Порошенко с Порошенко: к «Олимпийскому» стягивают полицию

Как сообщала «Русская Весна», сегодня на киевском стадионе «Олимпийский» должны пройти дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:27
Игры

Xbox One S All Digital: Microsoft готовит консоль без привода Blu-ray

Обновлено в 07:18
Происшествия

В Нижнекамске из окна выпал двухлетний мальчик, он находится в коме

Двухлетний мальчик выпал из окна на четвёртом этаже дома в Нижнекамске, он находится в коме в крайне тяжёлом состоянии, сообщили РИА Новости в субботу в детской городской больнице Нижнекамска, куда был госпитализирован ребёнок.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес

Дакоту заподозрили в проблемах с наркотиками

Риту Дакоту заподозрили в пристрастии к наркотикам. Поводом стала фотография, опубликованная певицей в Instagram.
Обновлено в 07:22
Происшествия

Пермские школьницы отравились веществом из найденного на улице свертка

Две школьницы из Перми госпитализированы после того, как попробовали содержимое свертка, найденного на улице.
Обновлено в 01:51
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено вчера в 11:23
Авто

УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»

Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено 12 апреля в 13:03
Происшествия

МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком

Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.
Обновлено вчера в 20:03
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Алексей Алексеевич Кадочников
Автор тренингов самозащиты и рукопашного боя.
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