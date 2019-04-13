Скончался автор системы рукопашного боя Алексей КадочниковИзвестия вчера в 20:20

Автор системы по самообороне и рукопашному бою Алексей Кадочников умер в возрасте 83 лет. Как сообщил в Facebook его коллега Александр Церюта, он скончался 13 апреля. Кадочников являлся автором книг и учебных фильмов, посвященных рукопашному бою.

Политика Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский не пришел на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко, которые должны были состояться на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

Общество ФСИН показала автомобили, в которых перевозит детей и инвалидов Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) на выставке в Подмосковье представила свой медицинский автопарк: машины для перевозки детей, инвалидов, а также передвижные комплексы, оснащенные высокотехнологичным медицинским оборудованием.

Политика Порошенко не считает запрет соцсетей нарушением свободы слова Действующий лидер запретил в стране «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсы «Яндекс» и Mail в 2017 году.

Политика Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс» Фраза «Чубайс во всем виноват» впервые прозвучала в передаче «Куклы», которая выходила в эфир телеканала НТВ.

Происшествия В Алеппо при взрыве мины погиб ребенок Ребенок погиб в воскресенье в сирийском городе Алеппо в результате взрыва заложенной террористами мины, еще двое ранены, передает в воскресенье гостелевидение Сирии со ссылкой на источник в руководстве полиции города.

Происшествия Около 1500 человек эвакуировали в Киеве из-за сообщения о минировании Около 1500 человек эвакуировали спецслужбы на Украине в центре Киева после получения сообщений о минировании.

Единоборства Уайт подтвердил, что Порье станет следующим соперником Нурмагомедова Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил, что Дастин Порье станет соперником действующего чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Шоу-бизнес Брэд Питт и Анджелина Джоли официально расторгли брак Анджелина и Брэд познакомились на съемках фильма "Мистер и миссис Смит". Их брак продлился всего два года.

Общество Ученые назвали ранний признак нехватки в организме витамина В12 Дефицит витамина В12 приводит к резкому ослаблению иммунитета и накоплению токсичных продуктов распада аминокислот в органах, выяснили ученые из Университета Райса (США).

Общество Эксперты рассказали, как найти самые дешевые авиабилеты Специалисты, занимающиеся поиском самых дешевых авиабилетов, дали несколько советов путешественникам, как найти билет за минимальную цену, сообщает Travel and Leisure.

Финансы Кудрин обеспокоен ростом госдолга России Запланированный Минфином РФ прирост заимствований на внутреннем рынке немного беспокоит, поскольку приведет к увеличению стоимости обслуживания российского долга, однако такая нагрузка посильна для бюджета, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Политика В Кремле оценили позицию Турции по С-400 Поставки С-400 Турции Переговоры Москвы и Анкары о закупке С-400 начались в 2016 году.

Важное за сутки Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия» В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.

Происшествия СКР проверяет сообщения о нападении алабая на детей в Новой Москве Следственные органы начали проверку сообщений СМИ о нападении собаки породы алабай сначала на 12-летнюю девочку, а затем на 17-летнего юношу в Новой Москве.

Политика Порошенко объяснил присутствие Путина на билбордах Действующий президент Украины Петр Порошенко пояснил, зачем он использовал фото российского лидера Владимира Путина в своих агитационных билбордах.

Политика Порошенко пообещал «сделать все» для дебатов с Зеленским В Киеве завершилось мероприятие, которое задумывалось как первые публичные стадионные дебаты между кандидатами в следующие президенты Украины – Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Футбол Фанаты «Динамо» закрасили стену Виктора Цоя в центре Москвы Фанаты столичного футбольного клуба "Динамо" провели арт-акцию в центре Москвы перед матчем 23-го тура чемпионата России по футболу.

Общество Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбные консервы Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, поскольку в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.

Происшествия В ходе спецоперации в Тюмени ликвидированы террористы По предварительным данным, в ходе контртеррористической операции в Тюмени были уничтожены все приверженцы террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Технологии Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.