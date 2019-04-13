Культура
Скончался автор системы рукопашного боя Алексей КадочниковИзвестия вчера в 20:20
Автор системы по самообороне и рукопашному бою Алексей Кадочников умер в возрасте 83 лет. Как сообщил в Facebook его коллега Александр Церюта, он скончался 13 апреля. Кадочников являлся автором книг и учебных фильмов, посвященных рукопашному бою.
Читать в источнике
Оценить118
Подробнее о событии
Показать все источники
В Краснодаре скончался автор уникальной системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Кубанские новостивчера в 17:38
В Краснодаре скончался автор уникальной системы рукопашного боя Алексей Кадочников
КП - Кубаньвчера в 13:20
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:32, Ашберн
Происшествия
Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве
Обновлено в 05:06
Политика
Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко
Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский не пришел на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко, которые должны были состояться на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
Обновлено в 08:29
Авто
Назван топ-3 лучших подержанных кроссоверов за 600 тыс. рублей
Обновлено в 01:30
Общество
ФСИН показала автомобили, в которых перевозит детей и инвалидов
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) на выставке в Подмосковье представила свой медицинский автопарк: машины для перевозки детей, инвалидов, а также передвижные комплексы, оснащенные высокотехнологичным медицинским оборудованием.
Обновлено вчера в 04:27
Политика
Порошенко не считает запрет соцсетей нарушением свободы слова
Действующий лидер запретил в стране «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсы «Яндекс» и Mail в 2017 году.
Обновлено в 09:32
Политика
Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»
Фраза «Чубайс во всем виноват» впервые прозвучала в передаче «Куклы», которая выходила в эфир телеканала НТВ.
Обновлено в 08:55
Происшествия
В Алеппо при взрыве мины погиб ребенок
Ребенок погиб в воскресенье в сирийском городе Алеппо в результате взрыва заложенной террористами мины, еще двое ранены, передает в воскресенье гостелевидение Сирии со ссылкой на источник в руководстве полиции города.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Около 1500 человек эвакуировали в Киеве из-за сообщения о минировании
Около 1500 человек эвакуировали спецслужбы на Украине в центре Киева после получения сообщений о минировании.
Обновлено в 08:58
Авто
Дмитрий Медведев утвердил изменения в правила автотюнинга
Обновлено 12 апреля в 01:30
Единоборства
Уайт подтвердил, что Порье станет следующим соперником Нурмагомедова
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил, что Дастин Порье станет соперником действующего чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Обновлено в 04:50
Политика
В Белграде митингуют против президента Сербии
Обновлено вчера в 12:24
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли официально расторгли брак
Анджелина и Брэд познакомились на съемках фильма "Мистер и миссис Смит". Их брак продлился всего два года.
Обновлено в 09:24
Общество
Ученые назвали ранний признак нехватки в организме витамина В12
Дефицит витамина В12 приводит к резкому ослаблению иммунитета и накоплению токсичных продуктов распада аминокислот в органах, выяснили ученые из Университета Райса (США).
Обновлено в 01:45
Спорт
Гимнаст Нагорный победил в упражнениях на брусьях на ЧЕ
Обновлено в 09:39
Общество
Эксперты рассказали, как найти самые дешевые авиабилеты
Специалисты, занимающиеся поиском самых дешевых авиабилетов, дали несколько советов путешественникам, как найти билет за минимальную цену, сообщает Travel and Leisure.
Обновлено в 08:23
Финансы
Кудрин обеспокоен ростом госдолга России
Запланированный Минфином РФ прирост заимствований на внутреннем рынке немного беспокоит, поскольку приведет к увеличению стоимости обслуживания российского долга, однако такая нагрузка посильна для бюджета, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Обновлено в 09:18
Политика
В Кремле оценили позицию Турции по С-400
Поставки С-400 Турции Переговоры Москвы и Анкары о закупке С-400 начались в 2016 году.
Обновлено в 07:08
Важное за сутки
Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия»
В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
Обновлено в 04:27
Происшествия
СКР проверяет сообщения о нападении алабая на детей в Новой Москве
Следственные органы начали проверку сообщений СМИ о нападении собаки породы алабай сначала на 12-летнюю девочку, а затем на 17-летнего юношу в Новой Москве.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
Взлет истребителей Су-27 сквозь ливень показали на видео
Обновлено вчера в 11:29
Политика
Порошенко объяснил присутствие Путина на билбордах
Действующий президент Украины Петр Порошенко пояснил, зачем он использовал фото российского лидера Владимира Путина в своих агитационных билбордах.
Обновлено в 08:44
Политика
Порошенко пообещал «сделать все» для дебатов с Зеленским
В Киеве завершилось мероприятие, которое задумывалось как первые публичные стадионные дебаты между кандидатами в следующие президенты Украины – Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:08
Футбол
Фанаты «Динамо» закрасили стену Виктора Цоя в центре Москвы
Фанаты столичного футбольного клуба "Динамо" провели арт-акцию в центре Москвы перед матчем 23-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 09:15
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбные консервы
Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, поскольку в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
В ходе спецоперации в Тюмени ликвидированы террористы
По предварительным данным, в ходе контртеррористической операции в Тюмени были уничтожены все приверженцы террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено 12 апреля в 16:30
Технологии
Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено вчера в 12:59
Футбол
«Динамо» – «Краснодар»: Турбин не разглядел игру рукой
На 48-й минуте матча 23-го тура чемпионата России "Динамо" – "Краснодар" арбитр Евгений Турбин допустил серьезную ошибку, не назначив пенальти в пользу гостей.
Обновлено в 08:30