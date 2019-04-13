Культура

Скончался автор системы рукопашного боя Алексей КадочниковИзвестия вчера в 20:20

Автор системы по самообороне и рукопашному бою Алексей Кадочников умер в возрасте 83 лет. Как сообщил в Facebook его коллега Александр Церюта, он скончался 13 апреля. Кадочников являлся автором книг и учебных фильмов, посвященных рукопашному бою.
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В Госдуме рассказали, как Кадочников учил офицеров философии единоборств

ТК Звезда10:02

Умер автор системы рукопашного боя

Газета.Ru04:40

В Краснодаре скончался автор уникальной системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Кубанские новостивчера в 17:38

Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Известиявчера в 20:20

Умер автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

РИА Новостивчера в 19:36

Умер автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

RT на русскомвчера в 20:44

В Краснодаре скончался автор уникальной системы рукопашного боя Алексей Кадочников

КП - Кубаньвчера в 13:20
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Происшествия

Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве

Обновлено в 05:06
Политика

Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко

Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский не пришел на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко, которые должны были состояться на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
Обновлено в 08:29
Авто

Назван топ-3 лучших подержанных кроссоверов за 600 тыс. рублей

Обновлено в 01:30
Общество

ФСИН показала автомобили, в которых перевозит детей и инвалидов

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) на выставке в Подмосковье представила свой медицинский автопарк: машины для перевозки детей, инвалидов, а также передвижные комплексы, оснащенные высокотехнологичным медицинским оборудованием.
Обновлено вчера в 04:27
Политика

Порошенко не считает запрет соцсетей нарушением свободы слова

Действующий лидер запретил в стране «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсы «Яндекс» и Mail в 2017 году.
Обновлено в 09:32
Политика

Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»

Фраза «Чубайс во всем виноват» впервые прозвучала в передаче «Куклы», которая выходила в эфир телеканала НТВ.
Обновлено в 08:55
Происшествия

В Алеппо при взрыве мины погиб ребенок

Ребенок погиб в воскресенье в сирийском городе Алеппо в результате взрыва заложенной террористами мины, еще двое ранены, передает в воскресенье гостелевидение Сирии со ссылкой на источник в руководстве полиции города.
Обновлено в 09:42
Происшествия

Около 1500 человек эвакуировали в Киеве из-за сообщения о минировании

Около 1500 человек эвакуировали спецслужбы на Украине в центре Киева после получения сообщений о минировании.
Обновлено в 08:58
Авто

Дмитрий Медведев утвердил изменения в правила автотюнинга

Обновлено 12 апреля в 01:30
Единоборства

Уайт подтвердил, что Порье станет следующим соперником Нурмагомедова

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил, что Дастин Порье станет соперником действующего чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Обновлено в 04:50
Политика

В Белграде митингуют против президента Сербии

Обновлено вчера в 12:24
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Анджелина Джоли официально расторгли брак

Анджелина и Брэд познакомились на съемках фильма "Мистер и миссис Смит". Их брак продлился всего два года.
Обновлено в 09:24
Происшествия

Появилось видео конфликта Милонова с сотрудником штрафстоянки

Обновлено в 06:16
Общество

Ученые назвали ранний признак нехватки в организме витамина В12

Дефицит витамина В12 приводит к резкому ослаблению иммунитета и накоплению токсичных продуктов распада аминокислот в органах, выяснили ученые из Университета Райса (США).
Обновлено в 01:45
Спорт

Гимнаст Нагорный победил в упражнениях на брусьях на ЧЕ

Обновлено в 09:39
Общество

Эксперты рассказали, как найти самые дешевые авиабилеты

Специалисты, занимающиеся поиском самых дешевых авиабилетов, дали несколько советов путешественникам, как найти билет за минимальную цену, сообщает Travel and Leisure.
Обновлено в 08:23
Финансы

Кудрин обеспокоен ростом госдолга России

Запланированный Минфином РФ прирост заимствований на внутреннем рынке немного беспокоит, поскольку приведет к увеличению стоимости обслуживания российского долга, однако такая нагрузка посильна для бюджета, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Обновлено в 09:18
Политика

В Кремле оценили позицию Турции по С-400

Поставки С-400 Турции Переговоры Москвы и Анкары о закупке С-400 начались в 2016 году.
Обновлено в 07:08
Технологии

Об опасности просмотра «Игры престолов» предупредили в Роскомнадзоре

Обновлено в 10:20
Важное за сутки

Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия»

В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
Обновлено в 04:27
Происшествия

СКР проверяет сообщения о нападении алабая на детей в Новой Москве

Следственные органы начали проверку сообщений СМИ о нападении собаки породы алабай сначала на 12-летнюю девочку, а затем на 17-летнего юношу в Новой Москве.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие

Взлет истребителей Су-27 сквозь ливень показали на видео

Обновлено вчера в 11:29
Политика

Порошенко объяснил присутствие Путина на билбордах

Действующий президент Украины Петр Порошенко пояснил, зачем он использовал фото российского лидера Владимира Путина в своих агитационных билбордах.
Обновлено в 08:44
Гаджеты

Эксперты сравнили флагманские смартфоны Samsung Galaxy A80 и Galaxy S10

Обновлено в 08:32
Политика

Порошенко пообещал «сделать все» для дебатов с Зеленским

В Киеве завершилось мероприятие, которое задумывалось как первые публичные стадионные дебаты между кандидатами в следующие президенты Украины – Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:08
Футбол

Фанаты «Динамо» закрасили стену Виктора Цоя в центре Москвы

Фанаты столичного футбольного клуба "Динамо" провели арт-акцию в центре Москвы перед матчем 23-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 09:15
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбные консервы

Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, поскольку в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия

В ходе спецоперации в Тюмени ликвидированы террористы

По предварительным данным, в ходе контртеррористической операции в Тюмени были уничтожены все приверженцы террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено 12 апреля в 16:30
Технологии

Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено вчера в 12:59
Футбол

«Динамо» – «Краснодар»: Турбин не разглядел игру рукой

На 48-й минуте матча 23-го тура чемпионата России "Динамо" – "Краснодар" арбитр Евгений Турбин допустил серьезную ошибку, не назначив пенальти в пользу гостей.
Обновлено в 08:30
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Алексей Алексеевич Кадочников
Автор тренингов самозащиты и рукопашного боя.
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