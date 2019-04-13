Культура

Скончался автор системы рукопашного боя Алексей КадочниковИзвестия вчера в 20:20

Автор системы по самообороне и рукопашному бою Алексей Кадочников умер в возрасте 83 лет. Как сообщил в Facebook его коллега Александр Церюта, он скончался 13 апреля. Кадочников являлся автором книг и учебных фильмов, посвященных рукопашному бою.
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Умер автор системы рукопашного боя

Газета.Ru04:40

Умер автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

РИА Новостивчера в 19:36

Умер автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

RT на русскомвчера в 20:44

Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Известиявчера в 20:20

«Уникальна своей простотой и эффективностью» - Герой России Ковтун рассказал о системе боя Кадочникова

ТК Звезда03:51

В Краснодаре скончался автор уникальной системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Кубанские новостивчера в 17:38

В Краснодаре скончался автор уникальной системы рукопашного боя Алексей Кадочников

КП - Кубаньвчера в 13:20
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:58, Ашберн
Политика

Порошенко прибыл на дебаты с Зеленским на стадион «Олимпийский»

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко в воскресенье днем прибыл на стадион "Олимпийский" и выразил надежду, что его оппонент Владимир Зеленский также придет для дискуссии по поводу будущего страны.
Обновлено в 07:29
Происшествия

В Петербурге напали на депутата Виталия Милонова

В Петербурге напали на депутата Госдумы РФ Виталия Милонова.
Обновлено в 04:57
Энергетика

Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31
Общество

В Москве пошел апрельский снегопад

Обновлено в 01:23
Автоспорт

Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»

Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Политика

В ДНР началось голосование за проект мемориала Александру Захарченко

Общественное голосование по выбору проекта мемориального комплекса в память первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко началось на территории ДНР, сообщила пресс-служба Народной милиции республики.
Обновлено в 07:13
Культура

Самое дорогое полотно Леонардо да Винчи может оказаться подделкой

Одно из самых дорогих произведений искусства в мире, знаменитая картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира" может оказаться подделкой.
Обновлено в 08:48
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбные консервы

Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, поскольку в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:21
Политика

Сын Шухевича рассказал, как США могут использовать Украину против ЕС

Сын командира сотрудничавшей с гитлеровцами УПА*, депутат Верховной Рады Юрий Шухевич заявил в эфире телеканала ZIK, что США смогут использовать Украину против России и Европы.
Обновлено в 08:05
Происшествия

В Туве задержали одного из сбежавших из изолятора

Обновлено в 07:57
Политика

В Кремле оценили позицию Турции по С-400

Поставки С-400 Турции Переговоры Москвы и Анкары о закупке С-400 начались в 2016 году.
Обновлено в 07:08
Футбол

«Зенит» начнет матч с «Анжи» с тремя нападающими

Тренерский штаб «Зенита» во главе с Сергеем Семаком назвал стартовый состав команды на матч 23-го тура РПЛ против «Анжи».
Обновлено в 08:25
Интернет

Microsoft сообщила о взломе почтового сервиса Outlook хакерами

Хакеры взломали почтовый сервис Outlook и получили доступ к ряду аккаунтов, об этом сообщила американская компания Microsoft.
Обновлено в 04:07
Политика

Порошенко призвал голосовать за настоящего президента страны

Действующий президент Украины Петр Порошенко, прибывший на стадион «Олимпийский» в Киеве для дебатов с кандидатом от партии «Слуга народа» Владимиром Зеленским, призвал собравшихся выбрать во втором туре настоящего президента страны.
Обновлено в 07:58
Здоровье

Средняя зарплата врачей в США превысила 300 тыс. долларов

Больше всего врачи зарабатывают в штате Оклахома (средний доход $337 тыс.), затем идут штаты Алабама и Невада ($330 тыс. и $329 тыс. соответственно).
Обновлено в 04:20
Футбол

Арустамян считает, что «Спартак» и «Ростов» сыграют вничью

Нобель Арустамян дал прогноз на матч 23 тура РПЛ "Ростов" "Спартак", который состоится сегодня в 19:00.
Обновлено в 06:44
Общество

ФСИН представила спецавтомобили для женщин с малолетними детьми

По словам Ларионовой, новыми автомобилями обеспечиваются все 13 домов ребенка (где воспитываются 485 детей в возрасте до трех лет) и следственные изоляторы, где содержатся женщины вместе с малолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:29
Культура

Орлова назвала дату закрытия шоу «Дом-2»

Российская певица и телеведущая Ольга Орлова озвучила дату закрытия шоу «Дом-2».
Обновлено в 06:53
Происшествия

Киевская полиция проверяет сообщение о минировании Майдана

Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес

Елена Захарова снималась на последнем месяце беременности

Обновлено в 07:20
Происшествия

В Непале столкнулись самолет и вертолет

В аэропорту на востоке Непала самолет при рулении столкнулся со стоявшим рядом вертолетом.
Обновлено в 03:57
Происшествия

WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа

Портал WikiLeaks опубликовал кадры с котом Джулиана Ассанжа, «смотрящим» видео задержания своего хозяина.
Обновлено вчера в 16:49
Шоу-бизнес

Максим Фадеев попал в неприятную историю в аэропорту

Обновлено в 07:50
Авто

Названы самые дешевые кроссоверы и внедорожники в России

Обновлено в 07:00
Происшествия

В Перми произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Обновлено в 06:46
Политика

Россиян назвали пособниками террористов за трансляции с КТО в Тюмени

Действия жителей Тюмени, которые вели онлайн-трансляции с места проведения контртеррористической операции, играли на руку террористам.
Обновлено в 07:12
Футбол

Андрей Аршавин стал вторым пилотом истребителя

Аршавин заявил о желании завершить карьеру игрока в ноябре прошлого года.
Обновлено в 07:16
Происшествия

В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчин

В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения.
Обновлено в 05:20
Культура

Фестиваль «Дни авангарда» пройдет в столице с 19 по 26 апреля

Третий городской фестиваль «Дни авангарда» пройдет в столице с 19 по 26 апреля.
Обновлено в 02:16
Армия и оружие

В The National Interest высоко оценили российскую «суперпулю»

Эксперты из The National Interest в США рассказали читателям о новой пластмассовой «суперпуле» российского производства, высоко оценены боевые характеристики изделия.
Обновлено в 06:16
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Алексей Алексеевич Кадочников
Автор тренингов самозащиты и рукопашного боя.
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