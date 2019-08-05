Общество
Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей БерезинГазета.Ru 16:19
Славу композитору принесли такие популярные композиции, как "Снег кружится" и "Может, я тебя выдумал". На 82-м году жизни скончался народный артист России Сергей Березин. Об этом сообщила поэтесса Лариса Рубальская, близкая подруга композитора.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 17:53, Ашберн
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Воздушное пространство над военной частью в Ачинске закрыли
Воздушное пространство над военной частью в Ачинском районе, где на территории одного из складов произошло возгорание хранилища пороховых зарядов, закрыли на всех эшелонах в радиусе 30 км. Об этом сообщили в Госкорпорации по организации воздушного движения (ФГУП ГК ОРВД).
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В Южной Корее заявили о новом пуске снарядов в КНДР
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