Кино

Скончался актёр Нодар МгалоблишвилиRT на русском 02:11

В возрасте 87 лет скончался советский, российский и грузинский актёр Нодар Мгалоблишвили. Самая известная его роль — граф Калиостро в музыкальной комедии Марка Захарова «Формула любви» (1984).
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Биография Нодара Мгалоблишвили

ТАСС05:55

Умер актер Нодар Мгалоблишвили

Коммерсантъвчера в 17:59

Умер актёр Нодар Мгалоблишвили

Эхо Москвы07:11

Не стало грузинского актера театра и кино Нодара Мгалоблишвили

Первый канал00:41

Умер сыгравший Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили

РБКвчера в 19:03

Умер граф Калиостро из «Формулы любви»

Lenta.ruвчера в 18:39

В Тбилиси скончался актёр Нодар Мгалоблишвили

RT на русском06:28
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Футбол

Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Общество

Поселок Мурино официально получил статус города

С 27 марта 2019 года Мурино официально считается городом. Об этом сообщает пресс-служба МО «Мурино».
Обновлено в 06:51
Армия и оружие

Индия сбила спутник и объявила себя космической державой

Обновлено в 04:14
Происшествия

Опубликовано видео с задержанным экс-министром Абызовым

Следственный комитет опубликовал видеозапись с задержанным накануне бывшим министром Открытого правительства России Михаилом Абызовым.
Обновлено в 06:50
Происшествия

В Крыму задержали 20 участников ячейки «Хизб ут-Тахрир»

Сотрудники ФСБ пресекли в Крыму деятельность структуры террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ) и задержали 20 ее участников.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие

В России появится единая военно-строительная компания

«Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить её статусом единственного исполнителя», — сказал Шойгу на коллегии Минобороны.
Обновлено в 05:07
Хоккей

Цулыгин прокомментировал предстоящую серию с «Авангардом»

На "Уфа-Арене" прошла открытая тренировка ХК "Салават Юлаев" Тренер хоккейной команды "Салават Юлаев" Николай Цулыгин 27 марта на открытой для СМИ тренировке прокомментировал предстоящую серию с "Авангардом".
Обновлено в 03:41
Культура

Мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»

Обновлено в 05:34
Футбол

ФК «Уфа» подтвердил отставку Дмитрия Кириченко

Дмитрий Кириченко вошел в тренерский штаб ФК "Уфа" летом 2018 года, 7 ноября был назначен исполняющим обязанности главного тренера, а 10 декабря утвержден в качестве главного тренера клуба.
Обновлено в 05:05
Политика

В посольстве РФ назвали провокацией недопуск дипломатов на суд в Литве

В посольстве России в Литве прокомментировали отказ литовской стороны допустить представителей дипмиссии во главе с послом Александром Удальцовым на судебное заседание по делу 1991 года.
Обновлено в 07:25
Происшествия

В головном офисе Swedbank идут обыски

В Швеции национальное Управление по борьбе с экономическими преступлениями проводит обыски в головном офисе банка Swedbank, который ранее заподозрили в отмывании порядка $4,2 млрд на фоне аналогичного дела в Danske Bank.
Обновлено в 07:22
Политика

Сотрудникам Росгвардии разрешили выезд на отдых в 14 стран

В 2019 году сотрудникам МВД России и Росгвардии будет разрешено выехать на отдых за границу в более чем десяток стран, сообщили в Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 05:57
Энергетика

«ЛУКОЙЛ» закроет офис в Хьюстоне

"ЛУКОЙЛ" планирует закрыть офис в Хьюстоне, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.
Обновлено в 04:35
Происшествия

В Новороссийске спасли женщину с разрезанным бензопилой лицом

Хирурги в Новороссийске спасли пациентку от тяжелого увечья - во время работы с бензопилой отлетевшая цепь практически разрезала ее лицо надвое.
Обновлено в 03:36
Политика

В Киеве возбудят дело против Бойко и Медведчука, посетивших Москву

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что будет возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, которые летали в Москву.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие

В ХАМАС рассказали о заказчике обстрела Израиля

Ракетный обстрел Израиля с территории сектора Газа был выполнен по указанию Ирана.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Суд в Перми взыскал с избивших DJ Smash более 11 миллионов рублей

Свердловский районный суд Перми обязал избивших DJ Smash экс-депутата Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича возместить музыканту моральный вред и понесенные убытки на сумму более 11 миллионов рублей, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие

Американский суперавианосец «Джеральд Форд» сломался на испытаниях

Новейший суперавианосец класса "Форд" сломался во время ходовых испытаний, сообщили источники Военно-морского института США.
Обновлено в 05:18
Музыка

Украинская певица Maruv приехала в Россию

Обновлено вчера в 20:58
Авто

FT: Renault рассматривает возможность слияния с Fiat Chrysler

Французский автоконцерн Renault намерен возобновить в ближайшие 12 месяцев переговоры с японским Nissan о слиянии, а затем планирует объединиться в одну компанию еще с одним автопроизводителем, скорее всего, с итало-американским Fiat Chrysler.
Обновлено в 03:41
Происшествия

«Ъ» уточнил суть предъявленных Абызову обвинений

Адвокаты экс-министра открытого правительства Михаила Абызова заявили, что обвиняемый не считает себя виновным в рамках дела о банкротстве инжиниринговой компании "Группа Е4".
Обновлено в 03:22
Культура

Мединский объединяет Волковский театр с Александринским

Официальное заявление сегодня озвучил министр культуры Российской Федерации Сегодня на пресс-конференции министр культуры Владимир Мединский заявил об объединении Волковского тетара с Александринским.
Обновлено в 06:10
Политика

НАК начал противодействие терроризму в социальных сетях

Национальный антитеррористический комитет (НАК) зарегистрировал свои официальные страницы в социальных сетях, где начал размещать материалы, посвященные противодействию терроризму, сообщил официальный представитель НАК Андрей Пржездомский в среду на пресс-конференции в Москве.
Обновлено в 05:55
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Технологии

Власти создали концепцию развития интернета вещей в России

Правоохранительные органы, как сообщает "КоммерсантЪ", должны беспрепятственно получать доступ к данным в IoT-системах, а для защиты отечественного "Интернета вещей" вся его инфраструктура должна быть организована в виде замкнутой сети, физически расположенной на территории страны.
Обновлено в 03:32
Политика

Телеведущий Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку гостей

Участниками потасовки стали гости программы Грэг Вайнер и Араик Степанян.
Обновлено вчера в 15:49
Происшествия

В Липецкой области пенсионер ранил из ружья шестилетнего ребенка

Шестилетний мальчик попал в больницу в Липецкой области с пулевым ранением щеки после того, как в него из пневматического ружья выстрелил 70-летний пенсионер, сообщил в среду РИА Новости представитель управления МВД по региону.
Обновлено в 06:35
Транспорт

В мэрии Екатеринбурга допустили перенос сроков транспортной реформы

Намеченный на июль 2019 года старт транспортной реформы в Екатеринбурге может быть отложен.
Обновлено в 05:15
Политика

Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока — 2»

Глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер считает, что газопровод «Северный поток — 2» сделает энергоснабжение в Германии более надежным.
Обновлено вчера в 20:05
Здоровье

В России растёт число детей, страдающих сезонной аллергией

Врач предположил, что рост числа детей, страдающих сезонной аллергией, связан с рядом факторов.
Обновлено в 01:05
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Нодар Мгалоблишвили
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Советский, российский и грузинский актёр театра и кино.
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Формула любви
Фильм, 1984 (0+)
Музыкальная комедия по мотивам повести Алексея Толстого «Граф Калиостро» . В 1780 году Джузеппе Калиостро прибыл в Россию для представления высшей знати. Умыкнув под предлогом лечения отца юную Марью Ивановну, граф пытается влюбить в себя девицу, но безуспешно. В провинциальном поместье, где волею случая оказались путешественники, живет юноша, влюбленный в мраморную статую. С помощью Калиостро он надеется оживить мрамор, но встреча с живой Машей все меняет...
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