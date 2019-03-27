Кино
Скончался актёр Нодар МгалоблишвилиRT на русском 02:11
В возрасте 87 лет скончался советский, российский и грузинский актёр Нодар Мгалоблишвили. Самая известная его роль — граф Калиостро в музыкальной комедии Марка Захарова «Формула любви» (1984).
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Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Общество
Поселок Мурино официально получил статус города
С 27 марта 2019 года Мурино официально считается городом. Об этом сообщает пресс-служба МО «Мурино».
Обновлено в 06:51
Происшествия
Опубликовано видео с задержанным экс-министром Абызовым
Следственный комитет опубликовал видеозапись с задержанным накануне бывшим министром Открытого правительства России Михаилом Абызовым.
Обновлено в 06:50
Происшествия
В Крыму задержали 20 участников ячейки «Хизб ут-Тахрир»
Сотрудники ФСБ пресекли в Крыму деятельность структуры террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ) и задержали 20 ее участников.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие
В России появится единая военно-строительная компания
«Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить её статусом единственного исполнителя», — сказал Шойгу на коллегии Минобороны.
Обновлено в 05:07
Хоккей
Цулыгин прокомментировал предстоящую серию с «Авангардом»
На "Уфа-Арене" прошла открытая тренировка ХК "Салават Юлаев" Тренер хоккейной команды "Салават Юлаев" Николай Цулыгин 27 марта на открытой для СМИ тренировке прокомментировал предстоящую серию с "Авангардом".
Обновлено в 03:41
Культура
Мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»
Обновлено в 05:34
Футбол
ФК «Уфа» подтвердил отставку Дмитрия Кириченко
Дмитрий Кириченко вошел в тренерский штаб ФК "Уфа" летом 2018 года, 7 ноября был назначен исполняющим обязанности главного тренера, а 10 декабря утвержден в качестве главного тренера клуба.
Обновлено в 05:05
Политика
В посольстве РФ назвали провокацией недопуск дипломатов на суд в Литве
В посольстве России в Литве прокомментировали отказ литовской стороны допустить представителей дипмиссии во главе с послом Александром Удальцовым на судебное заседание по делу 1991 года.
Обновлено в 07:25
Происшествия
В головном офисе Swedbank идут обыски
В Швеции национальное Управление по борьбе с экономическими преступлениями проводит обыски в головном офисе банка Swedbank, который ранее заподозрили в отмывании порядка $4,2 млрд на фоне аналогичного дела в Danske Bank.
Обновлено в 07:22
Политика
Сотрудникам Росгвардии разрешили выезд на отдых в 14 стран
В 2019 году сотрудникам МВД России и Росгвардии будет разрешено выехать на отдых за границу в более чем десяток стран, сообщили в Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 05:57
Энергетика
«ЛУКОЙЛ» закроет офис в Хьюстоне
"ЛУКОЙЛ" планирует закрыть офис в Хьюстоне, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Новороссийске спасли женщину с разрезанным бензопилой лицом
Хирурги в Новороссийске спасли пациентку от тяжелого увечья - во время работы с бензопилой отлетевшая цепь практически разрезала ее лицо надвое.
Обновлено в 03:36
Политика
В Киеве возбудят дело против Бойко и Медведчука, посетивших Москву
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что будет возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, которые летали в Москву.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
В ХАМАС рассказали о заказчике обстрела Израиля
Ракетный обстрел Израиля с территории сектора Газа был выполнен по указанию Ирана.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Суд в Перми взыскал с избивших DJ Smash более 11 миллионов рублей
Свердловский районный суд Перми обязал избивших DJ Smash экс-депутата Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича возместить музыканту моральный вред и понесенные убытки на сумму более 11 миллионов рублей, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
Американский суперавианосец «Джеральд Форд» сломался на испытаниях
Новейший суперавианосец класса "Форд" сломался во время ходовых испытаний, сообщили источники Военно-морского института США.
Обновлено в 05:18
Музыка
Украинская певица Maruv приехала в Россию
Обновлено вчера в 20:58
Авто
FT: Renault рассматривает возможность слияния с Fiat Chrysler
Французский автоконцерн Renault намерен возобновить в ближайшие 12 месяцев переговоры с японским Nissan о слиянии, а затем планирует объединиться в одну компанию еще с одним автопроизводителем, скорее всего, с итало-американским Fiat Chrysler.
Обновлено в 03:41
Происшествия
«Ъ» уточнил суть предъявленных Абызову обвинений
Адвокаты экс-министра открытого правительства Михаила Абызова заявили, что обвиняемый не считает себя виновным в рамках дела о банкротстве инжиниринговой компании "Группа Е4".
Обновлено в 03:22
Культура
Мединский объединяет Волковский театр с Александринским
Официальное заявление сегодня озвучил министр культуры Российской Федерации Сегодня на пресс-конференции министр культуры Владимир Мединский заявил об объединении Волковского тетара с Александринским.
Обновлено в 06:10
Политика
НАК начал противодействие терроризму в социальных сетях
Национальный антитеррористический комитет (НАК) зарегистрировал свои официальные страницы в социальных сетях, где начал размещать материалы, посвященные противодействию терроризму, сообщил официальный представитель НАК Андрей Пржездомский в среду на пресс-конференции в Москве.
Обновлено в 05:55
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Технологии
Власти создали концепцию развития интернета вещей в России
Правоохранительные органы, как сообщает "КоммерсантЪ", должны беспрепятственно получать доступ к данным в IoT-системах, а для защиты отечественного "Интернета вещей" вся его инфраструктура должна быть организована в виде замкнутой сети, физически расположенной на территории страны.
Обновлено в 03:32
Политика
Телеведущий Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку гостей
Участниками потасовки стали гости программы Грэг Вайнер и Араик Степанян.
Обновлено вчера в 15:49
Происшествия
В Липецкой области пенсионер ранил из ружья шестилетнего ребенка
Шестилетний мальчик попал в больницу в Липецкой области с пулевым ранением щеки после того, как в него из пневматического ружья выстрелил 70-летний пенсионер, сообщил в среду РИА Новости представитель управления МВД по региону.
Обновлено в 06:35
Транспорт
В мэрии Екатеринбурга допустили перенос сроков транспортной реформы
Намеченный на июль 2019 года старт транспортной реформы в Екатеринбурге может быть отложен.
Обновлено в 05:15
Политика
Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока — 2»
Глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер считает, что газопровод «Северный поток — 2» сделает энергоснабжение в Германии более надежным.
Обновлено вчера в 20:05
Здоровье
В России растёт число детей, страдающих сезонной аллергией
Врач предположил, что рост числа детей, страдающих сезонной аллергией, связан с рядом факторов.
Обновлено в 01:05