Кино

Скончался актер, сыгравший СиСи Кэпвелла в сериале «Санта-Барбара»Газета.Ru 09:08

В возрасте 84 лет ушел из жизни знаменитый американский актер Джед Аллан, сыгравший СиСи Кэпвелла в культовой телесаге "Санта-Барбара". По словам коллег артиста, он умер у себя дома в окружении семьи. В Калифорнии на 85-м году жизни скончался известный актер Джед Аллан.
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Скончался актёр из сериала «Санта-Барбара» Джед Аллан

RT на русском09:50
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