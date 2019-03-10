Кино
Скончался актер, сыгравший СиСи Кэпвелла в сериале «Санта-Барбара»Газета.Ru 09:08
В возрасте 84 лет ушел из жизни знаменитый американский актер Джед Аллан, сыгравший СиСи Кэпвелла в культовой телесаге "Санта-Барбара". По словам коллег артиста, он умер у себя дома в окружении семьи. В Калифорнии на 85-м году жизни скончался известный актер Джед Аллан.
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